Flip celebra 20 anos com homenagem a Maria Firmina dos Reis

Ingressos estão à venda a partir de hoje. O evento começa dia 23 de novembro

Neste ano, a Festa Literária Internacional de Paraty (Flip), comemora 20 anos de existência e coloca em debate a pluralidade, tanto de visões quanto de sensibilidades. A grande homenageada da vez é a escritora Maria Firmina dos Reis, que lançou ‘Úrsula’ em 1859 e inaugurou uma linhagem da literatura abolicionista.

A partir de hoje (31), começa a venda dos ingressos para o Programa Principal da 20ª Flip. Com 20 mesas, os ingressos para cada uma delas será vendido separadamente pela plataforma https://flip.byinti.com/#/ticket/ . As entradas custam R$ 120 e uma cota no valor de R$ 50 será para os moradores de Paraty. Os ingressos a preços populares são limitados a 56 lugares para cada uma das 20 mesas do Programa Principal.

O evento acontece de 23 a 27 de novembro, em Paraty, e volta a ser presencial após dois anos de edições virtuais em razão da pandemia. Além de fortalecer o turismo e a economia local, a Flip tem como objetivo principal a fomentação da literatura e consequentemente, da cultura. O evento mobiliza escritores renomados e amantes da literatura.

Nesta edição, a Flip homenageia Maria Firmina dos Reis, escritora e educadora que, em 1859, lançou Úrsula, romance que inaugura, no Brasil, a linhagem da literatura abolicionista, que recentemente tem ganhado mais atenção dentro e fora do país, após anos de apagamento.

Duas mesas vão ser dedicadas à autora na Programação Principal da festa. A primeira, na abertura do evento, ‘Mesa 1: Pátrios lares’, que pretende provocar um debate sobre gêneros literários, abolicionismos e a história do Brasil. E a segunda, ‘Mesa 2: Minha Liberdade’, que propõe uma discussão sobre uma autora sem rosto, cujos escritos permanecem ainda pouco pesquisados.

A homenagem a Maria Firmina dos Reis reafirma o propósito da Flip de se conectar com pessoas das mais variadas origens e trajetórias. E reforça o desejo de que a pluralidade de discursos possa ser ouvida em Paraty e levada para longe por cada um que estiver presente.

FLIP

A Flip surgiu, em 2003, com a intenção de se alimentar, mas também de nutrir, a força de Paraty. Através da literatura, das artes e de uma intervenção urbana não invasiva — capaz de ressignificar espaços públicos por meio das estruturas instaladas no cotidiano da cidade e nos dias da Festa —, a Flip busca a comunhão entre Paraty e os visitantes, sejam eles convidados renomados ou o público interessado.