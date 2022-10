Flim homenageia expoentes e revela nomes da literatura brasileira

Evento começa na próxima sexta, em Itaipuaçu

Um convite à celebração da cultura, da Política (com “P” maiúsculo) e da literatura brasileira. Assim pode ser definida a 7ª edição da Flim (Festa Literária de Maricá), que ocorrerá em Itaipuaçu, entre a próxima sexta (14) e o dia 26, quarta.

Neste ano, o evento homenageará, a escritora mineira Conceição Evaristo. E marca, também, o lançamento do livro “Testemunho: Darcy Ribeiro por ele mesmo”, em memória ao centenário do antropólogo, historiador, sociólogo, escritor e político brasileiro, que – se vivo estivesse – completaria 100 anos, no próximo 26 de outubro.

André Barroso. Foto Divulgação.

Um dos convidados da Flim, o professor de artes, autor, cartunista – de publicações como ‘O Pasquim’ – e Ilustrador niteroiense, André Barroso, participará de uma oficina de ilustração e roda de conversa com o público da Festa. O artista falará das obras de sua coleção, ‘Codinome: Boto’ (Editora Proverbo, de Maricá). “É a primeira vez que participo da Festa. Pretendo falar sobre o meu processo de criação e de ilustração infantil, de uma forma geral”, disse Barroso.

Além da presença de Conceição Evaristo e André Barroso, na 7ª edição da Flim estão confirmados Ana Maria Machado; Antônio Torres; Viviane Mosé; Renata Costa; Beatriz Myrrha; Natasha Félix; Heleine Fernandes; Sonia Rosa; Otávio Jr; Dayse Sena; Andrea Serpa; Rita Rosa; José Pacheco e as chefs Bela Gil e Tainá Marajoara.

Com a participação de 80 editoras e dos autores participantes, a festa literária é gratuita e terá oficinas; palestras; tenda sensorial; shows; cosplay; feira de livros; museu cultural; cinema; praça de alimentação; entre outras atividades.



A Festa Literária de Maricá ocorrerá na área externa do Centro Administrativo de Itaipuaçu – Rua Van Lerbergue, 249, Itaipuaçu, Maricá.

Programação:

Confira abaixo a programação com os convidados:

Sexta-feira (14/10) às 11h – Abertura solene da FLIM

Sexta-feira (14/10) às 18h –Escrevivências para o futuro

Convidados: Conceição Evaristo e Natasha Felix

Mediação: Sandra Gurgel

Sábado (15/10) às 15h – Abram alas a Darcy Ribeiro e ao povo brasileiro

Convidado: Beatriz Myrrha

Segunda-feira (17/10), às 15h – Cozinha e afeto para um mundo melhor

Convidado: Bela Gil

Terça-feira (18/10), às 15h – Literatura negro-afetiva

Convidados: Sonia Rosa e Otavio Jr

Mediação: Dilcemeres José da Costa

Quinta-feira (20/10), às 15h – Como a internet tem desgastado as palavras

Convidado: Viviane Mosé

Sábado (22/10), às 10h – Contação de Histórias da Natureza

Convidado: Andrea Serpa

Segunda-feira (24/10), às 18h – Acesso à literatura como direito humano

Convidados: Ana Maria Machado, Renata Costa e Rita Rosa

Mediação: Philippe Valentim

Terça-feira (25/10), 10h – Cultura Alimentar: contracolonização para adiar o fim do mundo

Convidado: Tainá Marajoara

Terça-feira (25/10), às 18h – Literatura para uma sustentabilidade cultural

Convidados: Antônio Torres, Heleine Fernandes e José Pacheco

Mediação: Tais Bravo

Quarta-feira (26/10), às 11h – Para entender o autismo

Dayse Serra

Quarta-feira (26/10), às 18h – Arakisawa – Comidas para descansar o sol

Convidado: Tainá Marajoara

SERVIÇO – Festa Literária de Maricá

Data: 14 a 26 de outubro,

Horário: 8h às 21h

Local: Centro Administrativo de Itaipuaçu (área externa do estacionamento)

Endereço: Rua Van Lerbergue, 249 – Itaipuaçu

Entrada gratuita