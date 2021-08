Flávio Ricco: SporTV acerta em prestigiar os novos, mas erra ao ignorar a experiência

Algumas mudanças bem significativas continuam acontecendo no SporTV, do Grupo Globo, mas numa velocidade que ainda merece uma melhor análise, porque não parece a mais recomendável.

Até como consequência das diversas trocas de chefia e de uma política diferente colocada em prática, nas escalas de transmissão foi priorizado o aproveitamento de mais gente, principalmente as contratações mais recentes.

Nada contra. Ao contrário.

Sempre será saudável a abertura de espaços e a aposta em novos valores, mas desde que isso aconteça de uma forma bem elaborada e sem que se coloque a experiência de lado.

Até mesmo nos jogos do Premiere passaram a ser muito raras as presenças de narradores como Milton Leite, Luiz Carlos Jr. e até mesmo Gustavo Villani, que é mais jovem, assim como de comentaristas com a rodagem de Maurício Noriega, Lédio Carmona, PC Vasconcelos e o próprio PVC, entre outros.

Novos tempos. Que podem não ser os melhores, como parece, não estão sendo.

TV Tudo

Boa vizinhança

Aquela história de a Globo criar empecilhos para contratados da Netflix e vice-versa, por causa da Globoplay, segundo exemplos recentes, está perdendo força cada dia mais.

O caso de Marcos Mion é um exemplo: o problema foi tirado da frente com a maior elegância. E vários outros estão no mesmo caminho.

Gênesis

Crédito: Blad Meneghel

Felipe Cunha, um dos protagonistas de “Topíssima”, volta suas atenções para o personagem Rúben, em José do Egito, última fase de “Gênesis” na Record.

É o primogênito de Jacó, que nasceu predestinado a ser o herdeiro direto do patriarca. Na trama, ele acaba traindo o próprio pai e vê a preferência dele por José (Juliano Laham) crescer a cada dia.

Mercado

O SBT continua investindo no seu departamento de esportes.

Só nos últimos dias, foram efetivadas as contratações do editor Luís Calvozo e Edson Filho, agora responsável pelo “SBT Sports”, aos domingos.

Em baixa

Noticiado aqui, e confirmado ontem pela jornalista Patrícia Kogot, o projeto “Malhação: Transformação”, roteiro de Márcia Prates e Priscila Steinman, não seduziu a nova direção de dramaturgia da Globo e foi descartado definitivamente.

Tempo e dinheiro perdidos.

E vem mais…

Fontes da coluna na dramaturgia da Globo entendem que, pelo andar da carruagem, mudanças também devem acontecer nas filas de novelas das 18h, 19h e 21h.

Alterações, portanto, poderão acontecer no trabalho feito pela direção anterior, entenda-se Silvio de Abreu, até 2023.

Silêncio

Sobre a dramaturgia da Globo, ainda, não há nada até agora oficializado sobre a próxima atração do “Vale a Pena Ver de Novo”.

Por enquanto, segue “Ti Ti Ti”.

Paredão formado

Domingo, Fabíola Gadelha, Sergio Mallandro e Tirullipa terão novas companhias no “Paredão dos Famosos” do

“Hora do Faro”.

Confirmadas as participações de Gabi Martins, Carioca, Camila Rodrigues, Biel, Ana Hickmann e Bruno, da dupla com Marrone, acompanhado do filho Enzo.

Fechando a mala

Depois de tantos anos trabalhando entre Tupi e Globo, o autor Walther Negrão está de mudança para Portugal, inclusive já em busca de um lugar, tipo sítio, para morar. A preferência é pelo norte do país.

Os contatos com quem já está lá, como Marcos Schechtman e Murilo Rosa, se acentuaram nos últimos dias.

Em produção

Edson Celulari está gravando na fronteira do Uruguai, na cidade de Jaguarão, a série “Chuteira Preta – Jogos Ilegais” para o Prime Box Brasil.

No elenco, a mulher dele, Karin Roepke, Marcos Breda e Márcio Kieling, entre outros.

Craque

Um dos mais importantes atores de teatro de sua geração, o gaúcho Luiz Damasceno comemora seus 80 anos com a peça “Só Ópera” e a exposição “O Sopro”, a partir de 10 de setembro. Ambos no formato virtual.

Prêmio Shell de teatro, Damasceno é reconhecido por sua atuação nos palcos do Brasil e do mundo, e formação de vários atores, como professor.

Duelo de mães

Divulgação

Daiane dos Santos, ex-ginasta e comentarista da Globo, gravou o “Duelo de Mães”, programa da Ticiana Villas Boas na Band.

No ar, neste próximo sábado.

Bate – Rebate

• Em seu último capítulo, a reprise de “Topíssima”, com direito a material inédito, marcou o segundo lugar isolado tanto em São Paulo como no Rio de Janeiro.

• Valentina Francavilla, ao deixar o “Programa do Ratinho”, não escondeu de ninguém que estava a caminho de “A Fazenda 13”…

• … Já a cantora Gabi Martins, também sondada, não fechou por causa da sua agenda de compromissos.

• O “The Masked Singer Brasil” marcou a sua melhor audiência, terça-feira em São Paulo, com 22 de média e 38% de participação. No Rio, 25 com 43…

• … Marcelinho Carioca, ex-Corinthians, foi o desmascarado da vez.

• Daniela Albuquerque entrevista Hélio de La Peña no programa “Sensacional” desta quinta-feira, às 22h30, na Rede TV!…

• … Na gravação, ele revela ter recebido conselhos de Galvão Bueno para lidar com a morte repentina do amigo Bussunda, do “Casseta”, em 2006.

• O quadro “Promessas”, sobre música gospel apresentado no “É de Casa”, da Globo, terá sábado a participação de Luciano Camargo e Gabriela Sampaio.

• O Gloob promove segunda-feira, às 17h, a estreia da terceira temporada da série “Bugados”, uma das suas principais atrações.

• A série “Os Suburbanos”, liderada por Rodrigo Sant’anna, chegará à sexta temporada no Multishow…

• … Os capítulos continuam sendo desenvolvidos e a ideia é gravar a partir de novembro.

C´est fini

O Sony Channel marcou para 24 de setembro, às 22h30, a estreia da sexta temporada do programa “Shark Tank Brasil”.

Apresentação de Luitha Miraglia e participação de João Appolinário, Camila Farani, Caito Maia, José Carlos Semenzato e Carol Paiffer.

