Flávio Ricco: Sophia Valverde, protagonista no SBT

Colaboração: José Carlos Nery

Nesses 468 anos de São Paulo, completados ontem, verifica-se que a produção da dramaturgia brasileira no estado já foi muito maior, principalmente em seu começo na Tupi, Paulista, Record e, depois, Excelsior. Mas com o tempo, primeiro com a Globo e depois a mesma Record, o seu principal eixo de produção passou para ou agora é no Rio de Janeiro.

O SBT, no começo dos anos 1990, bem que tentou traçar um panorama diferente quando contratou Nilton Travesso. Foi ele, entre outros feitos, quem idealizou a cidade cenográfica utilizada até hoje, e que no momento, timidamente, recebe os trabalhos de “Poliana Moça”.

Difícil imaginar, por enquanto, ou para os próximos tempos, qualquer mudança nessa situação, ainda mais se considerarmos o momento e a pandemia que temos pela frente.

Mas é sempre bom reconhecer os esforços que existem por parte das principais emissoras em ampliar essas fronteiras. Buscar lugares nunca antes procurados ou repetir outros para contar as suas histórias e que são atrativos para todo o mundo. O Brasil ainda tem um vasto cenário para ser apresentado e explorado.



TV Tudo

Por exemplo

Mharessa Fernanda, protagonista de ‘Todas as Garotas em Mim’ / Instagram

A Record, do lado dela, realizou as primeiras gravações de “Reis” no Paraná.

E a série “Todas as Garotas em Mim” tem seus trabalhos centrados nos estúdios de Paulínia e usará como locações cidades do Rio Grande do Sul e Santa Catarina.



Assim como

A Globo, por sua vez, teve cenas de “Além da Ilusão” em Minas Gerais e também esteve, até poucos dias, com uma equipe enorme no Centro-Oeste por conta de “Pantanal”. Assim como “Mar Morto”, do Mario Teixeira, também irá para várias regiões do Norte e Nordeste.

Entre os vários exemplos.

Rede dividida – 1

Parte das emissoras da Record, em todo o Brasil, hoje vai receber a transmissão de Flamengo e Portuguesa.

É o jogo que abre os trabalhos do Campeonato Carioca, com Lucas Pereira, Athirson e Gutemberg Fonseca, além de toda uma equipe de repórteres.

Rede dividida – 2

Outra parte da Record, porém, ficará com Palmeiras e Ponte Petra, direto do Allianz Parque.

Narração de Marco de Vargas, comentários de Muller e Renato Marsiglia, com Márcio Canuto, Roberto Thomé e Bruno Piccinato.

É uma doidera

Em todas as suas edições tanto o “Domingo Espetacular” como o “Fantástico”, até pelo alcance que possuem, investem forte em reportagens especiais sobre golpes realizados em diferentes pontos do nosso País.

Programas com edições periódicas, semanais. Prestação de serviço até. De se lamentar que sempre tem uma. O “arsenal” da bandidagem é inesgotável. Dos mais variados.

Ponto seguro

Portugal veio a se tornar um destino certo para atores e atrizes brasileiros, em se tratando de trabalhos no teatro, streaming ou TV.

Hoje é a estreia de “Intimidade Indecente”, peça de Leilah Assumpção, no Teatro Tivoli, em Lisboa, com Eliane Giardini e Marcos Caruso.

Reunião

O diretor Fabricio Mamberti promoveu a primeira reunião, desta vez online, com as protagonistas da série “As Five”, do Globoplay, para falar sobre o planejamento das temporadas 2 e 3, previstas para este ano.

Pré-produção agora e gravações entre fim de abril e início de maio.

Panorama estranho

Enquanto Globo, Record, SBT e Band, mesmo diante de dificuldades comerciais, têm buscado aumentar seu ritmo de produções, exatamente o inverso acontece na Rede TV!.

Os objetivos atuais, pelo menos por enquanto, não vão além de alugar os estúdios, os seus melhores por sinal, e vender espaços da grade.

Linha de coerência

Até para os programas terceirizados da Rede TV!, uma grade com maiores atrativos, seria para o bem de todos.

Haveria a possibilidade de se alcançar melhores números de audiência e otimizar a parte comercial. Mas não. Preocupa.

Sem exceções

Divulgação

SBT informa que, assim como os demais, o “Programa Silvio Santos” voltará a gravar edições inéditas agora em fevereiro.

Mas nada se fala sobre o retorno ou não do titular. Até segunda ordem, ele deve continuar nos Estados Unidos até o final do próximo mês.



Uma questão

Uma queixa recorrente entre os funcionários mais graduados, até mesmo de membros da sua direção, é que Silvio Santos insiste em não ouvir aqueles que efetivamente podem colaborar para o crescimento do SBT.

Mas só a pessoas que nada entendem de televisão. Muito por aí os vários absurdos.

Ondas portuguesas

O “Esporte Espetacular” planeja exibir em 13 de março uma reportagem especial sobre as ondas gigantes de Nazaré, em Portugal.

O surfista – e ex-BBB – Lucas Chumbo é um dos personagens principais da matéria.

Bate – Rebate

· A série “Spartacus” deixa a Netflix no fim do mês e passa a ser exclusiva da Starzplay.

· Maju Coutinho comanda sozinha o “Fantástico” nos dois próximos domingos. Férias da Poliana Abritta…

· … Aliás, até aqui, os rumores de que Poliana poderia deixar o “Show da Vida” continuam como rumores apenas…

· … Nada de oficial até agora, embora se saiba que a Globo vai dar uma revirada geral no seu quadro de apresentadores de programas e jornais.

· Uma das passagens mais importantes de “Poliana Moça” foi gravada, semana passada, no SBT: a festa de 15 anos de Poliana, vivida por Sophia Valverde…

· … Ao todo, os trabalhos consumiram quatro dias de estúdio.

· O Star+ já disponibilizou com exclusividade dois episódios da temporada final de “This is Us”.

· O canal Viva planeja para breve uma exibição da minissérie “Um Só Coração”, de 2004.

· Na segunda-feira, aos 88 anos, Thereza Amayo nos deixou. Uma das pioneiras da TV no Brasil. Atriz de grandes trabalhos…

· … Em “Um Lugar ao Sol”, na Globo, Thereza chegou a ser chamada para compor o elenco, mas a doença a impediu.

C´est fini

Devido aos efeitos da pandemia em gravações de novelas e séries, muitas datas de estreias estão sendo revistas.

Os trabalhos ficaram muito instáveis por causa do alto número de testes positivos de atores e outros profissionais.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!