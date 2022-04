Flávio Ricco: TV aberta vai perdendo a música, um forte conteúdo no streaming

Como se não bastasse o fato da TV aberta perder o domínio do público infantil, muito por causa do estrago que a limitação comercial veio a causar, no mesmo vácuo o streaming também começa a se impor em outro tipo de produto, os musicais, que sempre foram fundamentais para a fidelização de público.

Basta puxar a história e verificar onde talentos na altura de Roberto Carlos, Elis Regina, Chico, Simonal, Caetano, Gil, Nara Leão, Rita Lee e tantos outros tiveram oportunidade de escancarar os seus trabalhos. Impossível não se lembrar da era de ouro dos programas e festivais da Record.

Esse gênero, entretanto, foi sendo abandonado, muito por falta de produção ou se limitar ao “vamos apresentar” e “acabamos de ouvir”.

Nada mais natural que o pessoal da Netflix e companhia bela percebessem da fresta importante e do tanto que ainda pode ser conquistado. Para pensar em dois sucessos recentes nessas plataformas, o show do Emicida e o da HBO Max em homenagem a semana de arte moderna de 1922.

A TV convencional jamais pode abrir mão, primeiro de produzir com qualidade, e em fazer ou repetir em qualquer tempo o que sempre teve com uma das suas especialidades.

Primeira na Record

O jovem ator Felipe Coutinho faz o soldado israelita Ner na primeira temporada de “Reis”, hábil tanto com a espada quanto com o arco e flecha.

Essa é a estreia de Felipe na Record e seu segundo trabalho na TV. Antes, fez a novela “Bom Sucesso”, na Globo, em que vivia um jogador de basquete.

Mão de obra

Esta coluna, com certeza mais que qualquer outra, sempre esteve na defesa dos profissionais que trabalham em televisão.

Graças à criatividade e força de vontade de todos, chegamos ao que somos hoje. Muitas dificuldades tiveram que ser superadas para chegar ao melhor produto final.

Porém…

É triste verificar que nos dias atuais, o tal de vestir a camisa vai só até a página 2.

Ou uma maioria parece que anda com uma balança debaixo do braço, pesando o tempo todo para não ir além do que foi combinado. Isso, no geral, é muito ruim.

Lacuna

A sitcom em curso na Band com Marcelo Médici, Moacyr Franco, Goretes Milagres e “Café com Bobagem” tem como endereço a programação de sábado.

E num dia em que a Globo já se destacou com o extinto “Zorra”. Tem uma lacuna aí.

Cá entre nós

Se a Band conseguir juntar Moacyr Franco e Gorete Milagres no mesmo programa e der tudo certo, aí então a conversa vai ficar mais séria.

O diretor responsável por isso tem que viajar imediatamente pra Ucrânia e acabar com a guerra. Um herói.

Tem sentido?

O filme “Os olhos de Tammy Faye” que deu o Oscar de melhor atriz para Jessica Chastain já está disponível no streaming.

Outro dado para questionar por que ainda existem canais de filmes na TV paga. Estão sempre na última janela. E o cinema, hoje, foi colocado a um clique de distância.

Tem demais

As pesquisas eleitorais, que antes se resumiam ao Ibope e Data Folha, agora são feitas por vários outros institutos.

Na nossa conta já chegam a 13 e algumas com siglas até meio complicadas de guardar. Resta aguardar o resultado final.

E olha só

Consultando pessoal da área sobre toda essa quantidade de pesquisas, alguém bem importante da CNN Brasil foi franco em responder:

Chegando a hora

Após um período de estudos na Espanha e já de volta ao Rio, Grazi Massafera, agora, se prepara para anunciar sua próxima investida profissional.

Tudo leva a crer que será no streaming, por aí se entenda HBO Max.

Luan no DE

Luan Santana é uma das atrações do “Domingo Espetacular”, amanhã, na Record.

Além dos planos futuros, ele fala da carreira internacional, dos planos de casamento com a namorada Izabela e diz que já pensa em nome de filho.

Tainá confirmada

A Spotify anunciou essa semana a adaptação da audiosérie “Batman Despertar”, em parceria com a Warner Bros. e DC.

E que Rocco Pitanga fará a voz de Brune Wayne. Agora, por aqui pode ser confirmada a participação de Tainá Muller no mesmo trabalho. Ela também está acertada. Lançamento anunciado para o dia 3 de maio.

(Crédito: Dirceu Neto/Spotify)

Dirceu Neto / Sportfy

Bate – Rebate

Tudo pronto na Band (ou melhor, no complexo Vera Cruz) para o início de gravações de mais uma edição do “MasterChef”, no próximo dia 18…

É mais uma edição “Amadores” do programa.

Ainda da Band, está tudo conversado com o Moacyr Franco para seu novo programa de humor…

A participação de Gorete Milagres, também pretendida, ainda depende de confirmações.

O Canal Brasil também entrou forte na produção de séries…

É uma nova janela que se abre para o mercado de autores e atores.

A Globo observou crescimento de audiência com “Pantanal”…

Mas a média na primeira semana foi de 26 pontos. Quatro a menos do que era esperado.

Fábio Porchat acertou gravar como convidado no “Bem Juntinhos”, da Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert para o GNT.

C´est fini – A direção da Rede TV! entende que é preciso dar tempo para o novo “Encrenca” se estabelecer e deslanchar. Ao mesmo tempo, algumas correções já foram solicitadas, como um cuidado maior com roteiro e diminuir a quantidade de artistas no palco.

Ficamos assim. Mas amanhã tem mais. Tchau!