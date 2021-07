FLISGO participa de ação social em São Gonçalo

São Gonçalo recebeu em suas ruas a Campanha Vidas Aquecidas. A ação, organizada pela sociedade civil do município, levou agasalho e cobertores para as pessoas em situação de rua. Organizada pelo FOSG – Fórum Social Gonçalense, a campanha que contou com a presença dos principais articuladores sociais do Município, atingiu a primeira meta estabelecida para o enfrentamento do inverno nas ruas.

A proposta do FOSG, além de dar suporte aos projetos no decorrer de suas ações, é mapear os desafios sociais que os moradores da cidade enfrentam; promover o diálogo de resolução entre os pares e junto ao poder público; estabelecer o diálogo com a sociedade civil sobre seu papel na intervenção social no município, combatendo o assistencialismo; e promover a conscientização sobre a participação efetiva de políticas públicas no combate às mazelas sociais.

Os organizadores do FLISGO utilizaram sua rede de colaboradores para apoiar a arrecadação das doações para a ação. O Festival Literário de São Gonçalo também irá apoiar o evento proposto pelo Fórum que acontecerá online de 31 de julho a 02 de agosto, onde serão discutidas políticas públicas X intervenção social com o intuito de encontrar soluções, traçar planos e desenhar metas para combater a desigualdade social no município.

Os 105 cobertores arrecadados foram entregues para as pessoas em situação de rua e para algumas instituições que desenvolvem assistência nessas frentes em 13 bairros de São Gonçalo. Além dos cobertores foram distribuídos frascos de álcool em gel, escovas de dente, creme dental, sabonetes e um kit especial voltado para o cuidado íntimo das mulheres.

“Estar nessa ação junto à população em situação de rua nos trouxe um misto gigantesco de sentimentos. No fim da noite nos reunimos para a troca de experiências recém-vividas e todos/as ficamos com os olhos marejados ao dividirmos nossos relatos. Percebemos que necessidades corriqueiras para nós, são absurdamente urgentes para eles/as… Por inúmeras vezes nos solicitaram meias e chinelos, por exemplo. Claro que estes pedidos serão os primeiros itens da liste de nossa próxima ação”. Explicou Alberto Rodrigues, representante do Acesso Cultural e criador do FLISGO – Festival Literário de São Gonçalo.