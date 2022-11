Flordelis começa a ser julgada nesta segunda

Por Victor D`Ávilla

Ex-deputada e outros quatro réus serão levados a júri popular

Chegou a hora da verdade para a ex-deputada federal Flordelis e outros quatro réus pelo assassinato do pastor Anderson do Carmo, ocorrido em 2019. A ex-parlamentar, sua filha biológica Simone dos Santos Rodrigues, os filhos afetivos André Luiz de Oliveira e Marcy Teixeira da Silva, e a neta Rayane Oliveira começarão a ser julgados na manhã desta segunda-feira (7), no Fórum de Niterói.

De acordo com o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJERJ), em razão do número de réus, a expectativa é de que a sessão de julgamento ocorra em mais de um dia. A previsão é de que, após o início do primeiro dia do júri, às 9h, a sessão seja interrompida por volta das 20h, sendo retomada às 9h do dia seguinte. A audiência será presidida pela juíza Nearis dos Santos Carvalho Arce, titular da 3ª Vara Criminal de Niterói.

Além do crime em si, os réus também responderão por outras práticas criminosas atreladas á trama que culminou na morte do pastor. Uma delas são as acusações de seguidas tentativas de homicídio contra o pastor. Depoimentos, à época do crime, apontaram que houve seguidas tentativas de envenenamento contra Anderson do Carmo. O líder religioso chegou a ser socorrido a um hospital, após uma delas.

Outra questão a ser levantada no Tribunal do Júri será o uso de uma carta, supostamente escrita por Lucas na prisão, na qual ele supostamente apresentava outra versão para o crime, assumindo a responsabilidade e atribuindo a mentoria a outros filhos de Flordelis, que não foram considerados suspeitos pelo inquérito. A polícia afirmou que a versão era falsa e teria sido apresentada a mando da própria Flordelis.

Quem é quem

Flordelis

Esposa de Anderson do Carmo, pastora, cantora gospel de sucesso e deputada federal recordista de votos. Estas eram as características atribuíveis a Flordelis, até 16 de junho de 2019, quando seu marido foi morto a tiros. Rapidamente, Flordelis passou de viúva a principal suspeita de ser a mandante do crime.

Depois de um ano de investigação, Flordelis foi indiciada por homicídio triplamente qualificado (motivo torpe, emprego de meio cruel e de recurso que impossibilitou a defesa da vítima), tentativa de homicídio, uso de documento falso e associação criminosa armada. Em 2021, a Câmara dos Deputados cassou seu mandato por quebra de decoro parlamentar.

Sem a imunidade parlamentar, no dia 13 de agosto de 2021 Flordelis foi presa, em sua casa, que também foi o local do crime, no dia 13 de agosto de 2021. Atualmente, a ex-deputada está presa preventivamente na Penitenciária Talavera Bruce, no Complexo Penal de Gericinó, Zona Oeste do Rio de Janeiro. A detenção dela também é cercada de polêmicas, como a acusação de uso de celular e de esconder dinheiro nas partes íntimas.

Simone

Simone é filha biológica de Flordelis e enteada de Anderson do Carmo. Relatos apontam que ela teve um envolvimento amoroso com a vítima antes dele casar com sua mãe. Simone reponde por homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio e associação criminosa armada. Em depoimento durante audiência de instrução do processo, ela afirmou ser a mandante do crime e acusou a vítima de tê-la assediado.

Marzy

Marzy Teixeira da Silva é filha afetiva de Flordelis e Anderson do Carmo. Ela teve desentendimentos com a vítima após o pastor tê-la acusado de um furto na casa da família, na Região de Pendotiba de Niterói. Segundo a Polícia Civil, ela chegou a planejar a morte do líder religioso com o irmão Lucas Cézar dos Santos, já julgado pelo crime. Marzy responderá por homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio e associação criminosa armada.

André

André é filho afetivo de Flordelis e também foi assessor parlamentar dela. Ele é réu por homicídio triplamente qualificado; tentativa de homicídio duplamente qualificado e associação criminosa majorada. O filho afetivo é mais dos que, segundo a polícia, esteve envolvido em toda a trama familiar que culminou na morte do pastor Anderson. Ele também responderá por homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio e associação criminosa armada.

Rayane

Rayane é neta afetiva de Flordelis e filha adotiva de Simone. Foi acolhida péla família ainda no começo dos anos 1990. Chamou atenção sua suspeita de envolvimento no crime porque tinha boa relação com Anderson do Carmo, de quem era considerada “xodó”. É acusada de ter ajudado a elaborar o plano que culminou na morte do líder religioso. Responderá por homicídio triplamente qualificado e associação criminosa armada.

Réus já julgados

Os filhos Lucas e Flávio

Todos os demais réus no caso já foram submetidos ao júri popular. Em 13 de abril de 2022, o filho biológico da ex-deputada Flordelis Adriano dos Santos Rodrigues foi condenado a 4 anos, 6 meses e 20 dias em regime semiaberto. Já o filho afetivo, Carlos Ubiraci Francisco da Silva, pegou 2 anos e 2 meses, também em semiaberto. Ambos já estão em liberdade.

Já o ex-policial militar Marcos Siqueira Costa foi condenado a 5 anos e 20 dias de prisão, em regime fechado. A esposa dele Andrea Santos Maia pegou 4 anos, 3 meses e 10 dias, em regime semiaberto. O casal, segundo a Justiça, ajudou a viabilizar que uma carta, supostamente escrita por Lucas Cézar dos Santos de Souza, filho adotivo de Flordelis e também preso pelo crime, na qual apresentava uma “nova versão” para o crime, na qual outros filhos, que não são considerados suspeitos, seriam os reais mandantes. A investigação concluiu que Flordelis teria sido a mentora da carta e que seu conteúdo era falso.

Em 24 de novembro de 2021, o Tribunal do Júri de Niterói condenou dois filhos da ex-deputada federal Flordelis pelo assassinato do pastor Anderson do Carmo. Flávio dos Santos Rodrigues, acusado de ter efetuado os disparos contra a vítima, foi sentenciado a 33 anos, dois meses e 20 dias de prisão em regime inicialmente fechado.

Já Lucas Cezar dos Santos de Souza, acusado de ter sido o responsável por adquirir a arma do assassinato, foi condenado a sete anos e seis meses de prisão em regime inicialmente fechado, por homicídio triplamente qualificado. Flávio foi condenado pelos crimes de homicídio triplamente qualificado, porte ilegal de arma de fogo, uso de documento ideologicamente falso e associação criminosa armada.

O caso

Flordelis volta ao banco dos réus

Na madrugada de 16 de junho de 2019, o pastor Anderson do Carmo foi assassinado a tiros. Flávio teria sido o autor dos disparos, enquanto Lucas viabilizou a aquisição da arma do crime. No entanto, a Polícia Civil e Ministério Público Estadual (MPRJ) concluíram que o crime é fruto de uma complexa trama familiar, na qual Flordelis seria a mentora.

A motivação do crime teria sido a disputa pelo controle das finanças da família, até então concentrados nas mãos de Anderson. Em 20 de agosto de 2020, a Polícia Civil e o MPRJ deflagraram a Operação Lucas 12 para prender suspeitos de envolvimento no crime. Todos os réus que serão julgados foram presos na ocasião, menos Flordelis, porque ela tinha, à época, imunidade parlamentar.