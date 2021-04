Flávio Ricco: TV Paga não apresenta mais forças para se recuperar

É triste observar a situação da TV paga, ou da grande maioria dos seus canais, nada diferente de um boxeador, acuado no corner, à espera de um golpe fatal ou da dolorosa experiência que um veterano jornalista, Henrique Mauttecci, resolveu enfrentar antes de escrever o livro “Eu já beijei a lona”.

Poucos se salvam, além dos de esporte, jornalismo, infantis e alguns raros de entretenimento. Na verdade, os de sempre.

No mais, principalmente os de filmes, são lamentáveis, ultrapassados e desinteressados em modificar, pelo menos um pouco, a triste condição em que se encontram. Respiram por aparelhos.

Natural que o streaming tem muito a ver com isso, ou só veio para jogar mais terra em cima, mas é até surpreendente o estado de acomodação e imobilidade. Nada é feito para estancar essa queda cada vez mais acentuada do número de assinantes. As perspectivas são as piores possíveis e não há dificuldade nenhuma em saber quais irão beijar a lona.

É só uma questão de tempo.

TV Tudo

Cuidados

Neto está em processo de recuperação da cirurgia na coluna.

Muita fisioterapia. O seu retorno aos programas da Band deve acontecer dentro de 10 dias.

Paga todo dia

A rotina de vida da Cátia Fonseca inclui exercícios físicos todas as manhãs. Malhação das mais intensas. Nem poderia ser diferente.

Só assim mesmo para compensar a comilança do “Melhor da Tarde”. Entre coxinhas e cachorro quente, o programa sempre tem de tudo um pouco.

Aventura

Amanhã, no “Domingo Espetacular”, na Record, Álvaro Garnero começa uma nova aventura, desta vez pela Chapada dos Veadeiros.

No primeiro episódio, ele sobrevoa toda a região e depois se aventura numa trilha até um mirante e termina em uma das mais belas cachoeiras.

Presencial

Ainda a propósito da Band, o ministro sem pasta, Diego Guebel, depois de três semanas realizando reuniões virtuais, desembarcou ontem em São Paulo.

Vai trabalhar presencialmente nesses próximos dias.

Contra o tempo

Ainda existem especulações a respeito, mas na Globo nada consta sobre nova data para o encerramento do “Big Brother”.

Data hoje, a final continua marcada para 4 de maio, uma terça-feira. Faltam duas semanas cheias e três dias.

Funcionando direitinho

As edições da manhã e da tarde do “Jornal da Record” continuam com resultados muito bons, inclusive segurando a audiência em seus horários de exibição.

Janine Borba e Patrícia Costa são as suas apresentadoras.

Integração

Numa tabelinha dos departamentos de jornalismo e entretenimento da Rede TV!, o correspondente em Miami, Eliseu Caetano, também participa do “TV Fama”.

Nesta semana, entrou com uma reportagem sobre Macaulay Culkin: primeiro filho do ator de “Esqueceram de Mim”.

Osso duro

O sábado, especialmente o começo da trade, sempre foi um desafio para os programadores da TV. O número de ligados é baixo.

A Globo, por exemplo, usa essa faixa para reprises. Agora, por exemplo, é a vez do “Toma Lá, Dá Cá”.

Porém…

Para a volta do “Se Joga” foi escolhido exatamente o sábado, após o almoço.

O programa está ruim? Não está. E a Fernanda Gentil é fraca? Claro que não. Uma das melhores apresentadoras da Globo. Mas o horário, em se tratando de audiência, é um mico.

A propósito

Zezé Di Camargo, de forma remota, dará uma longa entrevista ao “Se Joga” deste sábado na Globo. Em pauta, a trajetória com o irmão Luciano e os 30 anos de “É o Amor”.

A música, do próprio Zezé, acumula mais de 70 regravações, incluindo intérpretes que a lançaram em hebraico e russo, somando mais de 1 bilhão de execuções no mundo, segundo dados do ECAD.

Oitentinha

Neste domingo, 23h15, Roberto Carlos em seus 80 anos será o assunto do “Câmera Record”.

A equipe do programa, ouvindo pessoas que, direta ou indiretamente contribuíram com essa história, também resgata momentos importantes da sua carreira, até antes do seu começo artístico na década de 1960.

Bate – Rebate

· Com média de 13,1 pontos, pico de 15 pontos e share de 19%, “Gênesis”, quarta-feira, alcançou sua maior audiência em abril na Grande São Paulo…

· … Assim, atingiu vantagem de quase seis pontos em relação ao SBT, que registrou média de 7,4.

· “Altas Horas”, do Serginho Groisman, neste sábado, na Globo, tem Fani Pacheco, Simone e Simaria, Emicida, Alice Caymmi e Larissa Manoela.

· Na Band existe o desejo de aproveitar Glenda Kozlowski em outro projeto.

· A TV Cultura também lança uma campanha para arrecadar alimentos para a população carente do Estado de São Paulo…

· … O projeto Cultura Contra Fome acontece em parceria com o Fundo Social de São Paulo.

· Bem que a coluna avisou: a partir da segunda prova da F1, amanhã, a Band passaria a transmitir os treinos classificatórios do sábado…

· … Não deu outra: hoje, a partir das 8h30, direto de Ímola.

· Parece que o SBT vai mexer nas suas manhãs…

· … Mas certeza que não será no “Vem Pra Cá”. Esse está tranquilo.

C´est fini

Netflix, em encontro virtual com jornalistas na quarta-feira, disse que ainda busca no mercado um executivo para o lugar de Maria Angela de Jesus, ex-diretora de conteúdo da plataforma.

Enquanto esse nome não aparece, seus projetos estão sendo tocados por outros profissionais da equipe.

Ficamos assim. Mas amanhã tem mais. Tchau!

Colaboração: José Carlos Nery