Flávio Ricco: Séries brasileiras mostram qualidade de produção e conquistam público

Até pela intensidade de produções, em quase todas as plataformas, as séries espanholas e mexicanas, principalmente, sempre aparecem entre as mais buscadas.

No entanto, também já é hora de olhar para o nosso quintal com a mesma atenção e cuidado, porque muita coisa boa está sendo feita por aqui.

“Arcanjo Renegado”, por exemplo, mesmo considerada por alguns, violenta demais, é um trabalho que deve ser reconhecido pela sua alta qualidade.

Assim como “Bom Dia, Verônica”, da Netflix, em suas duas temporadas. Nada deve, em todos os seus detalhes, ao que é feito lá fora, por aí se incluindo texto, direção, detalhes de realização – como luz, captação de áudio e, principalmente, a atuação do seu elenco.

Tem tramas muito bem construídas, com sentimentos às vezes confusos ou conflitantes, o que também permite desempenhos brilhantes de Tainá Muller, Camila Morgado, Eduardo Moscovis, Elisa Volpato, Reynaldo Gianecchini e Klara Castanho, entre outros.

É uma mostra perfeita do muito da maturidade da nossa dramaturgia.

Novo trabalho

Aguardando a estreia da segunda temporada de “El Presidente” no Amazon Prime Video, em que interpretará a filha de João Havelange (Albano Jerónimo), Polliana Aleixo está confirmada em novo longa-metragem da Netflix.

Ela integra o elenco de “Esposa de Aluguel”, com direção de Cris D’Amato. Caio Castro, Mariana Xavier e Thati Lopes também estão certos.

A Fazenda

Nesta terça-feira, a partir das dez da manhã, acontecerá a coletiva de imprensa de “A Fazenda 14”, dentro do “Hoje em Dia”, com a presença de Adriane Galisteu e do diretor Rodrigo Carelli.

Alguns peões serão revelados durante a edição do programa.

Setores da Band estranham que, após o debate com os candidatos à presidência, não teve mais Ibope na casa.

Puxado

Desde o início de “Mar do Sertão”, Isadora Cruz, Renato Góes e Sérgio Guizé estão recebendo uma carga muito grande texto.

Os personagens sempre em cena. Nesse ritmo, certamente, em algum momento vai faltar fôlego.

Elenco enxuto

A Globo tem imposto uma política de elencos mais enxutos em suas novelas, para conter gastos e tornar as tramas mais ágeis.

Natural então sobrecarregar os protagonistas.

Gravado

“Cara e Coragem” vai mostrar em outubro uma participação especial da autora e cineasta Rosane Svartman.

Ela será a diretora de um comercial fictício, protagonizado por Pat (Paolla Oliveira) e Moa (Marcelo Serrado).

Armandinho (Rodrigo Fagundes) também participa da sequência.

Férias

Murilo Benício encerrou os seus trabalhos nas gravações de “Pantanal”. Destaque da novela, ele agora vira telespectador.

A cena da morte de Tenório é uma das mais aguardadas.

Tiroteio

As gravações da série “Ameaça Invisível”, sob o comando do diretor Ajax Camacho, prosseguem por aqui e também no exterior.

Uma sequência, inclusive, foi gravada recentemente no estacionamento da Record, em São Paulo, mas, que no ar, vai se tornar o estacionamento de um hospital. Cenas do sequestro da médica interpretada por Juliana Knust, com toda a ação que tem direito.

Parceria

Leandro Hassum estabeleceu uma parceria muito sólida com a Netflix.

Como consequência, novos projetos, entre eles sua primeira série, “B.O.”, fazendo um delegado atrapalhado, e o filme “Meu Cunhado é um Vampiro”, em que divide a cena com Rômulo Arantes Neto.

Nova chance

A partir de outubro, em data a ser fixada, a Globo vai levar ao ar uma edição “mais light” de “Verdades Secretas 2”.

Com a enorme força da televisão aberta, será também a oportunidade para reposicionar algumas apostas, como a modelo Julia Byrro.

· Sergio Santoian, fotógrafo que clicou Fátima Bernardes em sua despedida do “Encontro”, fica durante todo este mês com sua exposição no Shopping Frei Caneca, em São Paulo.

· O filme “Marte Um”, dirigido por Gabriel Martins, vai representar o Brasil na disputa por uma vaga no Oscar 2023.

· Jakelyne Oliveira já está pronta para as gravações da série “Reis”…

· …Maaca, uma das esposas de Davi, é a personagem…

· … Falando em “Reis”, muito bom o trabalho da Francisca Queiroz…

· … Ela faz uma ótima parceria com Carlo Porto.

· Lula confirmou presença para entrevista no “WW”, da CNN Brasil, dia 12…

· …O canal de notícias ainda aguarda resposta de Bolsonaro.

· Netflix iniciou as gravações da série “Chacina da Candelária”…

· … Participações de Antônio Pitanga, Péricles, Adriano Garib, Juliana Lohmann, Leandro Firmino, Maria Bopp, Stepan Nercessian e Xênia França, entre outros.

No dia 8 de outubro, às 22h, o Discovery estreia a produção original “Operação Fronteira Brasil”, que mostra o trabalho da Polícia Rodoviária Federal no combate ao contrabando, ao tráfico de drogas e ao crime organizado. A série, coproduzida pela Mixer Films, acompanha os desafios dos agentes em defesa das fronteiras secas do país, nas divisas com Bolívia, Paraguai, Argentina e Uruguai. Também estará disponível no mesmo dia no discovery+.

