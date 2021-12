Flavio Ricco

Apesar das dificuldades, 2021 na televisão foi um ano bem intenso

Algumas horas, minutos, segundos a partir de agora e 2021 ficará no passado como mais um ano difícil para a televisão por causa da pandemia, mas não menos intenso.

Fatos dos mais importantes aconteceram desde o seu início. O primeiro deles, já em janeiro, aqui neste espaço se anunciou a decisão de Fausto Silva em não renovar com a Globo ao final de seu contrato, que termina exatamente hoje, dia 31, e depois acertar com a Band.

E as consequências disso:

Tiago Leifert assumindo a “Dança dos Famosos” inicialmente e depois decidir não renovar contrato;

Luciano Huck desistindo da política e aceitando o desafio do domingo;

Marcos Mion fora da “Fazenda” e depois entrando na Globo;

Adriane Galisteu assumindo o “Power Couple” e, diante dos bons serviços prestados, assumindo “A Fazenda”;

Tadeu Schmidt trocando o “Fantástico” pelo “BBB”.

Fora outros tantos movimentos, que ficaram limitados a Record, Globo e Band. O SBT foi a exceção. Ficou o tempo todo quietinho no seu campo. Mas no geral, um ano abundante em importantes acontecimentos.

(Foto: Fausto Silva – Crédito: Divulgação)

TV Tudo

Por acaso

Hoje, 31 de dezembro, confirmando, termina o vínculo de Fausto Silva com a Globo. Uma história que passou de 30 anos e como todas, com momentos muito bons e outros nem tanto, especialmente nesta reta final.

A partir de amanhã, ele já será contratado da Bandeirantes.

Ano especial

Adriane Galisteu teve um 2021 para lá de especial. Foi, enfim, o ano do seu retorno à televisão, depois de longo afastamento.

Uma volta com garra e determinação. Foi bem no “Power Couple” e segurou “A Fazenda” com muita classe e elegância.

Por enquanto

Segue um certo mistério na Globo sobre o desenvolvimento de “Justiça 2”, de Manuela Dias.

Por enquanto, sabe-se apenas que será ambientada em Goiânia e houve um encontro recente com o colaborador Walter Daguerre e a pesquisadora antropóloga Aline Maia. Mas nada fechado sobre elenco e gravações.

Reis

Dramaturgia da Record segue trabalhando forte para finalizar, o quanto antes, os 19 primeiros capítulos de “Reis”.

A novela, como se sabe, será dividida em várias fases. E esta será a primeira.

Constatação

Não que seja uma novidade para quem é da cena, mas ver tantos humoristas talentosos reunidos no “LOL Brasil: Se Rir, Já Era”, da Amazon Prime, é um enorme atrativo.

E a condução de Tom Cavalcante e Clarice Falcão faz toda diferença no formato, que já tem várias versões pelo mundo.

Pés no chão

A direção da Band tem como prioridade absoluta trabalhar e dar todas as condições para a estreia de Fausto Silva.

Todas as atenções estão voltadas para isso.

Passo seguinte

Só após a estreia do “Faustão na Band”, serão tomadas providências sobre outras próximas produções.

E como serão montados os calendários de trabalhos nos estúdios da Vera Cruz e no Teatro Itália.

Retorno

Fora do ar em 2020 e este ano, o SBT começa a ensaiar uma volta do “Troféu Imprensa” para 2022.

Já há algum tempo existem chamadas no ar convocando o público a sugerirem os indicados para a premiação, via internet.

Novelei

Carolina Dieckmann também fará participação em “Novelei”, o projeto conjunto da TV Globo e YouTube, para celebrar folhetins clássicos junto com youtubers.

Estará no episódio dedicado à novela “Senhora do Destino”.

(Foto: Carolina Dieckmann – Crédito: Instagram)



Quadro novo

A intenção da Globo é, aos poucos, inserir novidades no “Domingão do Huck”.

Pelo menos três novos formatos já estão assegurados para 2022, mas o silêncio em cima deles ainda é muito grande.

Porém…

Entre as certezas, agora para janeiro está confirmado o lançamento do “Acredite em Quem Quiser”.

Três histórias são contadas de maneira diferente e os convidados têm que descobrir qual a verdadeira.

Bate – Rebate

· A série documental “Romário, o Cara” tem o seu lançamento confirmado para 2022…

· … Gravações em vários países, principalmente nos países que ele mais jogou. Holanda e Espanha, por exemplo…

· … Serão seis capítulos.

· Record já tem definidas as locações de “Todas as Garotas em Mim”…

· … Gramado, por exemplo, será uma delas. Gravações em janeiro.

· Paula Richard, que até bem pouco tempo trabalhou na Record, desenvolve novo projeto para a Teleimage.

· Está confirmada para o dia 13, 21h, a estreia da primeira temporada do “De Férias com o Ex: Caribe” na MTV.

· As fortes chuvas comprometeram seriamente as externas de “Pantanal”…

· … O roteiro estabelecido não foi cumprido inteiramente…

· … E ainda não está certo um novo retorno à região.

C´est fini

Como em todo último dia do ano, a Globo exibirá logo mais o “Show da Virada”, musical com a participação de vários artistas.

Desta vez, por causa da pandemia, um “show de edição”, combinando de shows de cantores e cantoras, como Anitta, Sandy e Junior, Gusttavo Lima, Marília Mendonça e tantos outros. Depois de “Um Lugar ao Sol”.

Feliz Ano Novo! Mas amanhã tem mais. Tchau!