Flávio Ricco: Sophia Valverde será a estrela de ‘Poliana Moça’, novela do SBT

SBT remonta departamento, mas novela inédita só em 2022.

Sophia Valverde será a protagonista de ‘Poliana Moça’ no SBT/ reprodução Instagram

Os planos do SBT em relação à retomada da sua dramaturgia não se alteraram, mesmo após a queda nos números da pandemia.

No caso da novela “Poliana Moça”, permanece a proposta de gravações no último trimestre do ano e estreia somente em 2022. Importante lembrar que se trata de uma saída do zero, sem exageros, porque o departamento foi praticamente esvaziado por causa da crise sanitária, com demissões em todos os setores.

Somente agora as atenções estão se voltando para a montagem de um novo elenco, que terá várias mudanças em relação ao original. A cidade cenográfica, também esquecida devido ao coronavírus, passará por reformas.

E, como o momento pede cuidados nas contratações e a consequente contenção de gastos, vários nomes que ocuparam posições importantes em seus bastidores, nos últimos tempos, darão lugar a outros.

Um diretor de iluminação, por exemplo, peça essencial em tantos outros trabalhos do passado, teve a sua volta barrada. Enfim, um começar de novo.



TV Tudo

Delicado

Silvio Santos gravou, pela última vez, no sábado passado. Na última quarta-feira, todos da produção e técnica foram convocados para fazer exame da Covid.

Inclusive os artistas que participaram.

Por via das dúvidas

Existe um total sigilo em cima disso, mas ainda em cima da pessoa que teria positivado.

De qualquer forma, as gravações estão suspensas até nova ordem. Não têm data para voltar.

Última fase

Divulgação

Ingra Lyberato será uma das atrações da última fase de “Gênesis” – José do Egito. Lia, a personagem, atualmente é interpretada por Michelle Batista.

Serão muitas as suas cenas com Jacó/Israel (Petrônio Gontijo).



Agora não

Na Globo, um novo programa aos sábados, para exibição a partir de janeiro ou fevereiro do ano que vem, só será pensado um pouco mais à frente.

As atenções ainda estão voltadas para as estreias de agora, o “Masked Singer Brasil”, já no ar, Marcos Mion e Luciano Huck em setembro.

Especulações

Divulgação

Evidente que não faltam especulações a respeito dos sábados em 2022.

Há quem acredite em um novo formato para Marcos Mion, mas também há quem aposte em Tiago Leifert. Complicado. O compromisso dele é com o “BBB” e “The Voice Brasil”.



Não é legal

Diretor de programa tem que ser só diretor de programa, o que já é bastante. A responsabilidade é enorme demais. Não pode descuidar um segundo.

Só que alguns sempre procuram aparecer um pouquinho. Cismam também em mostrar seu lado artístico. As experiências do passado e as atuais demonstram que não dá. Não funciona. Bater escanteio e pular na área, ninguém consegue.

Procurada

Sabe a modelo e influenciadora Liziane Gimenez, que deu piti e depois se arrependeu quando a polícia interrompeu uma festa clandestina em São Paulo?

Pois então, o que se sabe é que ela estaria estudando convite para um próximo reality show. Resta descobrir qual! “A Fazenda”? “BBB”?

Streaming

A produtora de conteúdo JPO, do José Paulo Vallone, adquiriu o direito patrimonial da obra literária “Louco por Ela”, da autora Cléo Luz, para produção de série.

O livro alcançou 12 milhões de leituras com os assinantes kindle e já tem 5 mil e-books vendidos, além de alcançar o primeiro lugar no ranking geral da Amazon Brasil.

Detalhe

Vallone, em conversa com a coluna, informou que inicia a produção de “Louco por Ela” o mais brevemente possível. Providências estão sendo tomadas.

Inclusive já se pensando na formação do elenco.

Laços

Autoras de sucessos na Globo, Duca Rachid e Thelma Guedes vão navegar em águas diferentes na faixa das 18h, daqui pra frente.

Mas existe o desejo de manter a parceria em projetos para as 21h.

Gravando

A HBO Max deu início às gravações da versão brasileira do reality show de sobrevivência “The Bridge Brasil”, comandado por Murilo Rosa e que reunirá um grupo de 14 famosos para disputar o prêmio de R$ 500 mil.

Na lista de participantes, a cantora Pepita, a atriz Danielle Winitis, o cantor Badauí, o ator Fábio Beltrão e a modelo Suyane Moreira.

Bate – Rebate

· Cinema: Mel Lisboa é a protagonista de “Atena”, trabalho dirigido por Caco Souza. Filmagens encerradas.

· Nesta sexta-feira, às 21h30, entra no ar a terceira temporada do “Decore-se” no GNT…

· …Em suas edições anteriores, gravadas na pandemia, os próprios personagens é que realizavam a reforma para manter o distanciamento…

· … Desta vez, eles fazem uma parte e a arquiteta Stephanie Ribeiro vai a casa deles para a decoração final, mas tudo sem contato com os moradores.

· Tudo certo no SBT para o início de gravações do novo “Show do Milhão”, agora com apresentação de Celso Portiolli e estreia marcada para 3 de setembro…

· … Os trabalhos em estúdio começam no próximo dia 20.

· Martinho da Villa será o entrevistado do “Roda Viva”, segunda-feira, 22h, na TV Cultura. Apresentação de Vera Magalhães.

· Na Band, o “Canal Livre” deste domingo terá o ex-ministro e ex-governador do Ceará, Ciro Gomes como convidado…

· … Candidato à presidência da República em três oportunidades, Ciro fala sobre o atual momento do país, dos seus planos políticos e do cenário eleitoral para 2022.

· O documentário da vida de Silvio Santos, dirigido por Leonor Corrêa, será reapresentado no próximo dia 19, quinta-feira…

· … É o dia do aniversário do SBT. Irá ao ar à noite, em horário ainda a ser definido.

C´est fini

Na quarta, Paulo José. Ontem, Tarcísio Meira, o Tarcisão. Ator de grandes trabalhos, gente boa demais, fino, educado, parceiro de almoços e muitas pizzas.

Alguém que só deixa as melhores lembranças. Na paz. Até amanhã.

Colaboração: José Carlos Nery