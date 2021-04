Flávio Ricco: Simone Soares fechou com a Record

Colaboração: José Carlos Nery

“Ding Dong” pode ter uma volta com atrações especiais no “Domingão”

Lulu Santos fará o ‘Ding Dong’ no “Domingão”/ Divulgação

Se, por acaso, você leu aqui que o “Ding Dong” será o último, domingo que vem, no “Faustão”, por favor apague. Notícia vencida. Na verdade, acaba, mas não termina. Ou pode não terminar, até porque já existe o desejo de mais um, após as exibições da “Super Dança” e do “Show dos Famosos”.

E existem motivos bem significativos para isso. Na temporada que agora se encerra, não foi possível contar com vários outros artistas convidados e já confirmados. Um pessoal que tomou agora ou ainda está na dependência de tomar a vacina.

A lista é extensa.

Dela constam nomes como Alceu Valença, Raimundo Fagner, Gal Costa e Lulu Santos, entre outros. Todos já eram para ter participado, mas foram impedidos pela pandemia e porque os protocolos são bem rígidos.

Situação idêntica à de Roberto Carlos, também compromissado com o “Domingão do Faustão”, em seu último ano de exibição na TV Globo.

TV Tudo

Olha essa

Ontem, em nota em O Globo, Patrícia Kogut informou que a BBC Studios fechou com a TV Globo a primeira licença internacional de “First Love”, um reality show criado pela irlandesa Motive Television, que reúne ex-casais distantes há tempos.

Formato para o “Fantástico”.

Aí lembrei…

Que o SBT também abriu recentemente inscrições para um reality show, informando que era um formato próprio, com ex-casais.

“Se você desfez o seu casamento, entre dois e quatro anos, e quer participar de um programa tipo Big Brother…”, esse é o texto, ainda lá no seu site oficial e aceitando inscrições. Meio parecidinho, né? Quem nasceu antes, o ovo ou a galinha?

Escalada

Reprodução Instagram

Depois de “Apocalipse” e “Topíssima”, Simone Soares fechou um novo contrato com a Record.

E também entra em “Gênesis” para viver a personagem Leora.

Deu um tempo

Diante de tudo que está acontecendo, a Record fez uma pausa na produção de “Rei Davi”.

Por enquanto todos os esforços estão centrados em “Gênesis”.

Briga em casa

O BandSports continua com a produção da TV Conmebol para jogos da Libertadores. Começou no ano passado e o pessoal da casa até resistia um pouco em fazer, mesmo porque ninguém recebe nada mais por isso. Não tem cachê.

O curioso é que cachê continua não tendo, mas como agora é maior o número de brasileiros em campo e times de grande importância, passou a ter disputa pela escala. Como é a vida.

Pode ser

Nadine Bastos, agora contratada pelo SBT, conforme a coluna adiantou uma semana atrás, deve estrear na próxima terça-feira.

Se tudo correr como se espera será em Palmeiras e Independiente Del Valle.

A propósito

O “Arena”, nas noites de segunda-feira, foi um acerto do SBT.

Além de resultados de audiência bem razoáveis, considerando-se o horário, tem alcançado enorme repercussão em toda a mídia. Os assuntos abordados têm, na maioria das vezes, virado notícia. Apresentação do Benjamin Back.

Trabalho normal

Amanhã, depois de mais de um ano, o SBT vai levar ao ar a primeira “Praça é Nossa” inédita. Volta em dia de eliminação no “BBB”. Complicado.

Nesta quinta também estão marcadas novas gravações.

(Carlos Alberto em gravação da ‘Praça’ com dois bancos/ Crédito Lourival Ribeiro/SBT)

Primeira em 5G

Engenharia da Band trabalhando forte para transmitir, domingo, várias imagens da Stock Car em 5G. Primeira experiência no Brasil.

Evidente que não será a corrida inteira, mas várias tomadas aéreas com drone, largada e chegada, além da entrada de repórteres.

Fora de controle

Já exibida pela Record, “Fora de Controle” estreia no Canal Brasil, sexta-feira, às 22h30. Série em quatro episódios do Marcílio Moraes e Gustavo Reis, que acompanha o dia a dia de uma delegacia na zona sul do Rio.

No elenco, Rafaella Mandelli, Milhem Cortaz e Claudio Gabriel. Direção de Johnny Araújo e Daniel Rezende.

Bate – Rebate

· O “A Noite É Nossa” desta quarta-feira, na Record, traz uma entrevista com Márcia Goldschmidt…

· … Nego do Borel e a dupla Maria Cecília & Rodolfo também participam do programa.

· Nesta sexta-feira, o Disney+ exibe o sexto e último episódio da série “Falcão e o Soldado Invernal”, da Marvel Studios.

· Na CNN Brasil, contrariando todos os prognósticos, tudo continua como está, mesmo após a chegada da nova CEO, Renata Afonso…

· … A esperada chacoalhada inicial, pelo menos até agora, ainda não aconteceu.

· Globo vai iniciar nesta semana as gravações de “Verdades Secretas 2”…

· … A modelo pluz size Mayara Russi ainda não irá se juntar ao elenco…

· Além de problemas de doença na família, ela também testou positivo para a Covid-19.

· Hoje, a partir das 10h30, o SBT realiza a entrevista virtual de lançamento do programa “Mestres da Sabotagem”.

· A série policial “FBI” volta à programação da Globo no dia 7 de maio e ficará no ar até 16 de julho…

· … Exibição toda sexta-feira após o “Globo Repórter”.

· E no “Jornal Nacional”, o Rei Roberto revelou que está trabalhando algumas composições online. São os novos tempos.

A partir deste próximo final de semana, todos os participantes do “Power Couple” já serão confinados em hotéis e irão iniciar o isolamento.

Este período também será utilizado para a realização de necessários testes de saúde. Falta só a definição da data, mas vai estrear no comecinho de maio.

