Flávio Ricco: TV Cultura marca estreia do ‘Matéria Prima’ com Rafael Cortez

A TV Cultura marcou para o dia 20, às oito da noite, a estreia do “Matéria Prima” com Rafael Cortez. O título é o mesmo de um programa comandado muito tempo atrás por Serginho Groisman. Mas só o título. O formato será outro, bem totalmente diferente.

“Esse programa tem um lindo DNA colaborativo com estudantes e adolescentes. Os teens tocam como minha banda de apoio de talk show, várias bandas diferentes ao longo da temporada… E os jovens são os estudantes selecionados da ‘facul’ que trabalham comigo em todas as etapas: de pauta a produção, passando por técnica e finalização”, explica Cortez.

Os seis primeiros episódios já foram gravados e tem nomes como Lucy Ramos, Roberta Campos, Claudia Raia, Jarbas Homem de Mello, Pedro Mariano, Supla, Paula Lima, Luciana Mello e “Anavitória”.

Os trabalhos foram realizados no Campus Anália Franco, da Universidade Cruzeiro do Sul, em São Paulo, seguindo protocolos de saúde.

O projeto tem como principal objetivo atrair a audiência do público jovem para a Cultura.

TV Tudo

Tem espaço

Patrícia Andrade, ex-Globo, agora no HBO, sempre foi muito próxima do casal José Henrique Fonseca e Claudia Abreu na produção de séries infantis.

Conteúdo infantil nacional é uma coisa que falta no catálogo da HBO. Vai que…, numa dessas.

Cuidado

No ar, na Globo, desde o início da semana, novas chamadas da novela “Quanto Mais Vida, Melhor!”, próxima das 19h. Em nenhuma é mencionado o acidente aéreo que os quatro protagonistas sofrem no início da trama.

Cuidado tomado para ninguém associar ao fato que vitimou a cantora Marília Mendonça.

Humor

A Netflix está gravando dois especiais de comédia com um pessoal de São Paulo.

Rodrigo Marques, por exemplo, já foi e, no dia 25, será a vez de Bruna Louise no Tom Brasil.

Está no ar

Numa série especial sobre MPB para a Amazon Music, Nelson Motta entrevistou Caetano Veloso.

A gravação aconteceu no recém-reformado teatro do Copacabana Palace.

Uma doidera

O volume de trabalho em curso, por parte de quase todas as produtoras de conteúdo, acaba de criar um novo problema no mercado: a falta de estúdios.

Os que existem têm as suas agendas intensamente disputadas.

Problema sério

O curioso é que uma boa parte deles, técnica e operacionalmente, deixa bem a desejar.

Ainda assim quase não têm datas para atender a intensa procura.

Pela ordem

Quanto ao trabalho que o pessoal do HBO Max pretende colocar em prática, são muitas as reuniões e decisões sobre o planejamento.

Se tudo correr como se espera, as primeiras produções da dramaturgia devem acontecer já no início do segundo semestre de 2022.

Equipe completa

O SBT vai com tudo para a cobertura da grande final da Libertadores, dia 27, em Montevideo.

Equipe completa, com o narrador Teo José, comentaristas Mauro Beting e Washington, repórteres André Galvão, Fernanda Arantes e Flávio Winick.

Plano de cobertura

Sobre a final Palmeiras e Flamengo no estádio Centenário, o SBT vai trabalhar com uma programação especial na véspera e no dia do jogo.

Aliás, com espera e pós-jogos diretamente do Uruguai, Rio e São Paulo.

Um pouco mais

Ontem, aqui se falou da atriz portuguesa Maria de Medeiros, que está gravando “Verdades Secretas 2” para o Globoplay.

A sua permanência por aqui deve se estender por mais duas semanas, tempo que ainda resta para encerrar o trabalho.

Tô indo

Na semana em que a equipe do “Fantástico” voltou a fazer reuniões de pauta presenciais, Tadeu Schmidt participou intensamente desta, que foi sua última.

Nas redes sociais, o novo apresentador do “BBB” tem compartilhado seu processo de despedida do programa.

Bate – Rebate

· CNN Brasil já tem muita coisa armada para a coberturas das eleições do ano que vem…

· … A ideia, além dos candidatos à Presidência, é realizar debates em todos os estados.

· Não sei dizer se os resultados são melhores, mas não deixa de chamar atenção o fato de a Globo trabalhar com uma escala quase fixa no seu futebol…

· … Por exemplo, Cléber Machado só faz jogos dos paulistas, Luiz Roberto do Rio e Rogerio Correa do mineiro…

· … Meio que território marcado.

· Foram reduzidas a quase nada as conversas de Silvio Santos com seus diretores no SBT…

· … Até mesmo com aqueles que frequentemente ele mais falava…

· …Circuito está meio que interrompido.

· Globo ainda não escolheu quem irá substituir André Marques na apresentação do “No Limite”…

· … Mas praticamente já definiu que ele deverá continuar no “The Voice” em 2022.

C´est fini

O pessoal da dramaturgia da Globo sabe que é quase impossível, até pelo tanto de pessoas envolvidas, mas vai fazer de tudo para manter em suspense o final de trabalhos gravados inteiramente.

Por aí se incluem, “Um Lugar ao Sol” e “Verdades Secretas 2” do Globoplay.

Ficamos assim. Mas amanhã tem mais. Tchau!