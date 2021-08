Flávio Ricco: Streaming quer lucrar com audiência e faturamento das novelas

Os principais serviços de streaming revelaram o interesse em produzir novelas brasileiras curtas, de 40 a 60 capítulos, como são os casos de Netflix, Amazon e HBO Max. Está certo também que não estabeleceram um período para gravações e lançamentos, apenas um desejo muito forte, por tudo o que este tipo de formato representa em termos de audiência e faturamento. De todos, somente o Globoplay entrou em campo de fato, com as avançadas gravações de “Verdades Secretas 2”, escrita por Walcyr Carrasco e protagonizada por Camila Queiroz e Romulo Estrela. Uma estreia aguardada para breve. Enquanto isso, os demais serviços continuam em ritmo de ensaio, se organizando internamente e observando o mercado de autores, atores e outros profissionais. Há muita gente disponível e nas mais diferentes frentes de trabalho. É importante dar um passo de cada vez, montar departamentos competentes, para que as produções possam ter uma longa sequência. Certamente é isso que acontece agora: uma confidencial movimentação nos bastidores. O fato é que quando essas empresas engatarem uma primeira, começarem a produzir novelas em massa, o mercado de dramaturgia nunca mais será o mesmo. A expectativa é que isso possa acontecer já a partir de 2022, quando imagina-se que a pandemia estará mais controlada. No caso da HBO, vai demorar um pouco mais, porque esses primeiros meses estão muito voltados para a implantação da plataforma.

TV Tudo

Regressiva

O “Caldeirão” com Luciano Huck chegará ao fim com um total de 1099 edições em 21 anos. A partir do dia 5 de setembro, ele assume o seu “Domingão”.

Esquisito

Nos informativos da Globo em especial, durante o “mapa tempo”, ainda tem esse negócio de se referir à capital de Santa Catarina como “Floripa”. Pra quê? Qual a dificuldade de falar corretamente, Florianópolis?

Período

As gravações da nova temporada do “Top Chef Brasil” já começaram e vão se estender até o dia 23 de setembro. No dia seguinte ao encerramento, a Record promoverá sua estreia. Comando de Felipe Bronze.

Acabou

Chegaram ao fim as gravações da primeira temporada de “Maldivas”, série da Netflix estrelada por Bruna Marquezine e Carol Castro.

O serviço de streaming ainda não marcou uma data de estreia.

A definir

A comédia “Detetive Madeinusa”, coprodução da Galeria Distribuidora com a Formata Produções e o Grupo Telefilms, está pronta e aguardando data de estreia. Consultado há poucos dias, o protagonista Tirullipa disse que ainda não existe uma definição sobre lançamento.

No filme, Madeinusa é um novato no mundo das investigações bastante atrapalhado. Ele é contratado por Neldson (Whindersson Nunes), lobista bilionário, para investigar o roubo de um boi premiado.

Humor 1

Nova produção da TNT com estreia marcada para 13 de setembro, às 23h, “‘M.E.M.E da Comédia” reúne no elenco dois humoristas de Minas Gerais. Victor Ahmar é um dos participantes do game show e fundador do grupo de comédia Zebu em Pé. Já participou de programas de TV e faz vídeos para seu canal no YouTube, que tem mais de 250 mil inscritos.

Humor 2

Por sua vez, Luciano Guima nasceu em São Gotardo, mas foi para Uberaba com apenas três meses de idade. Tem sete anos de experiência em apresentações nos principais palcos da comédia nacional. Ele já passou pelo Beverly Hills Comedy Club, Comedians Club, Comédia Ao Vivo, Clube do Minhoca, entre outros.

Em seu canal no Youtube, mostra apresentações de Stand Up Comedy, esquetes e entrevistas em que os convidados respondem às perguntas desenhando.

Rainha

Crédito Blad Meneghel

Isabel Fillardis, após “Topíssima”, retorna à Record na última fase de “Gênesis” – José do Egito, que estreia dia 30. Ela viverá a rainha Amanishakheto.

Segredo

O SBT testou três apresentadoras para colaborar na “Liga dos Campeões” e, conforme anunciado, houve uma preferência pela ex-Globo, Domitila Becker. A emissora não revelou os outros dois nomes.

Bate – Rebate

Encerradas as filmagens de “Matadores de Aliens”, Felipe Hintze inicia participação nas gravações de “Quanto Mais Vida, Melhor”…

…É a próxima novela das sete da Globo.

Mario Teixeira, após “O Anjo de Hamburgo”, trabalha em nova novela da Globo para a faixa das 18h que será dirigida por Vinícius Coimbra…

… A exibição está prevista para o segundo semestre do ano que vem.

Pedro Martelli, novo narrador da rádio Bandeirantes, fará sua estreia neste domingo, às 18h15, no jogo entre Santos e Internacional, com comentários de Claudio Zaidan e reportagens de Gustavo Soler.

Prosseguem no SBT as gravações do “Bake Off Cereja do Bolo”, com Dony De Nuccio.

“Fazenda 13”, com estreia em 14 de setembro, terá um total de 21 participantes.

A música “Água de Chuva no Mar”, clássico originalmente gravado por Beth Carvalho, ganhou uma versão exclusiva interpretada por Mart’nália, feita para a trilha do filme “Um Casal Inseparável”…

… No longa, o relacionamento da professora de vôlei de praia Manu (Nathalia Dill) e do pediatra Leo (Marcos Veras) fica em risco após um mal-entendido…

… O filme estreia dia 9 de setembro nos cinemas com distribuição da H2O Films.

C’est fini

A Globo deixou para 2022 a exibição da segunda temporada da série escolar “Segunda Chamada”, estrelada por Débora Bloch e Paulo Gorgulho. Já está inteiramente gravada e, no time de participações especiais, conta com Moacyr Franco.

Ficamos assim. Mas amanhã tem mais. Tchau!

Colaboração: José Carlos Nery