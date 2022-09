Flordelis e filhos vão continuar presos, segundo a Justiça

A ex-deputada federal Flordelis dos Santos de Souza, filhos dela e uma neta, réus pela morte do pastor Anderson do Carmo, tiveram novo pedido de liberdade negado pela Justiça. O júri-popular da ex-parlamentar e dos demais acusados está marcado para o próximo dia 12 de dezembro, no Fórum de Niterói.

A decisão do juiz tabelar João Guilherme Chaves Rosas Filho, da 3ª Vara Criminal de Niterói, também afeta Simone dos Santos Rodrigues, André Luiz de Oliveira e Marzy Teixeira da Silva, filhos de Flordelis, e Rayane dos Santos Oliveira, neta da ex-deputada. As defesas dos acusados entraram com pedido de revisão da necessidade da manutenção da prisão preventiva dos réus.

De acordo com Rosas Filho, não houve alteração na situação que levou os acusados à prisão. Além disso, na análise dele, a proximidade da data do Tribunal do Júri faz necessário que os acusados permaneçam presos para garantir que testemunhas arroladas não se sintam intimidadas e compareçam para prestar depoimento.

“Compulsando os autos, verifica-se que não houve qualquer alteração na situação fática que a ensejou, permanecendo íntegros e inalterados os motivos que justificaram a decretação das custódias cautelares. Ademais, a iminência de sessão de julgamento dos acusados apenas corrobora a necessidade de manutenção das prisões para a conveniência da instrução criminal, com o fito de garantir que as testemunhas que virão a plenário prestar depoimento não se sintam intimidadas pela mudança na situação prisional dos réus, especialmente diante dos relatos já contidos nos autos”, disse a decisão.

Ex-parlamentar e familiares respondem pela morte do pastor Anderson do Carmo – Foto: Arquivo

A reportagem tentou contato com a defesa de Flordelis, mas, até a publicação deste texto, não houve retorno.

Julgamento

Após dois adiamentos, o julgamento de Flordelis, Marzy, Sinome, André e Rayane foi confirmado para o dia 12 de dezembro. Além deles, outros réus pelo assassinato do pastor, ex-marido de Flordelis, ocorrido em junho de 2019, já foram julgados pelo crime.

Em 13 de abril de 2022, o filho biológico da ex-deputada Flordelis Adriano dos Santos Rodrigues foi condenado a 4 anos, 6 meses e 20 dias em regime semiaberto. Já o filho afetivo, Carlos Ubiraci Francisco da Silva, pegou 2 anos e 2 meses, também em semiaberto. Ambos já estão em liberdade.

Já o ex-policial militar Marcos Siqueira Costa foi condenado a 5 anos e 20 dias de prisão, em regime fechado. A esposa dele Andrea Santos Maia pegou 4 anos, 3 meses e 10 dias, em regime semiaberto. O casal, segundo a Justiça, ajudou a viabilizar que uma carta, supostamente escrita por Lucas Cézar dos Santos de Souza, filho adotivo de Flordelis e também preso pelo crime, na qual apresentava uma “nova versão” para o crime, na qual outros filhos, que não são considerados suspeitos, seriam os reais mandantes. A investigação concluiu que Flordelis teria sido a mentora da carta e que seu conteúdo era falso.

Em 24 de novembro de 2021, o Tribunal do Júri de Niterói condenou dois filhos da ex-deputada federal Flordelis pelo assassinato do pastor Anderson do Carmo. Flávio dos Santos Rodrigues, acusado de ter efetuado os disparos contra a vítima, foi sentenciado a 33 anos, dois meses e 20 dias de prisão em regime inicialmente fechado. Já Lucas Cezar dos Santos de Souza, acusado de ter sido o responsável por adquirir a arma do assassinato, foi condenado a sete anos e seis meses de prisão em regime inicialmente fechado, por homicídio triplamente qualificado. Flávio foi condenado pelos crimes de homicídio triplamente qualificado, porte ilegal de arma de fogo, uso de documento ideologicamente falso e associação criminosa armada.