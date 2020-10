Flavio Serafini e Josiane Peçanha (PSOL) publicam plano de governo para Niterói

A principal agenda de Flavio Serafini e Josiane Peçanha nesta quarta-feira (14) foi o lançamento do Programa de Governo, feito em uma live no final do dia. Intitulado “À esquerda para Mudar Niterói”, o documento tem 200 páginas e traz um panorama da cidade, com diagnósticos, feito por um grupo de especialistas, e as propostas de melhoria.

Na apresentação, dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística indicam que a cidade é rica e desigual. A cidade, de acordo com o IBGE, tem um dos mais elevados PIB per capita do país e do estado, um dos mais elevados IDH-M (Índice de Desenvolvimento Humano Municipal) e uma das maiores arrecadações de impostos municipais e de royalties decorrentes da atividade petrolífera. Apesar disso, 29,5% de sua população vive em domicílios com rendimentos mensais de até 0,5 salário mínimo por pessoa. Ainda segundo o órgão, faltam vagas em todos os níveis de educação e, muitas vezes, as unidades escolares são distantes das residências das crianças. E o déficit habitacional no município seria de 55 mil unidades.

A partir deste panorama, as propostas do Programa de Flavio e Josiane são desenvolvidas em 14 áreas de interesse público.

“Nosso programa de governo busca fortalecer a democracia, romper com os vícios desta velha política e garantir os direitos do povo. É possível trazer o povo para decidir com o orçamento participativo e garantir escola integral para todas as crianças, renda mínima para as populações mais vulneráveis, geração de emprego e proteção ambiental. Nosso programa busca sintetizar estes aspectos para enfrentar as desigualdades que marcam Niterói”, assegurou Flavio Serafini. O plano de gestão está publicado na íntegra no site sejasol.org .