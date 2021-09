Flávio Ricco: TVs voltam a produzir normalmente. Só o SBT está um pouco atrás

Ano correndo solto, setembro em curso e mesmo com a pandemia ainda presente, é de se destacar o esforço das principais TVs em aumentar o ritmo das suas produções. A Record, além das novelas, jornalismo e seus programas regulares, encerrou ontem o “Ilha Record” e, à toda, prepara a estreia da “Fazenda” na terça-feira.

A Globo, do lado dela, também intensificou os trabalhos da dramaturgia, apresentou novidades como “Masked Singer Brasil”, estreou Marcos Mion, mudou Luciano Huck de dia e, dizem, tem articulados vários lançamentos para 2022. Desconfia-se até que será em números bem surpreendentes.

Nesse mesmo embalo, a Band também aparece, já com a estreia de um game show do Zeca Camargo em novembro; Fausto Silva, diário, em janeiro; além de uma nova linha de programas na faixa das 22h45, entre outros movimentos.

Cabe perguntar: e o SBT? Entre todas, é a única que, por enquanto, ainda não dá sinais de nada. De duas, uma: ou estão escondendo muito bem ou, o que será bem lamentável, não existe mesmo coisa alguma pensada para os próximos tempos.

TV Tudo

Não é por nada

Na ponta do lápis, só o esporte apareceu como investimento do SBT nos últimos tempos.

No mais, entre jornalismo, linha de shows e dramaturgia, há muitos anos continua a mesma coisa. Ou com a sua produção ainda mais enfraquecida.

Suspense

O grande problema pela frente para o SBT, no que diz respeito ao campo esportivo, atende por Conmebol.

Os direitos pela Libertadores da América, principal competição sul-americana, seguem até 2022. E depois? Já tem um bastidor em cima disso. É bom ficar de olho.

Mesmíssima coisa

E a Band também tem que proceder da mesma forma ou com os mesmos cuidados em relação à Fórmula 1.

Além desta, a temporada do ano que vem já está assegurada. Mas é começar a pensar lá na frente. A F1 está entre os melhores negócios da sua direção nos últimos tempos.

Tudo certo

A Globo agiu bem, na mudança de Luciano Huck, ao conservar alguns formatos que ele mesmo apresentava no “Caldeirão” e outros que pertenciam ao “Domingão do Faustão”.

Entre “Show dos Famosos” e a “Dança” no ano que vem, não tinha porque ser diferente.

Reconhecimento

A Band, hoje, tem no Rodolfo Schneider uma peça indispensável do seu departamento de jornalismo.

Alguém que chegou e deu uma organizada geral, inclusive contribuindo de maneira bem importante na unificação de todo setor, entre as emissoras de rádio e televisão.

Tudo pronto

Mileide Mihaile será uma das participantes – Reprodução/Instagram

Ontem, na coletiva de “A Fazenda” no “Hoje em Dia”, ficou claro que em se tratando de estreia, terça que vem, não há mais muita coisa a fazer.

Instalações e toda a parte técnica já foram entregues. E Adriane Galisteu, também, no ponto.

Victor Pecoraro, Mussunzinho, Liziane Gutierrez, Nego do Borel, Tati Quebra Barraco, Arcrebiano e Mileide Mihaile foram confirmados no elenco.

Exclusiva

A chance é nenhuma da Angélica, nesses próximos tempos, acertar qualquer trabalho na TV aberta, incluindo-se a Globo no meio disso.

O seu contrato com a HBO é de absoluta exclusividade e prevê a produção de outros quatro projetos, além do “Jornada Astral”.

Últimas cenas

A novela “Gênesis” possui apenas uma frente de gravação nos estúdios da Casablanca no Rio de Janeiro e os trabalhos entraram em contagem regressiva por lá. Só para se ter uma ideia, o último capítulo já foi finalizado.

Vários atores, incluindo os filhos de Israel (Petrônio Gontijo), concluíram sua participação.

Prioridade

Como a Globo pediu prioridade total nas gravações de “Verdades Secretas 2”, atores também escalados em outras produções não poderão desviar o foco.

Assim, tudo indica que “Mal Secreto”, com Sérgio Guizé, ficará para 2022.

Esporte

A equipe de Esportes da TV Gazeta ganhou um reforço no seu time de comentaristas. O ex-atacante Paulo Sérgio vai compor a bancada dos programas “Gazeta Esportiva” e do tradicional “Mesa Redonda”. O contrato foi assinado na manhã de ontem.

Duelo de mães

Ricardo Carvalheiro/Kinok Vídeo

A Miss Brasil 2020, Julia Gama, estará no “Duelo de Mães”, da Band, neste próximo sábado.

Julia foi segundo lugar no último Miss Universo e já se integrou à equipe do novo programa do Fausto Silva, que vai estrear em janeiro.

Bate – Rebate

· Taís Araújo vai apresentar a temporada de 20 anos do “Superbonita” no GNT

· Paulo Vieira é um dos melhores humoristas da nova geração…

· … Na TV, por falta de projetos apropriados, ainda não teve a oportunidade de mostrar tudo o que sabe, mas pasmem…

· … E porque não existe mesmo nada mais apropriado, ele vai aparecer num programa de culinária no GNT…

· … Por certo vai procurar ser engraçado na cozinha, mas será que ninguém conseguiu pensar em algo melhor?

· Gabriela Prioli, da CNN Brasil, fala sobre seu novo livro, Política é Para Todos, nesta sexta, no “Oito em Ponto”, pelas rádios Cultura FM e Cultura Brasil.

· Mara estreia no dia 16 o “Programa da Maravilha”…

· … É um podcast nas plataformas digitais do SBT, em que ela conversará com convidados. Na primeira entrevista, Mariane Dombrova.

· O ator e comediante Thiago Chagas se apresenta nesta sexta-feira no “Casa da Comédia Carioca”, em Ipanema, com o show “Aqui se faz, aqui se Chagas”.

· O “CNN Brasil Business”, novo programa de Phelipe Siani e Fernando Nakagawa, vai estrear no dia 16, às 22h30.

· No dia 15 de outubro, a comédia musical “Silvio Santos Vem Aí” volta para o 033 Rooftop, em São Paulo, após temporada interrompida por conta da pandemia.

C’est fini

“De Volta aos 15”, nova série brasileira da Netflix, encerrou gravações em Paris, onde Maisa Silva, Camila Queiroz, Caio Cabral e Breno Ferreira rodaram as últimas cenas. Inspirada no livro homônimo de Bruna Vieira, a história gira em torno de Anita, interpretada por Maisa na fase jovem e por Camila na fase adulta.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

Colaboração: José Carlos Nery