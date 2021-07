Flávio Ricco: Trabalho também tem que ser olímpico para cobertura de Tóquio

Colaboração: José Carlos Nery

Olimpíada em curso e a televisão do Brasil presente, procurando acompanhar todo o desenrolar dos acontecimentos.

O panorama é curioso. Na aberta, até que tudo bem. A Globo, sozinha, sempre que necessário ou quando qualquer competição envolve um dos nossos atletas ou equipes, a transmissão do Japão tem total liberdade de interromper a programação a qualquer tempo. O “Jornal da Globo”, da Renata Lo Prete, por causa disso, tem avançado a madrugada.

Mas na TV paga o panorama é completamente outro.

De um lado, observa-se o BandSports, em um heroísmo puro, com uma equipe menor e um canal só, esforçando-se para oferecer o melhor trabalho possível.

E, de outro, o SporTV com quatro, mas em algumas vezes se atrapalhando e não conseguindo evitar certos encavalamentos, tamanha a quantidade de jogos ao mesmo tempo.

E é aí que entra o pula pula ou a tal da divisão de tela, como se o telespectador também pudesse dividir a sua visão e acompanhar as duas coisas ao mesmo tempo.

Complicado. Transmitir Jogos Olímpicos também é um jogo bem complicado.

Radar

Band e Adriana Araújo é uma conversa que ainda não terminou.

Ao contrário. Um novo encontro, para ajustes finais e se possível bater o martelo, deve acontecer nesses próximos dias.

Vale salientar

A Record com “Ilha”, “Fazenda”, “Top Chef”, fim de “Gênesis” e toda produção de rotina, deixou para o início de 2022 a exibição de “Quilos Mortais”, com Celso Zucatelli.

Assim como a nova temporada de “Aeroporto”, apresentação de César Filho.

Gravando

A Globo deu início as gravações de “Pantanal”, por enquanto só em estúdios, mas com uma produção das mais detalhadas.

Trabalho da cenografia, por exemplo, é dos mais elogiados.

Não rolou

Em todos os trabalhos de “Pantanal” realizados até aqui, nada de Luan Santana, apesar de todo falatório que existiu sobre a sua participação.

Numa dessas, pode até ser um lugar especial na trilha sonora, devido ao seu vínculo com a Sony.

Período

A Globo já tem definido que a nova novela das seis, “Nos Tempos do Imperador”, ficará no ar entre 9 de agosto a fevereiro de 2022.

O que se estranha é que ainda não está acontecendo movimentação alguma em torno da sua substituta, “Além da Ilusão”, com Larissa Manoela e Rafael Vitti.

Viajar

Depois de “Salve-se Quem Puder”, Gabriela Moreyra pretende dar andamento aos projetos que foram afetados com a pandemia.

Entre eles, viajar com o filme “Para além da memória”, do diretor português Miguel Babo, por festivais ao redor do mundo.

Aurora ( Gabriela Moreyra )

Nova novela

Na Record, José do Egito, a próxima fase de “Gênesis”, está sendo avaliada como uma outra novela.

As providências e tratamento indicam para isso, a começar pela entrada de um elenco completamente novo.

Fora isso

A dramaturgia da Record, na paralela de “Gênesis”, também já iniciou a pré-produção de “Reis”.

Escalação em agosto, para iniciar as gravações entre setembro e outubro. O elenco também será dos mais numerosos.

Esporte

Lívia Nepomuceno, também contratada recentemente pela Band, vai continuar no “Show do Esporte” até o fim da Olimpíada e a volta da Glenda Kozlowski.

Depois passará a integrar a equipe do “Bora Brasil”, com Joel Datena e Thaís Dias. Ficará encarregada da parte esportiva do jornal.

Aquisições

O Box Brazil Play, primeira plataforma de streaming dedicada exclusivamente a produções audiovisuais nacionais e canais brasileiros de TV, apresenta 11 novos canais em sua programação.

No caso, Record, SBT, Rede TV!, Band TV, Record News, BandNews, BandSports, Arte 1, Sabor & Arte, Agro + e TV Gênesis.

Bate – Rebate

· A Band vai estrear no sábado, 7 de agosto, o programa “Reforma Surpresa”, com apresentação do design de interiores Henrique Freneda e a influencer Natália Hamada…

· … Roteiro de Erikah Barbin, do filme “As Aparecidas”, último trabalho da Eva Wilma.

· A rádio Cultura Brasil estreia na terça-feira, às 15h, o programa “Estúdio 77”, com apresentação de Alexandre Ingrevallo.

· Neste domingo, o canal GloboNews vai exibir o documentário “voluntário **1864 – quem são os anônimos da vacina?”…

· … Trabalho dirigido por Sandra Kogut, com histórias de brasileiros que decidiram participar do processo de desenvolvimento dos medicamentos.

· O “Brasil com Z”, da rádio Bandeirantes, apresentado por Sonia Blota e Christiano Panvechi, vai completar um ano…

· … No ar aos sábados, 21h, e repeteco aos domingos, 6h, o programa faz uma análise do nosso país no mundo…

· … E, em breve, poderá se tornar também televisivo, começando pelo YouTube.

· Violência doméstica será o assunto do “Roda Viva”, na Cultura, segunda-feira, com a presença da Promotora de Justiça do Estado de São Paulo, Gabriela Mansur. Apresentação de Vera Magalhães.

C´est fini

A reforma nos estúdios da Band, no Morumbi, em função da chegada dos programas do Fausto Silva, deve ter início entre setembro e outubro.

Após o término desses trabalhos, será definida uma melhor distribuição de espaços para todos os programas.

Ficamos assim. Mas amanhã tem mais. Tchau!