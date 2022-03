Flávio Ricco: Shopia Valverde em Poliana

Colaboração: José Carlos Nery

Com a estreia logo ali, no dia 21, o SBT intensificou as chamadas de “Poliana Moça” na sua programação.

O elenco também tem colaborado com várias ações para promover o lançamento, inclusive utilizando-se das próprias redes sociais.

No mundo do faz de conta e do desvario, a TV ainda é o alvo principal

Sem querer querendo, a televisão, coitada, sempre paga um preço muito alto nesse mundo do faz de conta, que algumas pessoas, entre autoridades ou inconsistentes, insistem em viver.

Por exemplo: porque um dia se achou que a propaganda infantil era nociva na vida das crianças, canetaram uma lei que, em vez de estabelecer uma melhor ordem ou definir critérios convenientes, só impôs condições e criou proibições que inviabilizaram quase que totalmente a sua produção nos canais abertos. No fundo, um atraso de vida. Todos perderam com isso.

Se já não bastasse, também para a TV convencional, e só pra ela, tem a Classificação Indicativa, sempre atenta ao que possa haver de abusado e, a partir disso, tomar as devidas providências. Outro atraso também.

E, tudo indica, isso deve continuar, pelo menos até o dia que a ficha cair e alguém se der conta do despautério cometido.

Todo esse conjunto de proibições e desvarios só existe para SBT, Globo, Record e companhia bela, porque não vale para a TV paga e muito menos YouTube, streaming e outros do gênero.

Será que as crianças, de um ou de outro, são diferentes? Há aquelas com um “x” nas costas e outras que não.

Só o sábio Rolando Lero, numa dessas, para captar essas mensagens.



TV Tudo

Novo alvo

Adriano Imperador é o novo sonho de desejo da Rede TV! para o “Encrenca”.

Entre ligações e almoços já aconteceram alguns, mas, por enquanto, nada acertado.

Placar de momento

Ainda sobre o novo “Encrenca”, dado como certo, Gui Santana não vai mais integrar o seu elenco. Barreira interna.

O problema é que do ramo, mesmo, só Marcelo Barbur, o Beby. Gretchen, Narcisa e Tokinho são apostas no escuro.

Liga isso

Para encerrar essa série “Rede TV!”, um pedido dos seus funcionários: será que alguém pode ligar o ar?

Faz quase uma semana que nada. Nesse abafado todo, ninguém está conseguindo raciocinar direito.

Especial

Nesta sexta, o HBO Max estreia o especial “2022”, que marca o reencontro de grandes nomes da música brasileira, como Caetano Veloso, Carlinhos Brown, Chico Buarque, Gal Costa, João Bosco, Ludmila, Racionais, Martinho da Vila, entre outros.

Em homenagem ao centenário da Semana de Arte Moderna, a cenografia trará obras de vários artistas plásticos brasileiros.

Mudanças na Globo

Em comunicado, a Globo informou que, esse ano, produzirá, ao mesmo tempo e integralmente, duas grandes novelas de autores consagrados. João Emanuel Carneiro terá uma trama inédita no Globoplay, com 80 capítulos e estreia no último trimestre deste ano.

Já Glória Perez entrará com “Travessia”, trama em 150 capítulos, logo depois de “Pantanal”.

Vem aí

Estão chegando ao fim no SBT as gravações do “Cozinhe se Puder” – Mestres da Sabotagem”, em sua primeira temporada sob o comando de Otaviano Costa. Deve estrear em maio.

Já tem uma cota comercial vendida e várias ações de merchandising fechadas.

Confidencial

Além de “Mestres da Sabotagem”, o SBT deve anunciar, muito em breve, um segundo projeto para Otaviano Costa na programação.

Já tem uma conversa bem avançada nesse sentido.

Entrevista

Divulgação



Autorizada pela Record, Fabíola Gadelha é a convidada do “Sensacional”, nesta quinta, 22h30, na Rede TV!.

Vai ter de tudo um pouco. Uma conversa sobre início de carreira, ameaças de morte, os momentos marcantes de sua trajetória pessoal e profissional, além de relembrar a amizade com Marcelo Rezende.



Não sabe nada

Não há exagero nenhum quando aqui se afirma que o povo ainda NÃO entendeu o jogo do reality show.

No “BBB” em curso, um novo exemplo. Jade Picon, uma das que mais se apresentava e se movimentava, foi eliminada. Enquanto isso, a plantação continua forte lá dentro. Com Mayra Cardi, Luana Piovani e agora Jade às soltas, perigas do barulho do lado de fora, numa dessas, ficar muito maior.

Vai que vai

Existem até os que se incomodam e aqueles que são prejudicados com isso, mas a Globo está indo às últimas consequências com as exibições diárias do “BBB”.

Espichando o programa, com as suas edições, o quanto pode e que não pode. Não por acaso bater 29 quase meia-noite e com isso aumentar sua média diária.

Bate – Rebate

· Além da dramaturgia nacional, com séries e telesséries, a HBO Max terá o reforço de vários filmes americanos produzidos especialmente para ela.

· Mauro Mendonça Filho vai dirigir “Travessia”, novela de Gloria Perez.

· Na Globo tem gente assegurando que a direção de “Pantanal” será mesmo o último trabalho do Rogério Gomes. Será?

· Direção da Band, no propósito de impulsionar a sua dramaturgia, está tentando viabilizar parcerias…

· … Alguns contatos já existiram e outros estão acontecendo. Se tudo correr nos conformes, a ideia é botar em pé ainda no decorrer deste ano.

· O novo jornal da hora do almoço na Band, com apresentação de Adriana Araújo, não irá mais estrear nesta próxima segunda-feira. Alguma coisa pegou…

· … Até segunda ordem, vai continuar pilotando.

· O “Faustão na Band” abriu esta semana as inscrições para o concurso “Uma Nova Estrela Para o Brasil”…

· … A escolhida irá direto para uma telessérie da HBO Max.

· Bruna Marquezine foi muito parabenizada pela conquista de um papel em “Besouro Azul”, novo filme da DC Comics.

· Juliana Paes anunciou ontem seu desligamento da Globo. Agora, só trabalho por obra.

C´est fini

O crescimento do streaming no Brasil tem apresentado muitos pontos positivos e também um pouco de desorganização. Por exemplo, algumas produtoras de conteúdo não estão conseguindo fechar equipes porque faltam profissionais especializados. Não houve o cuidado em preparar o terreno e agora, no desespero, estão mirando nos profissionais da TV aberta para preencher esses espaços.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!