Flávio Ricco: Vivo e prestativo, o rádio merece todas as homenagens

O rádio acaba de completar 100 anos no Brasil e ainda são das mais merecidas todas as homenagens.

Uma história que foi traçada por saudosos nomes, como Cesar de Alencar, Ary Barroso, Blota Junior, Kalil Filho, Humberto Marçal, Hélio Ribeiro, Gonçalo Parada, Gualberto Curado, Zé Béttio, Moraes Sarmento, Enzo de Almeida Passos, Gil Gomes, Paulo Barbosa, Vicente Leporace, Narciso Vernize, Estevam Sangirardi, José Paulo de Andrade, Randal Juliano, Fioti Giglioti, Fausto Canova, Edson Leite, Pedro Luiz, Orlando Duarte, Itá Ferraz, Geraldo José de Almeida, Armindo Antônio Ranzolin, Jorge Curi, Doalcei Camargo, Willy Gonzer e cantoras como Inezita Barroso, Marlene e Emilinha Borba entre tantos.

Além de outras figuras vivas e importantes, como Ely Correa, Osmar ”Santos, Joseval Peixoto, Salomão Esper, José Silvério, Afanásio Jazadji, Pedro Ernesto Denardin, Luís Penido, Antonio Carlos, José Carlos Araújo, Silvio Luiz, Milton Neves, Apolinho, Ney Gonçalves Dias e Cidinha Campos para não estender demais.

O rádio, que agora veio a se transformar, em muitos casos, um pouco de televisão, continua sendo o grande companheiro de muita gente. No jornalismo, por exemplo, o serviço prestado é dos mais importantes e, na parte musical, também atende as mais diferentes preferências.

Dá um pouco de saudades do rádio esportivo do passado, trabalho feito por equipes muito responsáveis, que sabiam temperar com leveza as suas transmissões, mas não usavam os microfones para piadinhas e brincadeiras internas, que excluem totalmente o ouvinte, como acontece em diversos casos nos dias atuais. Saudades de um trabalho mais sério.

(José Silvério, locutor esportivo/ Instagram)

TV Tudo

Ela

Angélica é a convidada do “Programa de Todos os Programas”, nesta terça, 18h, no YouTube e Facebook do R7.

Vida, carreira, planos, de tudo um pouco, sempre com algumas surpresas.

(Angélica / Divulgação)

Silêncio

Todos, entre SBT e AACD, continuam sem resposta se Silvio Santos participará ou não do Teleton, na sua edição especial de 25 anos, nos dias 4 e 5 de novembro.

Já existiram até tentativas de querer saber, mas sem sucesso.

Preparem os corações

Mas se ainda continua longe das “colegas de trabalho”, Silvio Santos, por telefone, voltou a dar expediente no SBT. Tem disparado ordens todos os dias.

O assessor especial Rafael Larena é sempre o encarregado de distribuir.

Atenção, atenção

SBT e Globo disputam o direito de transmissão da Sul-Americana, São Paulo e Independiente Del Valle, no dia 1º de outubro, um sábado, 17h.

Um jogo só, marcado para o Estádio Mario Kempes, em Córdoba, na Argentina.

Pau a pau

Sobre essa disputa entre SBT e Globo, por enquanto não é possível apontar quem sairá vencedor.

As conversas com a Conmebol, por parte das duas, se intensificaram desde a última quinta-feira, depois da vitória do São Paulo sobre o Atlético GO.

Desfecho

Com a maior das certezas é possível afirmar que SBT ou Globo, uma das duas vai levar.

A Conmebol precisa de exposição e agora com um grande clube brasileiro na final não dá para ser só na sua TV, que tem alcance dos mais limitados.

Por enquanto

Tudo no papel ainda, mas existe o plano da TV Jovem Pan também lançar uma revista eletrônica aos domingos, das 14h às 18h.

Já tem até apresentador escolhido, no caso, Thiago Asmar, ex-Globo, contratado da casa e sucesso nas redes sociais.

Record no Catar

A Record também já tem tudo armado para a cobertura jornalística da Copa do Mundo no Catar.

Os repórteres Bruno Piccinato e Roberto Thomé, além do colunista Cosme Rimoli, foram escolhidos para essa função.

Não é assim

A Band surpreendeu o seu telespectador com um especial da Rainha Elizabeth na tarde de domingo, exibição das 16h às 18h.

Tudo muito bem, não fosse o horário e a forma que foi ao ar. Pegou do esporte, ou interrompeu o “Show do Esporte”, e entregou para o esporte, “Terceiro Tempo”. Um sanduíche.

Algo que contraria tudo o quer se entende como programação de TV.

Jornalismo

Na CNN Brasil foi decidido que o jornalista Américo Martins irá assumir, logo depois das eleições, o posto de correspondente em Londres, lugar que ele já trabalhou em outras oportunidades, para reforçar a cobertura internacional.

A atual vice-presidência de Conteúdo será incorporada pela vice-presidência de Jornalismo, entenda-se Leandro Cipoloni.

Bate – Rebate

• Gui Santana também integra o elenco de “O Rei da TV”, série sobre Silvio Santos, que estreia em 19 de outubro na plataforma Star+, da Disney…

• … Foi escolhido para ser Sérgio Mallandro.

• No domingo, às 20h, a Cultura vai mostrar o concerto Jazz Sinfônica, sob a regência de João Mauricio Galindo, em homenagem ao bicentenário da nossa Independência…

• … A apresentação foi gravada no Parque da Independência, em meio às celebrações de reabertura do Museu do Ipiranga.

• Fafy Siqueira, Robson Nunes, Sérgio Loroza, Marianna Armellini, Flávia Garrafa e Mateus Ribeiro gravam “Use Sua Voz”, produção da Floresta para a HBO Max…

• … A série, com estreia prevista para 2023, tem como protagonistas o grupo BFF Girls, liderado por Bia Torres, Laura Castro e Giulia Nassa.

• O canal Discovery vai exibir nesta quarta-feira, a partir das 23h10, o documentário “A Rainha: Mãe e Monarca”, sobre Elizabeth 2ª…

• … No mesmo dia também será disponibilizado no discovery+.

• O drama musical “Depois do Universo”, com Giulia B e Henrique Zaga, tem estreia marcada para dia 27 de outubro na Netflix.

C´est fini

Na Band, a relação oficial de quem vai pela TV ao Catar já existe, mas ainda não é divulgada. Sabe-se que os nomes de Cris Dias (FOTO) e Fernando Fernandes estão muito bem cotados.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!