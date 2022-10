Flávio Ricco: Televisão também paga conta por barbeiragens da Conmebol

Foi triste ver os torcedores do São Paulo se deslocarem daqui até Córdoba, na Argentina, enfrentarem aeroportos, aviões, alguns até estrada e depois voltarem, amargurando a derrota na final da Sul-Americana.

É o que inevitavelmente vai acontecer ou com flamenguistas ou athleticanos, agora, na decisão da Libertadores da América, marcada para este próximo sábado.

E com distância e inconvenientes que serão ainda maiores. Jogo em Guayaquil.

Isto só demonstra a falta de sensibilidade dos organizadores, em só querer imitar o que é feito na Europa, no caso as grandes competições da UEFA, entendendo que as nossas condições daqui são exatamente iguais às de lá. Nada a ver.

Uma façanha, ou mais uma, da Conmebol. Tirar dois times do Brasil, com tudo que isso significa, para disputar um título no Equador.

Sacrifício e despesas que serão as mesmas, ou até maiores, para SBT e Disney, que a partir de hoje começam a deslocar as suas equipes, em viagens nunca inferiores a 10 horas de voo, para a transmissão de sábado.

Algo que não é só insensato, mas também ridículo.

Reality musical

Senhora Michel Teló, Thais Fersoza também integra o time do novo “The Voice Brasil”, agora comandado por Fátima Bernardes.

Estreia confirmada para o feriado do dia 15 de novembro.

Faro de direção

Ainda na fase de testes para a novela “Todas as Flores”, sua direção entendeu que Sophie Charlotte renderia muito mais fazendo a deficiente visual Maíra, enquanto Leticia Colin, que inicialmente faria o papel, se daria melhor como a vilã Vanessa.

E deu bem certo.

Resultado em campo

Vida de autor de novelas é uma eterna gangorra. Tem um tempo que está em cima e, em outro, tudo embaixo.

No caso de João Emanuel Carneiro com “Todas as Flores”, os primeiros cinco episódios provocaram a melhor das impressões.

Horário diferente

Um dia de eleições e o Grande Prêmio do México de F1, com início às 17h, vão mexer com a programação da Band no próximo domingo.

Por conta disso, o “Perrengue” entrará bem mais cedo no ar, às 14h.

Aniversário

A propósito de “Perrengue na Band”, o programa vai comemorar o seu primeiro aniversário na nova casa.

A data, 7 de novembro, cai numa segunda-feira.

E como uma coisa…

Lembra a outra, não é por nada não, mas o “Encrenca”, da Rede TV!, talvez por desespero, continua apelando, com os seus vídeos, para o que existe de mais grosseiro.

É muita baixaria num programa só. Extrapola.

Cinema

O ator brasileiro Rodrigo Ternevoy vai integrar o elenco de “Irish Wish” (Desejo Irlandês), longa da Netflix que terá Lindsay Lohan como protagonista. Antes de embarcar para a Irlanda, Ternevoy concluiu as filmagens de outros dois filmes: “O Turista Aprendiz” e “O Velho Fusca”.

Rodrigo é bem conhecido do público irlandês por sua atuação durante cinco anos na novela “Fair City”.

Série

A Discovery já começou as gravações da versão brasileira de “Quilos Mortais”, cujo original faz muito sucesso em seus canais.

A previsão é exibir em 2023 no discovery+.

Alto astral

O trabalho de Rosana Garcia como preparadora de elenco tem sido muito elogiado nos bastidores da série “Reis”.

Está sob a sua responsabilidade, principalmente o “núcleo das meninas”, liderado por Maiara Walsh, intérprete de Abigail.

Bate – Rebate

· O programa de Rogério Chiaravalli, da TV Aparecida, de 26 a 28 deste mês, será feito direto da Mega Artesanal, importante feira de artesanato em São Paulo.

· Paola Carosella tem interesse de voltar a fazer televisão…

· … Mas em um formato diferente. Nada de cozinha ou júri.

· Negra Li fará participação no “Drag Me As a Queen”, do canal E!.

· Voltam a circular rumores sobre a continuidade ou não de Ana Maria Braga na Globo…

· … Até ordem em contrário, ela tem contrato até 2025.

· O ator e humorista Lucas Veloso faz participação especial no episódio desta terça-feira da série “Cine Holliúdy” como o bandido Saia Vermelha…

· … Ele gravou com Matheus Nachtergaele em Quixadá, no Ceará.

· Rafael Vitti, destaque em “Além da Ilusão”, é um nome cotado para “Fuzuê”, novela de Gustavo Reiz na fila das sete da noite da Globo…

· … O nome de Tatá Werneck também chegou a ser comentado para “Fuzuê”…

· … Mas, segundo dizem, ela tem outros planos, entre eles um projeto em que viverá Carmen Miranda.

· A produtora Floresta adquiriu os direitos do livro “Caçada ao Maníaco do Parque”…

· … E vai levar o projeto de série para Amazon, HBO Max, Netflix e canais de TV.

C´est fini

Patricia Abravanel acompanhou a irmã Daniela Beyruti e o assessor de Silvio Santos, Richard Vaun, na recente edição da Mipcom, em Cannes, tradicional feira de formatos para televisão. E isso indica que o “Programa Silvio Santos” poderá apresentar novidades, em seus quadros, em breve.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!