Flordelis é condenada a mais de 50 anos de prisão

Após mais de seis dias de julgamento, a ex-deputada federal Flordelis dos Santos de Souza foi considerada culpada pelo homicídio contra seu marido, o pastor Anderson do Carmo. A sentença foi proferida na manhã deste domingo (13).

Com a soma de todos os crimes, Flordelis foi condenada a 50 anos e 28 dias de prisão em regime fechado. No entanto, poderá progredir de regime ao longo do tempo.

A ex-parlamentar foi condenada por homicídio triplamente qualificado consumado – motivo torpe, emprego de meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima -, tentativa de homicídio duplamente qualificado, uso de documento ideologicamente falso (duas vezes) em continuidade delitiva e associação criminosa armada.

Sua filha biológica, Simone dos Santos Rodrigues também foi considerada culpada e condenada a 31 anos, quatro meses e 20 dias de prisão, também em regime inicial fechado por homicídio triplamente qualificado consumado, tentativa de homicídio qualificado privilegiado e associação criminosa armada.

Momento da leitura da sentença

Os demais réus julgados ao longo dos últimos dias, que são os filhos afetivos de Flordelis André Luiz de Oliveira e Marzy Teixeira da Silva, além da neta Rayane Oliveira, foram absolvidos das acusações. A juíza Nearis dos Santos Carvalho Arce, da 3ª Vara Criminal, ordenou a expedição de alvará de soltura a favor deles.

Denúncia

De acordo com a denúncia do Ministério Público, Flordelis foi a responsável por planejar o homicídio do marido, o pastor Anderson do Carmo, além de ter arregimentado e convencido o executor direto e demais acusados a participarem do crime sob a simulação de ter ocorrido um latrocínio, tendo ainda financiado a compra da arma e avisado sobre a chegada da vítima no local em que foi executado.

Ainda segundo as investigações apontadas na denúncia, o crime teria sido motivado porque a vítima mantinha rigoroso controle das finanças familiares e administrava os conflitos de forma rígida, não permitindo tratamento privilegiado às pessoas mais próximas da ex-deputada em detrimento de outros membros da família.

A acusação também aponta as tentativas de homicídio anteriores ao fato consumado, pela administração de veneno na comida e bebida da vítima, ao menos seis vezes, sem sucesso. Os promotores imputam a Flordelis e a outros denunciados (já condenados – Flávio dos Santos, Adriano dos Santos, Andrea Maia e Marcos Siqueira) o crime de uso de documento falso, relacionado a uma carta copiada por Lucas dos Santos de Souza, na qual foram inseridas declarações sabidamente falsas, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, eis que no documento era atribuída a execução material do crime de homicídio à pessoa diversa da que cometeu e atribuía a pessoas diversas a autoria intelectual e a ordem para a prática do crime de homicídio consumado contra Anderson do Carmo. Os réus respondem também por associação criminosa.

Flordelis foi considerada mandante da morte do marido – Foto: Divulgação

Todos os réus já foram julgados

Agora, todos os réus pela morte de Anderson do Carmo já foram levados a julgamento. Em 13 de abril deste ano, o filho biológico da ex-deputada Flordelis Adriano dos Santos Rodrigues foi condenado a 4 anos, 6 meses e 20 dias em regime semiaberto. Já o filho afetivo, Carlos Ubiraci Francisco da Silva, pegou 2 anos e 2 meses, também em semiaberto. Ambos já estão em liberdade.

Já o ex-policial militar Marcos Siqueira Costa foi condenado a 5 anos e 20 dias de prisão, em regime fechado. A esposa dele Andrea Santos Maia pegou 4 anos, 3 meses e 10 dias, em regime semiaberto. O casal, segundo a Justiça, ajudou a viabilizar a carta, supostamente escrita por Lucas.

Em 24 de novembro de 2021, o Tribunal do Júri de Niterói condenou dois filhos da ex-deputada federal Flordelis pelo assassinato do pastor Anderson do Carmo. Flávio dos Santos Rodrigues, acusado de ter efetuado os disparos contra a vítima, foi sentenciado a 33 anos, dois meses e 20 dias de prisão em regime inicialmente fechado.

Já Lucas Cezar dos Santos de Souza, acusado de ter sido o responsável por adquirir a arma do assassinato, foi condenado a sete anos e seis meses de prisão em regime inicialmente fechado, por homicídio triplamente qualificado. Flávio foi condenado pelos crimes de homicídio triplamente qualificado, porte ilegal de arma de fogo, uso de documento ideologicamente falso e associação criminosa armada.

Foto: Brunno Dantas/TJRJ