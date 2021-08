Flordelis é transferida para Bangu, no mesmo presídio onde a neta está presa

A ex-deputada federal Flordelis dos Santos de Souza foi transferida no sábado (14) para o Instituto Penal Santo Expedito, que fica ao lado do Complexo do Gericinó, em Bangu, na Zona Oeste do Rio. O local é o mesmo onde a neta, Rayane dos Santos Oliveira, se encontra presa desde agosto do ano passado.

Rayane também é acusada de envolvimento na morte do pastor Ânderson do Carmo, ocorrida em 2019 em Pendotiba, na Região Oceânica de Niterói. Além delas, está na mesma unidade Andrea dos Santos Maia, mulher de um ex- PM que é acusada de atrapalhar as investigações do caso.

A transferência da ex-deputada descumpre decisão da juíza Nearis dos Santos Carvalho Arce, da 3a Vara Criminal de Niterói, que determinou que Flordelis deveria ficar em um presídio diferente das demais acusadas no processo da morte do pastor. Por sua vez, a secretaria de Administração Penitenciária (Seap) do Rio informou que manterá Flordelis, Rayane e Andrea em espaços diferentes na unidade e na segunda-feira será enviado um esclarecimento à Justiça sobre a necessidade de transferência de uma das presas para unidade feminina de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense.