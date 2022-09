Flávio Ricco: Último dia da propaganda política. E nada mudou

A propaganda política no rádio e na televisão termina na noite desta quinta-feira.

E não sendo este o nosso departamento, nada a comentar sobre o desempenho de quem quer que seja, mesmo porque pouco pode se esperar da grande maioria, mas apenas lamentar que, vai eleição e vem eleição, o modelo dos programas não se altera. É muito clara a insistência no mesmo de sempre.

Houve um momento em que alguns partidos, através do falecido Duda Mendonça e outros publicitários ou marqueteiros, tentaram trabalhar com maior criatividade, buscando colocar no ar algo que realmente pudesse interessar, em produção e finalização, aquele que estivesse ouvindo ou assistindo.

De uns tempos para cá, no entanto, parece que entre todos se estabeleceu que só um arroz com feijão xexelento, mal temperado e do pior gosto, pode ser oferecido ao público eleitor.

Os espaços concedidos são muito ricos, impossível até avaliar quanto chega o custo de cada segundo, por que, então, não aproveitá-lo adequadamente, com um mínimo de qualidade e respeito? Podemos ter esperança entre tudo que é prometido a cada eleição? Quem sabe um dia. Cabe considerar Ariano Suassuna: “o otimista é um tolo. O pessimista, um chato. Bom mesmo é ser um realista esperançoso”.

ap 15 – cena 4 – Os modelos voltam a desfilar, com Angel ( Camila Queiroz ) e Matheus (a definir) no final.

(Imagem logo horário político)

TV Tudo

Parte dois

Depois do Globoplay, “Verdades Secretas II” será exibida na Globo, a partir da próxima terça-feira, em uma versão exclusiva para TV aberta. Além da atmosfera de mistério e sedução ambientada no universo da moda, sob o glamour, o luxo e o poder, destaca a retomada de Angel (Camila Queiroz) às passarelas e à agência de Blanche (Maria de Medeiros).

Desta vez, o embate entre Giovanna (Agatha Moreira) e Angel surge como um dos focos principais da trama.

ap 15 – cena 4 – Os modelos voltam a desfilar, com Angel ( Camila Queiroz ) e Matheus (a definir) no final.

(Crédito: Globo/João Miguel Júnior)

Deu um tempo

Após acusações de racismo, a cantora Luísa Sonza se afastou de todas as redes sociais. Claro que aí tem conselhos de advogados e dos responsáveis pela sua carreira.

Até mesmo a turnê que teria início neste próximo sábado, foi adiada.

Duas canoas

Em se tratando de São Paulo e das chuvas nas últimas horas, nada mais apropriado para Diego Guebel, criador de conteúdos e produtor.

No Brasil mais uma vez, ele tem negócios avançados com Band e no SBT, o reality show no novo estúdio. Não será tão já, mas está andando.

Batalhão

A Record vai movimentar cerca de 200 jornalistas na cobertura das eleições, a partir das primeiras horas da manhã deste próximo domingo.

Todo o departamento de jornalismo, com suas diferentes funções e nas mais diversas capitais e cidades, será envolvido.

Faltou isso

Nos bastidores de “Pantanal”, o extinto “Vídeo Show” chegou a ser lembrado muitas vezes. Nos erros de gravações ou momentos divertidos, o programa recebeu referências da equipe.

Foi uma marca importante da programação da Globo, derrubada, depois de muitos anos, por pressão de audiência.

No lugar dele

Como não tem mais o “Vídeo Show”, hoje, os atores da Globo e mesmo fora dela, usam as redes sociais para escancarar um pouco os bastidores e mostrar como tudo funciona. Ou, em alguns casos, deveria funcionar.

Algo que era bem característico do programa, daí a expectativa da sua volta, algum dia ou de alguma outra forma. Quem sabe. Suassuna de novo.

Pés no chão

Novela, e isso não é de agora, deixou de ser prioridade na vida de Bruna Marquezine. Depois de sair da Globo e trocar peças do tabuleiro, foi meio que geral a guinada em sua carreira.

Já fez série na Netflix, “Maldivas”, que terá novas temporadas e vai aparecer também como protagonista de “Besouro Azul”, já pronto.

Fora isso

Bruna Marquezine tem suas redes sociais bombando e começa a ganhar destaque também nas prestigiadas semanas de moda europeias. O seu momento muito bom.

E, com os pés no chão, ela tem tudo para alcançar novas conquistas. Clara que tudo isso passa também por um importante trabalho de bastidor.

Foi que foi

A Globo ainda não fala oficialmente sobre a presença de Cauã Reymond como protagonista de “Terra Vermelha”, novela de Walcyr Carrasco, ao lado de Gloria Pires e Tony Ramos. Não fala porque a prioridade, agora, é a trama de Gloria Perez, “Travessia”.

Mas está tudo certo. Cauã é artista contratado e vai fazer. Será o seu primeiro trabalho com o Walcyr.

Ritmo

“Reis”, série da Record, nem bem estreou a quarta temporada, já tem no ar chamadas da quinta.

E com tanta história ainda pela frente, ainda está sendo impossível determinar até quando seguirá a sua exibição. Cristiane Cardoso terminou de escrever e entregou o último episódio da sétima na terça-feira.

(Diego Kropotoff é Amasa na série ‘Reis’/ crédito Blad Meneghel)

Bate – Rebate

· Ganhador de 4 Oscars em 2020, incluindo Melhor Filme, “Parasita”, dramédia sul-coreana sobre diferença de classes, será exibida na “Tela Quente”, da Globo, dia 17 de outubro.

· Eduardo Castro, Felipe Vieira, Isabel Mega e Paula Valdez farão a apuração das eleições, domingo, a partir das 17h, na BandNewsTV.

· Estão em andamento as gravações da décima temporada do “Vai que Cola” para o Mutishow, desta vez com direção de Silvio Guindane, que também integra o elenco…

· … Os episódios trarão várias participações especiais, de nomes como Fafy Siqueira, Milton Cunha, Tia Má e GKay…

· … Katiuscia Canoro e Raphael Vianna chegam para o time fixo. Internamente é chamada de “uma temporada das Arábias”.

· O canal E! Entertainment começa a exibir em 18 de outubro, às 20h, a nova temporada de “Drag Me as a Queen Celebridades”…

· … Uma das participantes é a atriz e influenciadora Gleici Damasceno, vencedora do “BBB” em 2018, mostrando que é possível driblar dificuldades e encarar os desafios…

· … Gleici, vale lembrar, estará também em uma nova série com Xuxa, para o Disney+.

· Juliana Paiva, já sem qualquer vínculo com a Globo, gravou o “Faustão na Band”.

· Silvero Pereira concluiu ontem sua participação nas gravações de “Pantanal”.

C´est fini

“Nóis na Firma”, humorístico da Band exibido nas noites de sábado, tem ficado ali na casa de 2 pontos de média na Grande São Paulo.

A expectativa é que esse índice possa aumentar após o encerramento do horário político.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!