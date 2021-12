Flávio Ricco: Thiago Leifert não para de receber convites para a TV

Colaboração: José Carlos Nery

Não será por falta de convites que Tiago Leifert ficará afastado da televisão por muito tempo.

Desde o anúncio da sua saída da Globo até agora, foram inúmeras indagações e tentativas de negociação.

Globo sofreu perdas violentas no esporte em 2020 e 2021

Crédito: CBF

Valendo-se apenas da movimentação do mercado e daquilo que começou a se desenhar no segundo semestre do ano passado, aqui foi colocado que muita coisa iria mudar no campo dos direitos esportivos ao longo deste 2021.

Não deu outra. Foi exatamente o que aconteceu.

Tudo teve início em agosto do ano passado, quando a Globo surpreendeu o mercado e rompeu com a Conmebol o contrato de transmissão da “Libertadores”. Rescisão unilateral, porque as partes não chegaram a um acordo para a renegociação dos valores.

Menos de um mês depois, o SBT anunciou a compra da competição até 2023.

Só que não parou por aí.

No começo deste ano, de cara, a Band ficou com a Fórmula 1 e Record, em seguida, o estadual do Rio. E. agora, além do Carioca, também definiu a compra do Paulistão, assim como a Band surpreendeu o mercado com o Mundial de Clubes.

Um movimento impossível de se imaginar há uns dois ou três anos, quando a Globo tinha tudo nas mãos dela. Assim como se tem a certeza que o esporte se coloca ainda mais essencial na vida de toda TV aberta.



TV Tudo

É dinheiro

Fontes do mercado, entre elas diretores de outras emissoras, revelam que a compra do Mundial de Clubes pela Band não ficou por menos de US$ 2 milhões.

No dólar de hoje isso dá mais de R$ 11 milhões. A Band, consultada, CANAL 1 – não diz quanto, mas fala que foi abaixo disso.

Vale dizer

O Mundial de Clubes será disputado entre os dias 3 e 12 de fevereiro, tendo o brasileiro Palmeiras e o inglês Chelsea como principais atrações.

A tradução de tudo nos leva a entender que, independentemente do valor exato, um competente plano de mídia será necessário para pagar essa conta.

A propósito

Entre esses tantos movimentos esportivos na TV ao longo de 2021, o SBT lançou Cicinho como um dos participantes do “Arena SBT”, do Benjamin Back.

Deu muito certo. É uma das atrações e um dos maiores acertos do programa.

Na espera

Cautelosa, a direção do SBT tem acompanhado o noticiário e entende como natural o desejo da Globo em readquirir os direitos da Libertadores ao final do contrato, em dezembro do ano que vem.

Mas promete brigar muito por isso. Entre fevereiro e março essa disputa começa a esquentar.

Quase lá

Produção do “Faustão na Band” vai virar o ano trabalhando, envolvida com a primeira gravação, no dia 6.

Tem muita coisa organizada, mas o programa, por ser diário, também vai trabalhar com a atualidade, o factual.

Na espera

As gravações de “Poliana Moça” estão bem adiantadas no SBT. Mesmo com as restrições impostas, especialmente no seu começo, foi possível dar uma boa avançada.

Vai estrear, possivelmente em abril, com uma frente bem confortável de capítulos.

Da mesma forma

“Reis”, próxima bíblica da Record, também está com a sua produção bem acelerada e o que tem facilitado bastante é a experiencia de diretor argentino Juan Pablo Pires neste tipo de trabalho.

A sua estreia, agora no começo do ano, se dará com muita folga.

Outra fase

A Globo deu por encerrada as gravações de “Pantanal” na região de Aquidauana (MS) e agora vai concentrar seus trabalhos em estúdios.

Uma volta ao Centro Oeste, porém, ainda não está descartada, mas passará a depender também das condições meteorológicas.

Posição firmada

Porém, desde o momento que tomou a decisão de sair, Leifert adotou uma posição bem cautelosa. E respeitosa.

Decidiu não dar sequência nenhuma das tentativas de conversa, preferindo fazer isso só depois de encerrado seu compromisso com a Globo no final deste ano.

Independentemente

A volta de Walcyr Carrasco às novelas, com lugar já na fila das 21h, está assegurada na Globo.

Assim como continuidade de “Verdades Secretas”, uma próxima temporada, a terceira, no Globoplay.

Bate – Rebate

· Gabriel Sater, filho do Almir Sater, também em “Pantanal”, caiu na graça do elenco da novela.

· E a Globo, valendo-se do nome da novela, já está tentando negociar “Pantanal” com outros países.

· “Maid”, da Netflix, é uma série que deve ser recomendada.

· O “De Férias com o Ex”, da MTV, foi uma novidade e, entre os amantes do gênero, conquistou o seu espaço…

· … Só que aí também veio “Rio Shore”, com a mesma receita e ingredientes…

· … Não é por nada não, mas querer ganhar público com a exploração da bebedeira não dá.

· Viviane Araújo já é uma das certezas no Carnaval da Salgueiro.

· Danielle Winits também está no elenco do filme “Avassaladoras”, a continuidade dele, para a Disney+.

· Na Rede TV!, 9h30, sexta-feira, o especial de Natal do “Vou Te Contar”, da Claudete Troiano, vai destacar alguns pontos importantes do Espírito Santo.

C´est fini

“A Fazenda 13” encerrou suas exibições na semana passada, mas ainda provoca comentários.

Curioso é que, além dos trajes da Adriane Galisteu, cuidadosamente escolhidos durante a temporada, os figurinos das festas também ainda são bastante elogiados. Foi, talvez, o melhor de todos até agora.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!