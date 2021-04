Flávio Ricco: Thammy, Gretchen e Andressa ‘Juntos contra a fome’

Colaboração: José Carlos Nery

No bom jornalismo, notícia não se estoca e nem pode ser ignorada

Poliana Abritta, apresentadora do ‘Fantástico’/ crédito João Cotta

Em todo telejornal ou programa jornalístico que se preze, nunca deve faltar o compromisso com a boa informação.

No caso da TV, aqui em questão, vale ainda ressaltar que notícia não tem dono.

Pois bem, no último “Fantástico”, a Globo exibiu gols do Campeonato Carioca, com imagens cedidas pela Record, conforme os créditos. Nada mais correto.

Não tem como ignorar ou passar por cima de uma das mais importantes competições regionais, que envolve clubes na altura de Flamengo, Vasco, Botafogo, Fluminense e tantos outros.

Também no último “Fantástico”, corrigindo erro do programa anterior, o atacante do Bahia, Gilberto, pediu música pelos quatro gols no Altos do Piauí, jogo do dia 28 de março.

Falta grave. A Globo, sem querer, querendo, está passando por cima da Copa do Nordeste, que tem enorme importância no calendário futebolístico do País.

Por exemplo, no final de semana, também pela CN, o atacante Ciel fez um golaço do meio de campo no empate do Salgueiro com o CRB. O “Show da Vida”

não mostrou.

Vale repetir: notícia não se estoca, não tem dono e nem pode ser ignorada.

TV Tudo

Olha aí

A cutucada do Nelson Piquet na Globo fez voltar a condenável prática de invasão de links.

Logo depois daquilo, passaram a acontecer novamente os ataques aos repórteres nas ruas, o que é lamentável.

Campanha do bem

Reprodução

Gretchen, Thammy e Andressa se uniram na campanha “Juntos contra a Fome”, com a proposta de doação de cestas básicas para pessoas e famílias necessitadas.

As comunidades do Piolho, Bento Bicudo, Água Branca e Jardim Arpoador são alguns dos locais que estão sendo atendidos. Quem puder é só clicar no perfil @thammymiranda.

Cinema

Chegará aos cinemas, assim que a pandemia permitir, o filme “O Anel de Eva”, história da herdeira de um fugitivo nazista. A direção é de Duflair Barradas.

Rodado no Mato Grosso, tem no elenco Suzana Pires, Laíze Câmara, Lis Luciddi, Odilon Wagner, Regina Sampaio, Sandro Lucose, Luciano Botoluzzi, Amauri Tangará e Rafael Golombek.

Divertido

No “Arena SBT”, das segundas-feiras, quase meia-noite, tudo é bem diferente ou foge ao normal dos outros programas esportivos.

Os assuntos são colocados, discutidos, mas dentro de uma baderna organizada.

Conversa de arquibancada. A chance de um papo cabeça dar certo naquele horário é nenhuma. Vai muito bem.

Música

A Som Livre, vendida para a Sony, continuará funcionando de forma independente e com seu próprio selo musical.

Assim como Marcelo Soares será mantido à frente dos seus trabalhos. A SL tem em seu catalogo, entre outros nomes, Marília Mendonça, Wesley Safadão, Lexa, Jorge e Mateus.

Fórmula E

Neste fim de semana, volta a ser disputada a temporada 2021 da Fórmula E, com rodada dupla pelas ruas de Roma e transmissão da TV Cultura.

Após a etapa de Diriyah, na Arábia Saudita, a capital italiana recebe os 24 pilotos e seus carros elétricos, sábado e domingo, faixa da manhã. Narração de Marco de Vargas e comentários de Fábio Seixas.

Muito difícil

Não é nada definitivo, mas alguns setores do SBT já jogaram a toalha quanto a voltar com produção de novelas neste ano.

O entendimento é que não há clima e nem possibilidades para isso.

Avaliação

“Foi intenso, tenso, difícil, lindo, cansativo, renovador… errei, acertei, aprendi. Foram 4.500 páginas escritas…”.

Manuela Dias, numa rede social, falando de “Amor de Mãe” que termina nesta sexta-feira.

Complicado

Não é nem um pouco confortável a situação do “Vem Pra Cá”, novo programa das manhãs do SBT. Está certo que é uma estreia recente e audiência não era prioridade, mas ninguém esperava por registros tão baixos.

Já existe a preocupação em saber onde está pegando, embora se saiba que qualquer conserto em pleno voo é sempre muito difícil.

Arqueira

Divulgação

Jéssica Juttel está na quinta fase de “Gênesis” – Abraão, com a personagem Michal, filha de Helda (Izabela Bicalho) e Lotam (Ricardo Blat).

Apaixonada por arco e flecha, é “geniosa, inconsequente e imprevisível”.

Inicia a trama aos 18 anos e segue até os 39, quando será substituída por Cristina Amadeo.

Bate – Rebate

• Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert são os convidados do “Conversa com Bial” nesta quarta-feira.

• A campanha “Band Contra a Fome – Abrace essa Ideia” arrecadou até segunda-feira quase seis mil toneladas de alimentos e cerca de R$ 22 milhões.

• Tierry e Gabi Martins estarão no palco do “A Noite é Nossa”, hoje à noite, na Record.

• Globo só vai decidir mais na frente sobre o retorno das gravações de suas novelas…

• … A possibilidade de um novo adiamento não é descartada.

• Natuza Nery e Andreia Sadi preparam lançamento de um curso de jornalismo político.

• Terceira temporada de “Good Doctor – O bom Doutor – estreia dia 15 na Globo, em substituição a “Arcanjo Renegado”.

• MTV estreia nesta quinta nova temporada do “De Férias com o Ex”. São 12 episódios.

• A Rede TV! decidiu lançar o “Galera FC”, programa voltado a torcedores, às quartas-feiras, a partir de 23h30.

• Por causa do futebol na Globo, trata-se de um dia em que as emissoras procuram investir em produtos alternativos. Em todo caso…

C´est fini

Enquanto o reality show “A Ilha” não chega, Sabrina Sato continua trabalhando em outras áreas. Nesta quarta-feira, ela promove o lançamento do primeiro episódio da terceira temporada do “Cada Um No Seu Banheiro”, no YouTube.

MC Rebecca será a convidada.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!