Flávio Ricco: TV Cultura está próxima de fechar a Fórmula 1

As negociações da TV Cultura com a Rio Motorsports, empresa que adquiriu os direitos de transmissão da Fórmula 1 no Brasil, a partir do ano que vem e após a desistência da TV Globo, continuam bem animadas.

José Roberto Maluf, presidente da emissora, consultado pela coluna, disse que “as chances são muito boas”. As próximas reuniões, admite, serão decisivas, mas a vontade em fazer acontecer tem contribuído de forma importante.

A TV Cultura, que no passado marcou posição no campo esportivo – “Esporte é Cultura” e “Um grande País se forja nos campos esportivos”, desde o início da atual gestão, em meados do ano passado, tem pontuado a sua programação com algumas transmissões. Por exemplo, o vôlei, que foi meio deixado de lado na TV aberta.

A mudança de endereço da Fórmula 1, vindo a acontecer, será bastante significativa. Afinal, são quase 40 anos de Globo.

Dose dupla

Ellen Rocche aproveita esse período de quarentena para rever o trabalho em “Haja Coração”, como a ex-BBB Leonora.

“A Leonora tem um significado muito importante dentro da minha trajetória profissional. Uma personagem intensa, marcante e que foi um divisor de águas na minha carreira”, afirma. Ellen também integra o elenco da nova temporada da “Escolinha do Professor Raimundo”.

Atualizando

Ainda sem novidades a volta dos mais de 60 nas transmissões esportivas do Grupo Globo.

A sensação é que nada deve mudar este ano. A menos que haja uma queda drástica nos níveis da pandemia, o que parece pouco provável.

Campanha

O PSOL está usando um formato do “CQC” na campanha do Guilherme Boulos à Prefeitura de São Paulo.

Fora do ar há quase cinco anos, o programa continua na cabeça de muita gente.

Confirmando

Ao encontro do que a coluna tinha antecipado, o SBT agora confirma para o próximo dia 16, a estreia de “Triunfo do Amor”, substituta de “O que a vida me roubou”.

Maitê Perrone, cantora e atriz, é a protagonista.

Complicado

Na Rede TV!, quem não concordou com a redução no salário e não assinou o acordo, está sendo dispensado.

Renata Teodoro, repórter de Brasília, puxou a fila. Na verdade, foi dado o direito de escolher, assinar ou não, mas quem não assinou…

Liga Teleton

O pessoal do E-sports, esportes eletrônicos, segmento que não para de crescer no País, vai desenvolver um trabalho para o próximo Teleton.

Promete ser a maior ação beneficente de gamers para um programa de TV, movimentando até 70 personalidades.

Originais

A TNT relançou na semana passada o seu bloco de filmes originais, o “TNT Original”. São 14 longas, sendo cinco animações, com exibição todas as sextas e sábados.

O próximo filme, amanhã, às 22h30, é a comédia “Caindo em Pé”, estrelada por Billy Cristal.

Volta ao vivo

Ratinho já distribuiu o aviso que vai voltar, ao vivo, com o seu programa no SBT na próxima segunda-feira.

No final da semana passada, ele mesmo anunciou que testou positivo para o Covid-19. Está se recuperando em casa e sem sintomas.

A propósito

Para completar o boletim médico do dia, José Luiz Datena também está se recuperando muito bem da angioplastia, realizada domingo, mas continua internado no Hospital Sírio-Libanês.

Deve receber alta nesta sexta-feira, mais tardar no sábado.

Leleco de volta

Marcos Caruso, que já é o Seu Peru, no dia 8, vai levar o Leleco, de “Avenida Brasil”, para uma participação na “Escolinha do Professor Raimundo”.

Leleco chama João Canabrava (Marcos Veras) para a final de um Campeonato da quinta divisão, em que o “Divino Futebol Clube” compete. “Voltar a fazer o Leleco foi como visitar um antigo parente que eu não via há muitos anos”, afirma Caruso.

Bate – Rebate

• O comentarista Mauro Beting estará na bancada do próximo “Arena SBT”, que obedece a um esquema de rodízio…

• … Teo José, narrador, fica fora dessa.

• Com resultado negativo para a Covid-19, Danilo Gentili retoma nesta quinta-feira as gravações do “The Noite” no SBT…

• … Ele havia dado uma pausa, porque teve contato com Ratinho.

• Temporada inédita da série “Dra. Darci”, do Tom Cavalcante, estreia segunda-feira no Multishow, 22h.

• Quase há 10 anos dirigindo programas para o Canal OFF, Rico Faissol acaba de ser premiado no Venice TV Award 2020, com a série “Verão de Boa”.

• Manu Gavassi, em uma fase das mais concorridas, vai fazer uma série da Natalia Klein para o Netflix.

• A propósito: o canal Prime Box Brasil também pretende investir mais forte na produção de séries.

Um outro motivo também motivou a CNN Brasil a reforçar seus quadros com apresentadores conhecidos, como Márcio Gomes e Carla Vilhena. A expectativa é que esses nomes também possam chamar mais atenção para o seu braço de Eventos.

A nova unidade de negócios irá explorar o mercado de eventos corporativos e temáticos, com foco em projetos exclusivos de conteúdo, contando com a participação de todo o elenco do canal de notícias.

