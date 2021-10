Flávio Ricco: Sobre Carnaval, o bom juízo não recomenda esperar um pouco?

Maior respeito às opiniões em contrário, no entanto, parece que está havendo uma certa precipitação das TVs em já começar a fazer barulho em torno do Carnaval.

Não é por nada, mas até prova em contrário ainda não se tem notícia do fim da pandemia. Estamos com a campanha da vacinação em curso, inclusive apelando para que todos se imunizem totalmente e continuem observando necessários cuidados.

Não dá pra descuidar. Só que, ao mesmo tempo, já se começa a falar e noticiar sobre o Carnaval de fevereiro.

Evidente que todos torcem para que daqui a três ou quatro meses, e mesmo antes se possível, possamos estar livres de tudo isso. Que o mundo, finalmente, volte ao que era antes.

Só que autoridade da saúde nenhuma, por enquanto, acenou com essa possibilidade.

Aliás, está havendo aí um certo despropósito.

Alguns programas ou telejornais, no mesmo dia ou mesma edição, conseguem falar animadamente do Carnaval e dos números de mortos ou casos da Covid-19, com as respectivas reações de alegria e tristeza. Caras e bocas diferentes.

Não é melhor esperar mais pouquinho?

TV Tudo

Bola de cristal

É como o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, anunciar que daqui a 11 dias, a cobertura vacinal irá permitir à população não usar máscaras em locais abertos.

Assim seja e que venha mesmo a acontecer. Mas esse anúncio, agora, não é meio fora de hora?

Animal

O ex-jogador, agora comentarista, Edmundo está bem próximo de acertar com a Band o seu retorno. Conversa nos finalmente.

E agora, como mandam as normas da casa, para trabalhos na rádio e televisão.

Recursos

“Pantanal”, remake da Globo, terá uma série de efeitos especiais e visuais em suas cenas, principalmente nos momentos protagonizados por Juma Marruá e Velho do Rio. Também, como nova personagem, foi “escalada” uma sucuri de mentirinha, feita de espuma.

Nova temporada

Começaram no Rio as gravações da segunda temporada da série “Arcanjo Renegado”, produção da Globoplay, entre outros, com as participações de Marcello Melo Jr. e Erika Januza.

Direção de Heitor Dhalia. Serão 77 dias de trabalhos no total.

Charivari

A partir de uma declaração do Fábio Sormani no “Futebol 90”, da ESPN, falando em deslumbramento de alguns jogadores do Palmeiras e citando o rastafari do meio-campo Danilo, um perrengue daqueles se estabeleceu envolvendo os também comentaristas Zé Elias e Pedro Ivo.

Quizumba que não terminou com o programa. Foi parar na direção, ainda com briga e troca de acusações. Até agora ninguém sabe como vai ficar.

Cinema

O filme “Marighella”, depois de uma série de adiamentos, teve agora o seu lançamento anunciado para o dia 4 de novembro.

No elenco, nomes como Bruno Gagliasso, Seu Jorge, Humberto Carrão, Adriana Esteves, entre outros. Direção de Wagner Moura.

Sinal verde

Ana Hickmann e Sabrina Sato receberam sinal verde da Record para participarem do Teleton, no SBT, dias 22 e 23 de outubro.

Rodrigo Faro e Adriane Galisteu também foram solicitados para este evento da AACD, mas dependem da agenda. Galisteu, no caso, está inteira em “A Fazenda”.



Volta ao SBT

Madrinha digital do Teleton, Maisa Silva participou, ontem, do evento de lançamento, direto da sua casa no Rio de Janeiro.

Mas garantiu que estará no palco do SBT, colaborando com a maratona de arrecadação.

Dúvida

Sobre a presença de Silvio Santos no próximo Teleton, não tem nada decidido. A participação, como sempre, na abertura ou encerramento, vai depender única e exclusivamente dele.

Aguarda-se, inclusive, uma resposta aos 45 do segundo tempo. A chance é próxima de zero.

Pé na areia

O cantor Vitão é o convidado do próximo “MasterChef”, gravado em Ilhabela, litoral norte de São Paulo. Ao final da prova de eliminação, os jurados anunciam que pela primeira vez na temporada, o mezanino não poderá mais salvar um dos piores.

Com a chegada da reta final, as regras mudam e os participantes não poderão mais ajudar seus aliados. Agora é cada um por si.



Bate – Rebate

• Que é um ator de enormes recursos, todo mundo sabe, mas o desempenho do Nelson Freitas nas filmagens de Eike Batista impressionou todo mundo…

• … Luma de Oliveira é vivida por Carol Castro, que também está muito bem.

• O espetáculo ‘Paixão e Fúria: Callas, O Mito’, com a Studio3 Cia. de Dança, será exibido no Arte 1, nesta quarta, 21h30…

• … A obra, que revisita a cantora de ópera, Maria Callas, foi gravada em 2014, no Théâtre des Champs-Élysées, em Paris…

• … José Possi Neto dirige e Anselmo Zolla faz a direção coreográfica.

• Na segunda-feira foi lançado o audiobook da biografia de Janis Joplin, com a narração da atriz Carol Fazu, que também interpretou a cantora no musical “Janis”…

• … Segunda foi o dia do aniversário de morte da cantora.

• Possivelmente nesta semana ainda, mais tardar na próxima, são esperadas novidades importantes da Globo…

• … Uma delas, claro, certamente será o anúncio oficial de Tadeu Schmidt no “BBB”.

C´est fini

Com vários prêmios no currículo, o espetáculo “Uma Lágrima para Alfredo” chega ao Teatro União Cultural-SP, dia 9, com apresentações aos sábados e domingos.

Texto de Raphael Gama e direção, cenário e figurino assinados por Eduardo Martini. Elenco: Eduardo Martini e Raphael Gama.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!