Flávio Ricco: Taís Araújo começa a gravar novela

Colaboração: José Carlos Nery

O elenco de “Cara & Coragem”, substituta de “Quanto Mais Vida, Melhor!”, gravou ontem, segunda-feira, pela primeira vez em estúdio. A tendência agora é acelerar o ritmo de trabalho, que já vinha acontecendo em externas. O elenco é liderado por Taís Araújo, Paolla Oliveira e Marcelo Serrado.

Reis é um novo passo em produções bíblicas na Record

A Record estreia nesta terça-feira, às 21h, a superprodução “Reis”, escrita por Raphaela Castro, com a direção do argentino Juan Pablo Pires.

A proposta, anunciada desde o início do projeto, é de apresentar algo totalmente diferente de tudo o que já foi abordado até aqui em termos de produções bíblicas, mas sem abandonar aquilo que é essencial em todo folhetim, com seus heróis, vilões, romances e conflitos.

Tem como fio condutor a história da nação de Israel, com a transição governamental, dos juízes à monarquia. Outra característica importante, além da divisão em temporadas, será a utilização de efeitos especiais e visuais. Começa com “A Decepção”, já totalmente concluída.

Juan Pablo Pires contou à coluna que “Reis” é algo diferente de tudo o que o público está acostumado a ver na Record: “Não é uma novela. Tem uma pegada mais de série. É cinematográfica”.

“Reis é um desafio, eu nunca tinha feito algo dessa proporção, mas também sou um cara que trabalha muito. E estou gostando muito de trabalhar com esses atores. Isso me alimenta, é reconfortante”, declara Pires.

O diretor também chama atenção para a importância dos profissionais envolvidos na realização da série:

“São mais de mil pessoas trabalhando no projeto, desde profissionais da limpeza, do café, produtores, elenco, direção, iluminadores, transporte, assistentes, figurantes… É um trabalho em equipe. É assim que acontece”.



TV Tudo

Passagem de tempo

Fernando Pavão, Elcana em “Reis”, revelou à coluna detalhe interessante do seu personagem: “ele terá três diferentes fases (passagens de tempo) dentro da primeira temporada da série”. Todas feitas pelo próprio Pavão.

Para tanto, houve a necessidade de um trabalho muito especial da equipe de caracterização.

Comunicado

Ontem, segunda, a CNN Brasil anunciou Valentina Menezes e João Beltrão como novos diretores de jornalismo em São Paulo.

E a extinção do cargo de diretor-geral, até então ocupado por André Ramos, que deixou a empresa.

Bastidor

O que se sabe é que, já de algum tempo, alguns problemas vinham impedindo um melhor relacionamento de André Ramos com os chamados talentos da CNN.

Um problema que se agravou ainda mais nos últimos dias. Daí a decisão tomada.

Vai mudar

A direção da Rede TV! estuda mudar o dia de exibição do “Sensacional”, programa da Daniela Albuquerque.

Em vez das quintas-feiras, como vem sendo e sempre foi, passará para as noites de terça.

Outra coisa

Millena Machado, apresentadora do “Rede TV News”/reprodução



As estreias que vinham sendo planejadas para a próxima semana, inclusive no jornalismo, foram transferidas.

Entre outras razões, porque várias providências ainda precisam ser tomadas. Aliás, de acordo com a própria direção, as mudanças na grade, em sua totalidade, serão feitas em maio. O “Rede TV News”, por exemplo, nem a sua nova bancada ainda tem.



Vamos pegar leve

Sábado, final de São Paulo e Botafogo, um jovem repórter do SporTV, na coletiva, perguntou ao Rogério Ceni se era um “gesto consciente” ele ter ficado debaixo da chuva sem proteção. Nada a ver, tudo bem, mas o vídeo se espalhou e comentários mais maldosos foram feitos. Caiu o mundo em cima dele.

Primeiro, quem nunca?, atire a primeira pedra. Outra, a vida ensina.

Confidencial 1

O diretor Rogério Gomes, o Papinha, que teve sua saída da Globo anunciada semana passada, após 42 anos de casa, já recebeu algumas sondagens da concorrência.

Aos amigos, disse que vai “descansar um pouquinho”. Mas só “um pouquinho”. O retorno poderá acontecer muito em breve.

Confidencial 2

Possivelmente nesta quarta-feira acontecerá uma reunião presencial muito importante na Globo, com autores e diretores de novelas e séries, além de executivos de vários setores.

Em pauta, os rumos da dramaturgia e os principais assuntos que movimentaram o departamento nas últimas semanas. Promete!

Valor profissional

O histórico José Hamilton Ribeiro, enquanto esteve no “Globo Rural”, sempre viu o programa chegar a dois dígitos. Depois que saiu, em dezembro, a audiência observou uma queda.

Domingo, no seu especial, subiu de novo para 12 pontos. Será que o Zé se despediu de vez? Aliás, homenagem linda e merecida.

Novo quadro

Fafy Siqueira e Tirullipa foram contratados pela Band para o júri fixo do quadro “Mochila do riso”.

Trata-se de uma das muitas novidades em curso para o “Faustão na Band”.

Humor

Há uma paquera muito forte da Band em cima da Fafy Siqueira também para outro projeto.

Que é aquele já falado por aqui e que envolve o pessoal do Café com Bobagem, Moacyr Franco e Gorete Milagres.

Bate – Rebate

· Netflix anunciou ontem que a série “De Volta aos 15” foi renovada para uma segunda temporada…

· … O elenco tem Maisa, Camila Queiroz, Klara Castanho, João Guilherme, Caio Cabral, Pedro Vinícius, Antonio Carrara e Pedro Ottoni.

· Em comunicado interno a direção da Band, em São Paulo, seguindo o decreto publicado pelo Governo do estado, determinou que o uso de máscaras “será opcional” nas suas dependências.

· Fora da Globo, Suzana Pires acerta com o streaming. Primeiro como atriz, depois autora.

· Band preparou chamadas do novo jornal da hora do almoço, aquele da Adriana Araújo para São Paulo…

· … Mas, entre votos contra e a favor, ainda sem fixar data.

· Aliás, a propósito de Band, dizem, mas não provam, que o seu esporte poderá sofrer uma importante baixa no decorrer dos próximos dias.

· Produção de “Travessia”, próxima novela de Glória Perez na Globo, deve disparar a sua produção entre os meses de abril e maio.

· Jojo Todynho, campeã de “A Fazenda”, confirmou nas redes sociais sua presença na próxima “Dança dos Famosos” e já pediu a torcida dos fãs…

· …Ontem à tarde, mais de 8 mil pessoas acompanharam uma live da cantora.

· Glória Vanique assume o comando do “CNN Nosso Mundo” na CNN Brasil.

C’est fini

Benedito Ruy Barbosa será a grande estrela de uma reportagem especial do “Globo Repórter” sobre a novela “Pantanal” que vai ao ar na próxima sexta-feira. Além do autor, também foram gravadas entrevistas com Cristiana Oliveira, Alanis Guillen, Juliana Paes, Marcos Palmeira, Almir Sater, Rogério Gomes, Osmar Prado, Irandhir Santos, entre outros.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!