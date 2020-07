Flordelis é aguardada para prestar depoimento na DPCA

A deputada federal, pastora, e cantora gospel Flordelis, viúva do pastor Anderson do Carmo, assassinado a tiros em junho do ano passado, em sua casa em Pendotiba, está sendo aguardada para prestar depoimento, nessa segunda-feira (20), na sede da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Niterói.

Ela foi intimada para ser ouvida em outro inquérito, que havia sido aberto em outubro de 2019, sobre denúncia de que manteria uma adolescente de 17 anos, sem no entanto adota-la. A especializada apura como a menina passou morar com Flordelis. De acordo com informações, a os pais da adolescente não autorizaram que a jovem fosse para a casa da deputada, e que a mesma havia saído de casa.

A polícia já apurou que um dos vários filhos adotivos de Flordelis, André Luiz de Oliveira, teria levado a jovem para morar com a parlamentar em 2011, quando ele tinha 8 anos de idade, informando em depoimento que pegou a criança com Carlos Knust e sua mulher, Claudia. Carlos é gerente-comercial da gravadora gospel com a qual Flordelis tem contrato. O casal também confirmou aos agentes que foi o responsável por entregar a garota a André.