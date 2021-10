Flávio Ricco: TAÍS ARAÚJO NO ‘SUPERBONITA’ COM KAROL CONKÁ E CECÍLIA DASSI

Colaboração: José Carlos Nery

Nesta quinta, às 22h30, Taís Araújo comanda mais um “Superbonita” no GNT, com Karol Conká e Cecília Dassi, comentando os modismos da maquiagem nas duas últimas décadas.

A jornalista Maria Beltrão também participa do episódio.

TV Jovem Pan busca apresentadora para o seu telejornal

Kallyna Sabino já está certa na grade da Jovem Pan News/ crédito Instagram

Agora sim, superados todos os problemas, especialmente no sistema de operações dos satélites, a TV Jovem Pan News já tem seu início de atividades confirmado para o próximo dia 27, via TV paga e parabólicas.

A Claro já está certa no canal 576 e, em breve, a Vivo também, canal 581, ambos próximos de BandNews e CNN Brasil. Para os próximos dias também se espera definir a Sky.

É anunciada como a TV de jornalismo “mais esperada do Brasil, com muita informação, opinião, esporte e entretenimento, 24 horas por dia”, um trabalho que exigiu total dedicação dos irmãos Antônio Augusto Amaral de Carvalho Filho, Tutinha, e Marcelo de Carvalho nesses últimos anos.

De fato, a sua grade de programação deve seguir a que já existe no rádio, mas com dois jornais na faixa da noite, um das 20h às 21h, que terá apresentação de Kallyna Sabino, e um outro das 21h às 23h. Para este último, o jornalista Vitor Brown está confirmado, mas ainda falta definir sua companheira de bancada. Patrícia Rocha e Carla Cecato, convidadas, chegaram a conversar, mas não acertaram, e o mesmo se deu, agora, por último, com Izabella Camargo. Aliás, com ela, a conversa até foi muito bem, mas pegou na questão do horário. A Izabella está com uma filha de três meses.

Adriana Reid, que já é da casa, seguirá no “Jornal da Manhã”.

TV Tudo

Estreia

Divulgação

O Canal Brasil estreia dia 25, às 23h45, o programa “Sobrepostas”, apresentado por Ana Canãs.

Serão 13 episódios em que a cantora recebe mulheres dos mais variados perfis para conversas sobre sexo, prazer e autoconhecimento.

A princípio

“Faustão na Band”, como já anunciado, terá exibições de segunda a sexta, 20h30 às 22h45.

Inicialmente, em gravação, horas antes da sua exibição. Não será ao vivo.

Outro detalhe

A direção da Band ainda estuda diversas possibilidades, sem ainda cravar a data de estreia do “Faustão na Band”.

Se tudo correr como se espera, será no dia 17 de janeiro.

Vai indo

As gravações de ”Poliana Moça” começam a ganhar bom ritmo no SBT, mesmo ainda observando algumas restrições.

Estreia programada para a segunda quinzena de abril.

Na Europa

A partir desta quinta, a Globoplay começa a operar no Canadá e em vários países da Europa.

A novela “Vereda Tropical”, com Lucélia Santos e Mário Gomes, está no seu menu de apresentação.

Então é assim

O anunciado “Mil e Uma Perguntas”, que terá apresentação do Zeca Camargo, vai sair. Quanto a isso, na direção da Band, estão todos de acordo, tem até cenário encomendado.

Resta saber quando. Seria em outubro, ficou para novembro e agora só no ano que vem. A confirmar.

Outro ponto

Para 2022, a Band também já anunciou a volta de “O Aprendiz”, com Roberto Justus, inclusive com algumas mudanças no seu formato.

Mas o problema é o mesmo do Zeca. Não tem ainda lugar na grade.

Noite daquelas

Uma quinta de eliminação da “Fazenda”, da Record, com o ambiente ainda mais tenso em seus interiores. Hoje, por acaso, completando um mês de exibição.

E a Globo, do lado dela, com Brasil e Uruguai pelas eliminatórias, direto de Manaus.

Se deu bem

A Record foi muito feliz na escolha de Juliano Laham para viver José do Egito na sétima e última fase de “Gênesis”.

O ator, desde o início, abraçou a proposta da novela e tem correspondido muito bem ao papel, seu primeiro protagonista. A princípio, José seria interpretado por Arthur Aguiar.

Animal

O ex-jogador Edmundo está de volta ao Grupo Bandeirantes. Ontem, ele acertou os detalhes do contrato que irá contemplar rádio e televisão. Na nova fase, o comentarista será integrante da equipe do “3º Tempo”, ao lado de Milton Neves, Lívia Nepomuceno e Marília Ruiz aos domingos, além de participar das transmissões dos jogos na rádio Bandeirantes e de outros programas da casa.

Bate – Rebate

· “Santo”, série espanhola da Netflix, em nova etapa de trabalhos, agora grava na Bahia…

· … Bruno Gagliasso é um dos protagonistas.

· A Netflix divulgou ontem mais um teaser da última temporada de “La Casa de Papel”, com estreia do segundo volume da 5ª parte no dia 3 de dezembro.

· O Sexy Hot criou uma faixa de programação, “Cine Sex”, destinada a documentários, ficções nacionais, entre outras produções.

· Pelo menos um… SBT trocou o cenário do Ratinho…

· … Para breve o programa irá exibir reportagens do Arthur Veríssimo, gravadas no Norte do País, inclusive um cemitério com cruzes nazistas no Amapá.

· A TV Gazeta tem, todos os dias, o “Revista da Manhã”, que poderia muito bem fazer jus ao nome…

· … E também contar muito mais com o potencial da sua apresentadora Regina Tapiás, que é jornalista…

· … Por que não colocar em pauta assuntos mais interessantes ou mesmo factual, em vez de repetir as mesmas ladainhas de sempre? Desperdício…

· … É também um pouquinho de falta de vontade de fazer.

Marcos Breda estará em “Além da Ilusão”, a próxima novela das 18h da Globo, no papel de um juiz.

O seu último trabalho na emissora foi a série “Se eu fechar os olhos agora”.

