Flávio Ricco: Silvio Santos é o maior incentivador de Patricia Abravanel

E na manhã de ontem, finalmente, Silvio Santos retomou as gravações do seu programa dominical no SBT, após meses afastado do trabalho por motivos pessoais. Portanto, os boatos indicando que não voltaria mais aos estúdios foram exagerados. Improcedentes. O fato é que, em função do longo afastamento, o mundo da televisão aguardava ansiosamente por uma posição oficial de Silvio Santos a respeito do assunto e até mesmo o anúncio de um possível substituto. Com o dono novamente em ação, muda o assunto, e as atenções agora se voltam para a programação da emissora. Possíveis mudanças. Vale destacar também que Silvio voltou, mas Patricia Abravanel não abandonou o posto. Ela continua colaborando nas gravações do “PSS”. E é possível constatar que a apresentadora está cada vez mais à vontade no estúdio, segura na condução. Essa aparente tranquilidade pode ter uma explicação. Nesses últimos tempos, Silvio tem sido o maior incentivador da filha, dando conselhos importantes, criticando ou elogiando o seu trabalho, e meio que já a preparando para o que virá… Sabe-se lá quando. No entanto, as dicas daquele que é considerado o maior apresentador da TV parecem estar dando resultado, e isso se observa na evolução de Patrícia.

Novo canal

A Newco, programadora responsável pelos canais por assinatura do Grupo Bandeirantes, muito em breve irá anunciar um novo canal.

Desta vez, o segmento escolhido é o de Aventura.

A implantação deste projeto ainda vai levar um tempo.

Em cartaz

Já está em cartaz na Netflix a série musical em seis episódios, “Só Se For Por Amor”, protagonizada por Lucy Alves, Filipe Bragança e Agnes Nunes. Tudo gira em torno de Deusa, cantora que abandona uma banda para seguir carreira solo.

“Este trabalho fala de amor, fala de sonhos, de um Brasil tão plural que só a gente tem. Espero que todo mundo se emocione e consiga ser tocado por este elenco único”, declarou Lucy à coluna.

Não vai rolar

Bianca Bin não vai fazer “Amor Perfeito”, novela de Duca Rachid e Julio Fischer escolhida para substituir “Mar do Sertão”. A atriz, vale lembrar, chegou a fazer algumas cenas para a segunda temporada de “Cine Holliúdy”, deixou a série e foi substituída por Luisa Arraes. Ela deve priorizar o teatro e o cinema. Por sua vez, “Amor Perfeito” estreia em 2023 e vai acompanhar a trajetória de um garoto criado num mosteiro que tenta encontrar sua mãe.

Zucatelli

O jornalista e apresentador Celso Zucatelli, da Record, vai encarar uma nova produção do teatro. O espetáculo é “Os Sete Suspeitos” e tem estreia marcada para o dia 8 de outubro no teatro do Shopping West Plaza, em São Paulo.

Rádio

A Rádio Capital, AM e FM, estreia na próxima segunda-feira o programa “Conexão Nacional”, diário, das 17h30 às 19h. O time está formado com as participações de Joseval Peixoto, Antônio Freitas, Roberto Müller, Anchieta Filho, Denise Campos de Toledo, Luís Carlos Quartarollo, Leonardo Müller, Maria Paula, Paulo Pontes, Fernando Martins, Fátima Belesso, Bruno Müller e Décio Clemente.

Empacada

A novela “Todas as Flores”, escrita por João Emanuel Carneiro e com direção de Carlos Araújo, ainda não tem data de estreia no Globoplay por causa dos problemas recentes. No entanto, o serviço de streaming divulgou que o tema de abertura será “As Rosas não Falam”, música de Cartola, interpretada por Sophie Charlotte e Letícia Colin.

Debate

Márcio Gomes será o nome da CNN Brasil no debate presidencial do próximo sábado, das 18h15 às 20h15, em “pool” de veículos. O encontro vai acontecer na sede do SBT e será transmitido ao vivo pelo canal de notícias na TV e plataformas digitais.

Márcio fará duas perguntas no segundo bloco do debate, inclusive a primeira delas. Os repórteres da CNN que estarão no evento são Leandro Magalhães e Tainá Falcão.

Humor

Luiza Tomé fará uma participação especial na segunda temporada de “Cine Holliúdy”. Na história, anos depois de ter sido expulsa, Madalena, sua personagem, volta à cidade de Pitombas causando um verdadeiro rebuliço, principalmente entre os homens que fazem parte do seu passado. Madalena é mãe de Francisca ( Luisa Arraes).

As cenas vão ao ar no próximo dia 27.

Primeiro eliminado

Nesta quinta-feira, sempre sob o comando de Adriane Galisteu, acontece a primeira eliminação em “A Fazenda 14”.

Uma edição que promete.

Teatro

Alexandra Richter termina temporada domingo de “Uma Loira na Lua”, no Teatro Frei Caneca, em São Paulo, e logo depois faz dois dias da comédia em Campinas, onde está morando atualmente para acompanhar a filha, que entrou na faculdade de medicina.

Apresentações dias 15 e 16 de outubro no Teatro Oficina do Estudante Iguatemi.

Bate – Rebate

· Neste ano, o “Teleton”, principal campanha de arrecadação da AACD, completa 25 anos de história…

· …A meta é arrecadar R$ 30 milhões…

· … Suas equipes já estão fechando várias participações, entre nomes do SBT e da concorrência…

· …A apresentadora da Rede TV!, Sonia Abrão, já pode ser confirmada. O evento acontece nos dias 4 e 5 de novembro.

· Globo já está com tudo pronto para o seu debate presidencial no dia 29.

· Estão no ar as chamadas de “Verdades Secretas 2”, marcando a estreia para dia 4 de outubro e destacando as personagens de Camila Queiroz e Agatha Moreira…

· …Porém, sempre com o aviso de que o conteúdo também está disponível no Globoplay…

· …A Globo vai mostrar uma versão mais “light” da novela em TV aberta.

· Nesta quinta-feira, o “The Noite” vai dar início a um quadro que revelará o novo integrante da ‘Carreta Furacão’.

· … ‘Fator Carreta Brasil’ terá Juliana e Diguinho apresentando.

“Fuzuê”, trabalho de estreia de Gustavo Reiz na Globo, fila das 19h, está muito bem avaliado na emissora. Tanto assim, que o comando da Teledramaturgia decidiu ampliar a duração da novela, que estreia em 2023. Deve bater nos 170 capítulos ou mais. Leonardo Nogueira vai assinar a direção.

