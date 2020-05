Flordelis é aguardada na Delegacia de Homicídios de Niterói para depoimento sobre a morte do marido

Agentes da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG), estão aguardando para a tarde dessa quinta-feira (21) a presença da deputada federal Flordelis (PSD), que prestará depoimento sobre a morte de seu marido, o pastor Anderson do Carmo, ocorrido em junho do ano passado. A vítima foi morta a tiros dentro de sua residência. Esse será o novo depoimento da parlamentar na sede da especializada, o primeiro diante do novo titular da especializada, delegado Allan Duarte, que assumiu o lugar da delegada Bárbara Lomba. Dois filhos da deputada, um legítimo e outro adotivo, seguem presos acusados de envolvimento no crime.

A cantora gospel é aguardada para esclarecer alguns pontos que não teriam ficado esclarecidos em outros depoimentos prestados. Recentemente Flordelis já havia prestado depoimento para a Justiça, em Brasília, pois além de Niterói, por conta de seu mandado como deputada federal, possui domicílio no distrito federal. Seria a terceira vez que Flordelis será ouvida nas investigações. O processo segue em “segredo de justiça”

Em apuração…