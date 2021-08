Flávio Ricco: TV paga não vai acabar, mas precisa se reinventar

Natália Lage em “Hard”, da HBO e HBO Max, que exibirá episódios finais a partir de 15 de agosto/ Divulgação

Muita gente tem preconizado, até apostado no fim da TV paga, elucubrando em cima de números ou queda de assinaturas. Mas sabe quando isso vai acontecer? Nunca.

Em primeiro lugar, porque em meio a tantos ananases, com prazos de validade vencidos, existem canais muito bons, que o tempo todo procuram atender a expectativa do seu público.

Por outro lado, vários desses que suam a camisa para justificar as suas existências, aos poucos têm buscado outros meios para distribuir os seus conteúdos.

Ficar só naquela de exibir os mesmos filminhos de sempre ou tentar se socorrer com vendas de horários, é suicídio anunciado. Num determinado momento não vai dar mais. Será o fim.

Mas para os demais, entre eles HBO e Universal, que têm procurado trabalhar em outras direções, ou plataformas, como caminhos já pavimentados, o futuro será dos mais promissores.

Tem que ser por aí. Não existe outra.



Volta aos estúdios

A ESPN fará algumas alterações na sua programação na próxima segunda-feira, visando uma mudança definitiva da grade até o final de setembro.

Depois de um período trabalhando remotamente, dois programas voltam aos estúdios: as edições do “SportsCenter”, das 11h às 13h, e das 20h às 22h.

Carga total

Num primeiro momento, serão essas duas edições do “SportsCenter”, segunda-feira, novamente presencial.

Porém, todos os programas devem ou poderão retornar aos estúdios no dia 27 de setembro, emedando aí com as estreia dos novos produtos, grade, nomes e cenários dessas atrações.

Prioridade

A direção da Globo tem trabalhado intensamente na busca de alguém para apresentar o novo “Caldeirão” dos sábados.

Entre os nomes conhecidos de seu elenco e até cantores ou cantoras consagrados, muitos já foram contatados, mas até o encerramento desta coluna, ainda não havia ninguém acertado.

Final ao vivo

Sem esconder de ninguém, foi revelado que só a final do “Ilha Record” seria ao vivo. No mais, está tudo gravado.

E assim será, no dia 10 de setembro, uma sexta-feira, no estúdio com a Sabrina Sato e todos os participantes.

Aposta

A Globo tem espalhado diferentes chamadas do “The Masked Singer Brasil” em sua programação, anunciando a estreia para a próxima terça-feira, depois da novela.

Apresentação de Ivete Sangalo. Promete.

Silêncio

José Luiz Datena decidiu com ele mesmo, dar um tempo e limitar o que tem a dizer aos seus programas diários na rádio e televisão Bandeirantes.

Não quer falar nada de eleições ou candidatura, por enquanto.

Desmontar acampamento

A Olimpíada segue até domingo, mas para muitos daqueles envolvidos na sua cobertura, o trabalho vai terminar bem antes da festa de encerramento.

Muitos dos que ainda estão em Tóquio, entre hoje e amanhã devem iniciar a viagem de volta.

Mau isso

Profissionais do BandSports, aqueles que estão segurando a onda aqui no Brasil na jornada da Olimpíada, não têm recebido qualquer retorno do trabalho realizado.

Ninguém da alta direção da casa até agora apareceu para dizer se está bom ou ruim. Custa?

Tem dia

Falta ainda bater o martelo, mas a direção da Record está trabalhando com 14 de setembro para a estreia de “A Fazenda”.

As providências estão bem aceleradas. Inclua-se por aí a escolha dos participantes.

Detalhe

Vindo a se confirmar esta data, os 20 titulares escolhidos serão isolados 10 dias antes da estreia, num sábado, 4 de setembro.

Além deles, mais quatro reservas.

Falsa morte

Crédito Globo/Paulo Belote

Na próxima sexta-feira, 13, em “Império”, vai ao ar a sequência em que José Alfredo (Alexandre Nero) forja a própria morte.

A ideia surge após Téo Pereira (Paulo Betti) publicar em seu blog informações sobre o passado do Comendador. Cristina (Leandra Leal) e Josué (Roberto Birindelli) serão os únicos cúmplices de seu plano.



Indenização

Em processo por dano moral, o Tribunal de Justiça de São Paulo condenou Sandro Barbosa a indenizar Mauro Cezar Pereira em dez mil reais. É aquela triste confusão que começou na internet.

“Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a ação, para o fim de condenar o requerido a pagar ao autor a quantia de R$ 10.000,00 de danos morais… Por consequência, encerro o processo… As partes poderão recorrer desta sentença no prazo de 10 dias…”, diz parte do texto da sentença.

Bate – Rebate

· Rodrigo Simas, Marcello Melo Júnior e Lucy Ramos fazem a “Superdança” nesta semana.

· Ronnie Von e seu filho Leo Von serão os convidados do programa “The Noite”, do Danilo Gentili, na noite de hoje, no SBT. Tema: “Dia dos pais”.

· O talk show científico “Posso Explicar”, já apresentado no Nat Geo com Miá Mello, estreia dia 16 no Disney +. Serão 16 programas…

· … Entre os convidados, Sabrina Sato, Maria Bopp e Fábio Porchat.

· Formata começa, ainda este mês, as gravações do musical “O Coro”, do Miguel Falabella…

· … Previsão de duas temporadas, com 10 episódios cada uma…

· … Um trabalho sob encomenda da Disney.

· A propósito do Falabella, ele tem, sim, convite da Globo para a novela de João Emanuel Carneiro.

· Confirmado: na próxima segunda-feira, o “Jornal da Record” terá a volta de Celso Freitas.

· SBT exibe domingo um documentário sobre Silvio Santos produzido por Leonor Corrêa que estava há anos na gaveta…

· …Entra como parte das comemorações de 40 anos do SBT.

A GloboNews exibe neste domingo, às 23h, na faixa especial de documentários, “Libelu – Abaixo a Ditadura”, eleito melhor filme no Festival é Tudo Verdade, considerado o maior evento do segmento da América Latina.

Dirigido por Diógenes Muniz, a obra conta a história da luta de organização trotskista formada nos anos 1970, por meio de depoimentos de militantes que estiveram nas ruas contra o regime militar.

