Flávio Ricco – Se dá pra fazer o certo, por que insistir no erro?

Colaboração: José Carlos Nery



Entre prós e contras ao que aqui foi escrito sobre o nome do novo programa da Ivete Sangalo, a coluna foi lembrada que em Cuiabá tem um time de futebol, que incide no mesmo erro e isso há muito tempo – Mixto Esporte Clube.

Existe há 88 anos. Está na A-3 do Brasileiro.

Mesmo sendo um precedente importante, como outros tantos que existem, vamos pensar bem.

Se existe o certo, por que, então, escrever errado?

Como outro precedente, a Xuxa, além do “Xou”, como título do programa dela nos anos 80, também usava erroneamente o termo “maior” em expressões como “maior bonito”, “maior legal” etc.

Aquilo se tornou parte do linguajar infanto-juvenil da época. Pobres professores para mostrar que era errado. Tudo bem que a língua é dinâmica, tem as suas licenças, mas que seja dinamicamente correta.





TV Tudo



Também tem o seguinte



“Mixto Quente”, na vida da Globo, não é nada novo. Em 1986 já existiu um programa com este nome, levado ao ar também nas tardes de domingo, como um festival de música inspirado no “Rock in Rio”.

Direção do Roberto Talma.



Peneira



Boninho anunciou que vai realizar uma seletiva presencial do “BBB 23”, pré-cadeira elétrica, em Salvador, no mês de agosto.

É que serão abertas mais vagas no site oficial do programa, para que o público da região nordeste possa participar.



Vai que vai



Cancelada no SBT recentemente, após sete capítulos exibidos, “Paixões de Gavilanes” segue seu caminho no streaming.

Na Netflix, com o título de “Paixões Ardentes”, a segunda temporada da novela colombiana estreia na plataforma em 20 de julho.



Religando

Instagram





Giovanna Ewbank vai retomar o seu canal no YouTube, o Gioh, a partir desta próxima segunda-feira.

E, nesse retorno, fará um projeto novo recebendo convidados ao lado de Fernanda Paes Leme como parceira fixa.



Está voltando



Irandhir Santos voltou às gravações em estúdio de “Pantanal”, depois de cair do cavalo, literalmente, e ter que passar por uma cirurgia.

Ainda faz fisioterapia, mas diz que está bem. Pronto pra outra.



Tem estreia



No programa da Eliana, neste domingo, no SBT, tem a estreia do quadro “Drive Thru Okê”, um show de talentos, com muita diversão e curiosidades.

Neste primeiro dia, a avaliação dos candidatos fica por conta da Lexa, Marcelo Marrom e Pyong Lee.



Aos trabalhos



“Travessia”, na Globo, terá em torno de 150 capítulos e, como é a marca da autora Glória Perez, abordará questões culturais e atuais da sociedade brasileira.

Todo elenco escalado já está envolvido com os preparativos iniciais.



Amarelou



No SBT há uma enorme insatisfação com os resultados da primeira parte do “Primeiro Impacto”.

Audiência em queda, e Band, com Joel Datena, encostando.



Tem data



A Netflix marcou para 27 de julho a estreia da segunda temporada de “Rebelde” e já tem a terceira gravada na Cidade do México

A brasileira Giovanna Grigio segue no elenco como protagonista.



Juvenil



Foram encerradas recentemente as gravações da série original juvenil “A Vida Pela Frente”, uma parceria do GNT com a Globoplay. No elenco, nomes como Jaffar Bambirra, Nina Tomsic e Gustavo Vaz.

A produção da Daza Filmes tem a direção de Bruno Safadi, Carol Benjamin, Rita Neves e da atriz Leandra Leal.



Elas e eles



Andreia Horta, Adriana Esteves, Débora Falabella, Dira Paes e Marieta Severo foram indicadas ao prêmio de Melhor Atriz no Grande Prêmio de Cinema Brasileiro 2022, organizado pela Academia Brasileira de Cinema.

E, como Melhor Ator, Antonio Saboia, Bruno Gagliasso, Chico Diaz, Irandhir Santos e Seu Jorge.



Bate – Rebate



· Os trabalhos do filme “Perdida”, para o Disney+, foram retomados no Rio de Janeiro…

· … Em seu elenco, Bruno Montaleone, Giovanna Grigio e Bia Arantes.

· Depois da Rose em “Quanto Mais Vida, Melhor!”, na Globo, Bárbara Colen está em Matipó, interior mineiro, envolvida nas gravações do filme “O Silêncio das Ostras”, de Marcos Pimentel…

· … O drama aborda a vida de uma menina de 11 anos, que vive em uma vila numa área de mineração.

· Mauro Paulino estreou como comentarista político da GloboNews.

· Emílio Moreira entra em “Além da Ilusão”, na Globo, no capítulo deste sábado, como dr. Ambrósio.

· Sophia Valverde, protagonista de “Poliana Moça”, virou capa do livro homônimo de Eleanor H. Porter, que inspira a sequência da novela escrita por Iris Abravanel.

· Uma das alegrias atuais da direção da Band atende pelo nome de “Perrengue”…

· … Mesmo com a sua exibição nas noites de domingo, em um dos horários mais disputados da TV, o seu desempenho é muito bom…

· … E em todas as praças…

· …Em Campinas, uma das principais praças do interior de SP, bateu recorde de audiência no último domingo, com 7 pontos de média e pico de 10 pontos. Deu terceiro lugar.





C´est fini



No “Domingo Espetacular”, amanhã, na Record, uma matéria sobre os 40 anos do Roupa Nova. Toda a história do grupo.

E a primeira gravação deles sem o Paulinho, morto em dezembro de 2020.



Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau