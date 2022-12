Flávio Ricco: Substituta de “Mar do Sertão” ainda está engatinhando na Globo

Enquanto “Mar do Sertão”, escrita por Mário Teixeira, segue um curso normal no horário das seis, a Globo prepara sua substituta, “Amor Perfeito”, trama de Duca Rachid e Júlio Fischer ambientada na década de 1940. Direção de André Câmara.

A estreia está prevista para 20 de março, mas, exceção ao roteiro, já bem adiantado, outros trabalhos estão apenas começando. Falta, por exemplo, o carro-chefe da história: a protagonista que viverá Maria Elisa Rubião, a Marê.

O leitor deve se lembrar que aqui foi dito que era praticamente impossível contar com Alanis Guillen. Houve o entendimento que a jovem atriz fez um papel marcante, Juma Marruá, e precisa de certo tempo para descansar a imagem. Diante disso, uma outra atriz será anunciada para o papel. E se existem atrasos na montagem do elenco, por consequência outros setores também não andaram, como figurino, caracterização, testes de vídeo, ensaios, workshop, cidade cenográfica…

Nesta altura, portanto, só é possível cravar as presenças de Mariana Ximenes e Rafael Cardoso no elenco. Quanto ao mais, tem que esperar.

Rômulo (Rafael Cardoso

(Rafael Cardoso / crédito Reginaldo Teixeira)

TV Tudo

Reuniões

Enquanto os atores descansam, outros setores da dramaturgia da Record, no Rio, permanecem na ativa. Expediente normal.

Nesta última quarta-feira, por sinal, tiveram início as reuniões para tratar de todos os detalhes referentes às temporadas seis e sete da série “Reis”.

(Roza Hayde?er, atriz de “Reis” em modo férias/ Instagram)

Mercado

A Banjay Américas, “mas podem me chamar de Endemol”, depois que foi anunciada a construção dos seus estúdios no Brasil, em Guarulhos, em uma área de 70 mil metros quadrados, agora adquiriu a participação majoritária da produtora A Fábrica.

Nota veiculada no Tela Viva também destaca alguns dos trabalhos feitos por esta empresa para Netflix, HBO Max, Globo, Globoplay e Amazon, entre outros.

Vai anotando

Algo que na Globo, até bem poucos anos, era uma coisa inimaginável, vai se tornando muito comum em sua programação.

Já são vários produtos de fora incluídos na sua grade, como nos domingos, após o almoço e ao final da noite. Conteúdos produzidos por A Fábrica, acima citada, Formata, Floresta e companhia bela.

Outro momento

Este aproveitamento dos produtos de terceiros pelas principais TVs, meio que acanhado ainda, pode ser entendido como os primeiros passos de algo que, há não tantos dias, foi especulado por ai.

A tendência é que isso venha a crescer cada vez mais nos próximos tempos.

Bancada

Amanda Klein passou a dividir com Augusto Xavier a apresentação do “Rede TV News” na Rede TV!.

Só que ainda não é uma mudança definitiva. A titular Érica Reis está em período de férias.

Porém…

O que se sabe é que há um trabalho muito forte para que Amanda e Augusto Xavier continuem como definitivos do principal telejornal da Rede TV!.

E que a Érica, na volta das férias, reassuma o “Leitura Dinâmica”, que por muitos anos ela esteve à frente.

Pensa que é fácil?

Entre nós: aqui o trabalho é sério. Nada é publicado sem a devida apuração, checagem e rechecagem. Nenhum favor. Uma obrigação.

Pois bem, um jornalista da coluna procurou a assessoria da atriz Claudia Abreu e foi informado que a terceira temporada de “Desalma”, que ela participa, estava confirmada. Só o início das gravações que não. Tudo bem. Isso foi publicado e espalhado por aí…

Mas aí…

Claudia Abreu, ao tomar conhecimento de tudo, através de um desses sites que replicam a coluna – aliás, com o devido crédito, como tem que ser -, deu uma estranhada.

E fez uma postagem, dizendo que o jornalista, no caso este que vos fala, estava sabendo mais que ela. Destaque-se: educada e num tom de brincadeira. Mas com comentários de terceiros, embaixo, nem tanto.

Passo seguinte

Evidente que a fonte, no caso o assessor, o que passou a notícia foi novamente procurado para os devidos esclarecimentos.

E não é que ele mudou totalmente a versão, após a postagem da Claudia: disse que disse que a série, “Desalma” no caso, não estava confirmada e só a Globo poderia falar sobre o assunto. Tá bom pra você? Santo WhatsApp que dá pra guardar tudo direitinho.

Nova afiliada

A TV Cultura terá uma nova afiliada em Minas Gerais, a partir deste sábado: a TV Horizonte, de Belo Horizonte.

Programação a partir da cabeça de rede, incluindo jornalísticos, entretenimento, documentários, séries, infantis, esporte e musicais, pelos canais 30.1 na grande BH e 47.1 em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira.

Cobertura

Atualmente, a Cultura está presente nos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal. O seu sinal alcança todo o país através da TV aberta, TV por assinatura e parabólicas.

Na TV aberta são 210 canais próprios no Estado de São Paulo e no Distrito Federal, 60 afiliadas geradoras e 340 retransmissoras espalhadas pelo país.

Trabalho de craque

Aqueles que conheceram o Betinho e agora olham, aí ao lado, a foto do Julio Andrade no papel dele, realmente se impressionam. Com todas as razões.

Tudo remete ao irmão do Henfil. Que orgulho que dá do trabalho do pessoal dos bastidores da nossa TV.

(Divulgação)

Bate – Rebate

· Netflix marcou para 1º de janeiro a estreia da série “Olhar Indiscreto”…

· … É protagonizada por Débora Nascimento e Emanuelle Araújo.

· Como sempre acontece às vésperas de todo reality show, “Fazenda”, “BBB” e outros do gênero, são conhecidas as tentativas de querer aparecer…

· … Empresários, agentes e mesmo algumas personalidades se encarregam de dizer que receberam convites. Que estão estudando ou não aceitaram…

· … Cuidado com isso. Na grande maioria das vezes é só um jeito de aparecer um pouquinho…

· … Agora, por exemplo, às vésperas de um novo “Big Brother”, já existem vários se insinuando por aí.

· Ordem na Band é puxar o freio. Diminuir os gastos ao mínimo necessário…

· … Diante disso, nenhuma novidade está prevista para a sua programação nos próximos meses. Vai como está.

· Por causa do jogo do Brasil, a Band tirou mesmo seus programas de esporte do horário de confronto…

· … Do meio-dia às duas será exibida uma sessão especial de cinema com o filme “Em Busca do Amor”.

C´est fini

O SBT disparou um comunicado interno, Ações de Fim de Ano, que encantou a todos. No item Crédito de Natal, a informação que será creditado o valor de R$ 200,00 no cartão Vale Alimentação. Já em Especial Natalino, depósito do bônus de R$ 840,00 “na conta de todos os colaboradores do SBT”. Diz ainda que o pagamento de dezembro e a segunda parcela do 13º serão antecipados para dia 20.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!