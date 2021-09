Flávio Ricco: Televisão teve uma noite de terça para ninguém se queixar

Quem dera todas as noites na TV fossem como a da última terça-feira. Pena mesmo que não é sempre assim.

Faixa nobre, o SBT mostrou dois brasileiros em campo, Palmeiras e Atlético MG, primeiro dos encontros, iniciando a disputa por uma vaga na final da “Libertadores”.

Vira de canal, Record: “Fazenda” do jeito que todo mundo gosta, com a votação da primeira roça. A primeira também da Adriane Galisteu, já como nova “dona” do programa, tentando administrar da melhor maneira possível as dissidências dos 21 participantes.

E mais: na Globo foi dia do “The Masked Singer Brasil”, programa caprichado, uma das boas novidades da temporada, com Ivete Sangalo mandando ver e apresentações que chegam a surpreender pela qualidade.

Pensa que acabou? Que nada. Na Band, para um público bem definido, teve o “MasterChef”, com a eliminação do Pedro, arquiteto de 29 anos, que está em busca de uma oportunidade para mudar de carreira.

Fala sério, faltou alguma coisa?

TV Tudo

Presta atenção

Vale ressaltar que a geração dos jogos da Libertadores da América é da TV Conmebol. SBT e Fox Sports, no caso das brasileiras, só colocam no ar.

E também nenhuma responsabilidade com as pisadas de bola que geralmente acontecem. Por exemplo: bola rolando e imagem fechada em um jogador que não tinha nada a ver. Além de outros.

Por outra

Por parte do SBT, providências em curso para a transmissão da final da Libertadores, jogo único, em Montevideo.

Dia 27 de novembro. Narrador, comentaristas e repórteres no estádio Centenário.

É preciso incluir

Em toda aquela lista de mexidas ao longo deste 2021, faltou incluir Evaristo Costa, que saiu da CNN Brasil.

Ou que saíram com ele, por sinal de uma forma das mais indelicadas.

Também foi

Agradecendo a todos, o diretor de programas Ricardo de Barros está se despedindo da Rede TV!.

Assim como todo o pessoal do “Encrenca”, ele também vai embora.

Trabalho inédito

Noca (Marieta Severo)

Em “Um Lugar ao Sol”, na Globo, próxima das nove, Marieta Severo fará a Noca, uma mulher forte e com um passado de muitos segredos.

É avó de Lara (Andréia Horta). Meio que discordando o tempo todo, uma não vive sem a outra.



Próximos passos

Um dos destaques de “Gênesis”, protagonista da fase Abraão, Zécarlos Machado, agora vai de cinema e teatro.

Em novembro, vai rodar “Sara, Lia e Leia”, nome provisório ainda de um filme de Monica Carvalho. Já no comecinho de 2022, a montagem de “Papa Highirte”, do Oduvaldo Vianna Filho, com o Grupo Tapa de Teatro.

Silêncio

Adriana Lessa já está realizando audições para um projeto, que vem aí, agora no streaming. Por enquanto, só isso. Não pode falar mais nada.

Mas depois de 30 anos, ela voltará a trabalhar com o Sebastian, por ocasião do 24º Prêmio Top of Mind de RH, dia 21 de outubro.

Por escrito

Ordem geral no SBT: segundo comunicado distribuído na terça-feira, todos os funcionários e colaboradores terão que apresentar atestados de vacina.

Obrigatório.

Regressiva

O início de atividades da TV Jovem Pan está confirmado para o dia 17.

Suspensezinho ainda em torno da grade, quais serão os jornais, programas, seus apresentadores, comentaristas e repórteres. Nem tudo que hoje é da rádio estará na TV.

Por exemplo

O “Pânico”, do Emílio Surita e companhia, continuará na rádio, em seu horário tradicional, e também no Youtube. À noite, 23h, um compacto na TV.

“Morning”, como outra questão, provavelmente a mesma coisa.

Café no bule

Durante uma reunião da produção do Ratinho, alguém alterou a voz, outra parte começou a chorar, e reclamações foram feitas para o artístico, Fernando Pelégio.

Foram todos chamados a se explicar. Clima tenso. Audiência baixa dá nisso.

Ação

“Garota da Moto”, com Maria Casadevall, estreia nos cinemas nesta quinta-feira. O filme é baseado na série homônima de David França Mendes e João Daniel Tikhomiroff, exibida em duas temporadas pelo SBT, Fox e Amazon Prime Video. Também no elenco: Kevin Vechiatto, Naruna Costa, Murilo Grossi, Roberto Birindelli, Duda Nagle, entre outros.



Bate – Rebate

• Com produção de A Fábrica, começou a ser gravada a nova temporada do “Vai que Cola” para o Multishow, com estreia em novembro…

• … Serão 40 episódios, homenagens a Paulo Gustavo e muitas participações especiais…

• … Por exemplo, Nany People, Jeniffer Nascimento e Nando Rodrigues.

• Netflix está anunciando para 27 de outubro a segunda temporada de “Sintonia”, série com Christian Malheiros, Jottapê e Bruna Mascarenhas.

• O “SBT Rio”, diário, da Isabela Benito, foi repaginado, mas continua com os ingredientes de sempre. Está na pista.

• “A Praça”, do SBT, nesta quinta, terá Marcelo Medici como convidado especial.

• Record confirma para 3 de outubro a estreia do ”Canta Comigo Teen”, com Rodrigo Faro e Ticiane Pinheiro.

• Charles Gavin apresenta na próxima segunda, 22h30, no Canal Brasil, nova temporada de “O Som do Vinil”. Serão mais 13 episódios.

• Francy Rodrigues, ex-assessora do senador Randolfe Rodrigues, é a nova chefe de redação da Jovem Pan em Brasília…

• … Trabalho que antes era do José Maria Trindade, que agora vai ficar só como comentarista e apresentará um programa diário no canal.

C´est fini

A Record exibe nesta quinta-feira, após “Quando Chama o Coração”, a primeira eliminação de “A Fazenda 13”. O cantor Nego do Borel, sem chances de disputar o chapéu de fazendeiro, vai brigar pela permanência no programa.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!