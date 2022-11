Flávio Ricco: TVs precisam quebrar velhos tabus em suas grades de programação

O tripé criado pela Globo lá atrás, as três novelas com jornais no meio, até hoje acomodado no começo de noite, sempre foi um grande desafio para as suas concorrentes diretas.

Em cima disso, também se determinou a questão do hábito. O telespectador, através dos tempos, foi se acostumando a encontrar naquele horário o mesmo quadro de programação. Complicado quebrar.

SBT e Record, em momentos diferentes, já tentaram trabalhar com alternativas, alcançando em algumas ocasiões bons resultados. E em outras não.

Mas como tudo está mudando na televisão, a começar pela própria forma de assistir, essa pode ser a hora de rastrear novos caminhos e se utilizar, cada vez mais, da contraprogramação.

A queda de audiência provocada durante a pandemia, causada pelas outras plataformas, é um problema a ser enfrentado. E sem medo. Vivemos uma nova realidade e qualquer resistência a ela será inadequada. Em outros tempos, “Pantanal” era novela para mais de 50 pontos, algo absolutamente inimaginável nos dias atuais.

Daí a necessidade de, com segurança e sem tanto medo de errar, buscar variações que possam surpreender o telespectador.

TV Tudo

Festival

O Grupo Globo já tem acertada a cobertura e transmissão do “The Town”, marcado para 2 e 10 de setembro do ano que vem, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

A produção é do Roberto Medina, o mesmo do Rock In Rio.

Detalhe

Iza

Para o “The Town”, Iza e Crioulo já estão confirmados.

E também está muito próximo de Blackpink, Rihanna, Nikky Minaj e The Weeknd acertarem as suas participações. É um festival de música, cultura e arte.

Quantidade

Em relação a planos de produção e gravações das novelas/telesséries, nada mudou na dramaturgia da HBO Max, após a fusão WarnerMedia e Discovery. Tudo ainda congelado.

Mas, quanto à duração de alguns desses trabalhos, há definições. Já se sabe, por exemplo, que “Segundas Intenções” terá 40 capítulos, enquanto o remake de “Dona Beija”, 50.

Andamento

Como o escritor Raphael Montes começou a trabalhar o projeto “Segundas Intenções” ainda no começo do ano, natural que ele já tenha entregado todos os capítulos.

A equipe de “Beija”, no entanto, continua envolvida no roteiro e só concluirá o remake em 2023.

Rádio

Karyn Bravo, âncora do “Jornal da Cultura”, tem conquistado bons resultados de audiência com o “Melhor da Vida”, que apresenta aos sábados, às 13h, na Rádio Cultura FM.

No programa de hoje a entrevistada é a infectologista Rosana Richtmann.

Ideia é essa

No Catar, nas escalas da Globo, pelo menos neste primeiro momento, já passou a existir uma certa cautela na utilização dos seus narradores.

Muita coisa tem sido feita aqui no Brasil e muito bem. Um dos destaques é Cleber Machado.

Porém…

Mesmo com a recuperação do Luís Roberto, problema na voz, ainda assim alguns cuidados serão adotados em suas escalas. Não forçar tanto.

Galvão Bueno, a princípio, só em grandes jogos, do Brasil especialmente, e a final, naturalmente.

Data

A Globo já tem definido 30 de dezembro para levar ao ar a sua retrospectiva deste ano.

O programa especial terá apresentação de Sandra Annenberg e será transmitido do Alto da Boa Vista, no Rio

Especial do Rei

Está confirmada para o dia 29, na casa de eventos Qualistage, no Rio, a gravação do especial de Roberto Carlos que a Globo vai exibir em dia 23 de dezembro. Que certamente terá uma homenagem ao amigo Erasmo Carlos.

Participações de Lucy Alves, a Brisa de “Travessia”, Raça Negra, Maria Bethânia e Maiara e Maraisa.

Reforço

Nesses últimos dias, inclusive, a Globo procurou as pessoas diretamente ligadas aos artistas convidados para reforçar a data de gravação do especial do Rei.

Roberto sentiu muito a morte do amigo de tantos caminhos e tantas jornadas

Bate – Rebate

· O governador Rodrigo Garcia, de São Paulo, será o entrevistado do “Roda Viva”, segunda, na Cultura.

· “Sofro de ciúme excessivo e não consigo mudar” é o tema do “The Love School”, neste sábado, 12h na Record, ao vivo, com Renato e Cristiane Cardoso.

· Globo já prepara chamadas para a nova temporada do “The Masked Singer Brasil”…

· … Gravações e estreia confirmadas para janeiro, tardes de domingo.

· O ator Tom Moreis, após a série “Reis”, vai integrar o elenco do longa “O Sequestro do Voo 375” fazendo um “sniper” – atirador de elite…

· … Também estão confirmados César Mello, Diego Montez, Juliana Alves, Wagner Santisteban, Arianne Botelho e Danilo Grangheia.

· A cantora Thaeme e o marido Fábio, o apresentador Marcão do Povo e a esposa Vanessa, o humorista Renato Tortorelli e a mulher Aline, serão as atrações do quadro “Minha Mulher Que Manda”, da Eliana, neste domingo.

· “Uma Fada Veio me Visitar”, da Xuxa, com lançamento no ano que vem, terá a participação do paraciclista João Victor…

· … O filme tem na inclusão social uma das suas principais propostas.

C´est fini

Uma pena, mas a Band nunca mais usou a marca “O Canal do Esporte”. Ainda há uma programação voltada, especialmente para o futebol, às vezes NBA e só a Fórmula 1 como grande e exclusivo direito. Uma pena.

Ficamos assim. Mas amanhã tem mais. Tchau!