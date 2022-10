Flávio Ricco: Streaming está cada vez mais integrado à vida do profissional brasileiro

As novelas e séries produzidas principalmente por veículos da TV aberta como Globo, Record e SBT continuam tendo um papel muito importante na vida do profissional brasileiro, entre atores, diretores, produtores, técnicos… Impossível não considerar o impacto de três horários inéditos de dramaturgia, em uma; os milhares de empregos das produções bíblicas e o esforço de Silvio Santos em manter uma faixa para o público infantojuvenil.

Apesar disso, uma grande parcela continua fora do mercado ou procurando retomar suas atividades, muito em função, ainda, dos problemas provocados pela pandemia. Neste duro cenário, o streaming, que a princípio era visto como um paliativo, uma tapa-buraco, hoje se mostra um caminho seguro para diversos segmentos e está cada vez mais integrado à vida do profissional brasileiro.

Plataformas como Disney+, Amazon Prime Video, Netflix, Globoplay, Paramount+, HBO/Discovery, entre outras, estão dando uma importante colaboração ao mercado. E acredita-se que, em 2023, longe do período de eleições e Copa do Mundo, elas irão produzir ainda mais.

Foto: Dandara Mariana integra o elenco de “Não Foi Minha Culpa”, série do Star+ sobre feminicídio/ Instagram

TV Tudo

Quatro tipos

Foto: João Caldas Filho

Com quase 40 anos de carreira, o ator Fernando Vieira será uma das atrações do musical “Sidney Magal: muito mais que um Amante Latino”, que estreia dia 21 no teatro Porto, em São Paulo. Detalhe: ele interpreta quatro diferentes personagens: Vinicius de Moraes, Roberto Menescal, Fausto Silva e Chacrinha.

Magal será vivido por Juan Alba e Luís Vasconcelos.

O motivo

Sobre a “presença” de Vinícius de Moraes no espetáculo “Muito mais que um amante latino”, talvez muitos não saibam, ele era primo de segundo grau de Sidney Magal.

E teve uma grande importância em sua carreira.

Vai que vai

Lorena Comparato, um dos destaques de “Cine Holliúdy” na Globo, já está gravando a terceira temporada da série, que estreia em 2023.

A atriz também está confirmada nas próximas temporadas de “Rensga Hits!”, produção da Globoplay.

Mas tem o seguinte

Luisa Arraes, outro importante destaque de “Cine Holliúdy”, para mesmo nesta segunda temporada, em exibição.

Larissa Góes, que esteve em “Meninas do Benfica”, do Globoplay, será a protagonista da terceira temporada de “Cine Holliúdy”.

Teleton

A jornalista Joyce Ribeiro será a representante da TV Cultura na campanha “Teleton”.

O programa vai ao ar nos dias 4 e 5 de novembro, sexta e sábado, no SBT.

E o dono?

Ainda em relação ao “Teleton 2022”, fica sempre aquela expectativa, se o Silvio vai aparecer desta vez. Em caso de negativa, o encerramento no sábado ficará a cargo de Patricia Abravanel.

Bem cotada

De acordo o pessoal da música, a jovem Tília Fialho tem tudo para ser o próximo destaque do funk. Além de já ter assinado com a Som Livre, a cantora é filha de Dennis DJ e da empresária Kamilla Fialho, a responsável pelo começo da carreira de Anitta, Lexa, MC Rebecca e muitos outros artistas.

Promete

É muito grande a expectativa para o novo estúdio da Band FM, no Morumbi, em São Paulo. Obras aceleradas. Segundo funcionários de lá, promete ser um dos maiores estúdios de rádio do Grupo, o mais moderno e até com um miniauditório para receber fãs.

Por outro lado

Entende-se que a Band também poderia reformar os estúdios da Rádio Bandeirantes, que até agora só recebeu “um tapa” no visual.

Reforma mesmo, de colocar tudo abaixo, como a da Band FM, nunca em mais de 60 anos. A rádio comemorou, em 2022, 85 anos de história.

Quinta temporada

Foto: Leandro Márcio

Lina Mello está entre as novidades da quinta temporada da série “Reis”, que começa nesta quinta-feira.

A atriz assume a personagem Mical, filha de Saul (Carlo Porto).

Olha essa!

Informação dada ontem pela CNN local: a Unidade de Combate à Corrupção da Polícia Judiciária, durante a manhã, realizou buscas na GFK, entidade que mede as audiências televisivas em Portugal.

Motivo: suspeitas de adulteração dos resultados, com consequências diretas no mercado publicitário.

Ainda segundo a CNN, o inquérito corre no DIAP (departamento de investigação) de Lisboa há cerca de um ano e meio.

Bate – Rebate

· O ator Ronan Horta, atualmente morando em Portugal, será um dos apresentadores do Festival de Cinema de Petrópolis, entre os dias 19 e 23 deste mês…

· … Priscila Ubba também apresentará a próxima edição do Festival de Cinema de Petrópolis…

· …E com direito a exibição do filme “Coisa Pública”, que protagoniza, no fechamento da festa.

· Luciana Gimenez e Sonia Abrão, representando a Rede TV!, também estarão no “Teleton”.

· Liberada da novela “Pantanal”, Isabel Teixeira volta para São Paulo, onde seguirá trabalhando em diversos projetos que ficaram parados neste período, como a sua Editora Fora de Esquadro…

· … A Fora de Esquadro responde por livros confeccionados artesanalmente pela atriz, desde o projeto artístico ao gráfico, incluindo encadernação, entre outros detalhes.

· A série “Rota 66”, da Globoplay, deu um novo impulso à carreira de Caco Barcellos na Globo…

· …Ainda mais em um momento em que o “Profissão Repórter” precisa matar um leão por semana para se manter na grade da aberta.

· …A escolha do elenco de “Romeu e Julieta”, próxima novela, tem provocado uma grande movimentação no SBT.

· O “Manhã do Ronnie”, na Rede TV!, faz nesta quinta-feira uma homenagem a Hebe Camargo…

· …Na pauta, o apresentador visita um acervo de Hebe e entrevista Marcelo Camargo.

C’est fini

Deverá se chamar apenas “Maurício”, o longa-metragem sobre a vida de Mauricio de Sousa, em parceria com a Disney e sob a direção-geral de Pedro Vasconcelos. No elenco, Emilio Orciollo Netto e Thati Lopes. Lançamento em 2023.

