Flordelis admite ter usado celular em cela

A ex-deputada federal Flordelis dos Santos de Souza admitiu ter usado um celular em sua cela, no Presídio Talavera Bruce, em Bangu, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Em 29 de setembro deste ano, a Justiça abriu investigação sobre o caso, a pedido da juíza Nearis dos Santos Carvalho Arce, da 3ª Vara Criminal de Niterói.

Em nota divulgada por sua defesa, Flordelis confirma ter usado o aparelho por apenas uma vez. A finalidade do uso seria conversar com o namorado, Allan Soares. Entretanto, a defesa alega que o aparelho estava na cela havia 18 dias, sendo introduzido no espaço e utilizado por outras detentas que dividem o lugar.

“Em maio deste ano foi introduzido tal aparelho na cela da pastora e lá ficou por 18 dias sem ser por esta usado apesar da insistência de outras presas que o usavam com a conivência de algumas guardas. No dia em que Flordelis o usou, por uma única vez, imediatamente ocorreu uma vistoria na cela e esta foi conduzida à presença da diretora da unidade da época, que à noite, sem a presença de advogados, tomou seu depoimento onde Flordelis assumiu que o usou por apenas esta vez”, afirma parte da nota.

Em seguida, os advogados de Flordelis afirmam que o caso passou a ser usado como “objeto de chantagens e ameaças” por parte de agentes públicos e outras detentas. No entanto, a ex-deputada, alegando medo, teria se recusado a identificar essas pessoas. A defesa ainda afirmou que Flordelis teria cedido às supostas ameaças e tentado entrar na cela com R$ 75, de maneira irregular.

“A defesa tomou a iniciativa de acionar as autoridades competentes: Juiz Corregedor responsável pela Vara de Execuções Penais do Rio de Janeiro, a Coordenadoria Responsável pelos Presídios Femininos, bem como a Polícia Civil do Estado, a fim de que tudo seja apurado”, completa o comunicado.

Procurado, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) afirmou que a VEP não foi comunicada sobre os fatos narrados na nota.

Flordelis será julgada em novembro – Foto: Arquivo/Agência Brasil

A denúncia

A juíza Nearis dos Santos Carvalho Arce encaminhou, em 29 de setembro, ofício à unidade prisional solicitando a prontuário de Flordelis, com os devidos esclarecimentos se praticou alguma falta disciplinar, e sua transcrição de ficha disciplinar.

“Diante da suposta irregularidade ora noticiada, oficie-se com prazo de 5 dias para resposta, solicitando, ainda, informar, diante das recentes apreensões de celulares ocultos nas paredes de presídios de Bangu, noticiadas pela imprensa, se houve busca e/ou apreensão também naquela unidade prisional”, escreveu.

A Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), que informou que, embora o ofício da juíza esteja datado da última quinta-feira, dia 29 de setembro, o caso teria acontecido em maio e que Flordelis foi punida com 30 dias em isolamento.

Na ocasião da abertura da investigação, o advogado Rodrigo Faucz, que representa Flordelis, limitou-se a dizer que tratava-se de “uma notícia antiga”.

Julgamento

A juíza Nearis dos Santos Carvalho Arce decidiu antecipar o julgamento da ex-deputada Flordelis para o dia 7 de novembro, a partir das 9h. O júri estava marcado para começar no dia 12 de dezembro, mas teve a data alterada devido à realização das duas semifinais da Copa do Mundo da Fifa, nos dias 13 e 14.