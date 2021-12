Flávio Ricco: SBT tem uma cartilha de mudanças para os próximos tempos.

A direção do SBT, sabendo da necessidade que tem, está preparando uma reformulação bem importante em todas as suas faixas da grade de programação, manhã, tarde e noite. Data hoje, não é possível garantir a continuidade do “Vem pra Cá” em 2022. Pode ser que sim, pode ser que não. É um caso delicado.

Por outra, algumas séries da Viacom e diversos desenhos animados foram adquiridos para permitir que o “Bom Dia & Cia.” e “Sábado Animado” venham a ser repaginados. A ideia é continuar atendendo ao público infantil, mesmo diante das tantas restrições comerciais.

Assim como já está confirmado, para 13 de dezembro, a abertura de um terceiro horário de novelas à tarde, com a volta de “Mar de Amor” e a estreia de “As Aventuras de Poliana” em abril. E, por último, existe também a proposta de uma nova linha de shows, de segunda a sexta-feira, com atrações diferentes em cada noite.

É por aí que devem surgir algumas surpresas, em se tratando de um trabalho que poderá envolver tanto o pessoal que já está na casa quanto possíveis contratações.

TV Tudo

Teve uma mudança

Dia desses, a coluna consultou a Globo sobre a situação de Maria de Médicis. Se continuava contratada. A resposta foi que sim.

Porém nas redes sociais dela, que antes aparecia “diretora de TV”, agora só tem “diretora”.

Em curso

A Globo está fazendo andar um projeto de humor com Whindersson Nunes e Yasmin Ali Yassime, apresentadora do podcast Vênus.

Sobre o destino, se aberta ou TV paga, ainda nada é informado. Periodicidade também não.

Marca

No começo do mês, nos festejos de mais um aniversário, o SporTV reposicionou a sua marca.

A nova, bem estilosa, tem um S parecido com o conhecido S do Senna. De propósito ou não, vale do mesmo jeito. Até sem querer, ele merece a homenagem.

Come cru

Christian (Cauã Reymond) e Lara (Andréia Horta) – Foto: Divulgação/Fabio Rocha

“Um Lugar ao Sol” teve um começo meio criticado e os primeiros registros de audiência também não foram os mais animadores.

Porém, a história mostrou que é boa e já está batendo na casa dos 30 pontos.



Velha lição

No começo, ouvi de ninguém menos que Cassiano Gabus Mendes que novela nunca deve ser avaliada em seu início, muito menos pelo capítulo de estreia.

Lição que até hoje sigo à risca.

Dizia o Cassiano

Cassiano, se alguém porventura não sabe, um dos responsáveis por colocar a TV Tupi no ar e depois um autor consagrado. Premiado.

São-paulino doente – embora uma coisa nada tenha a ver com a outra. É só pra ilustrar – ele dizia que falar de novela no começo era a mesma coisa que comentar um livro pela primeira página. Pior que muita gente faz isso.

Participação

Gretchen está como convidada especial do primeiro episódio de “The Cut Brasil”, apresentado por Alessandra Ambrosio, em cartaz no HBO Max.

O programa desafia 12 cabeleireiros em busca do título de melhor hairstylist do país.

Teatro

Bianca Bin e Sérgio Guizé, num breve intervalo da TV, acabam de estrear “O Homem que Matou Liberty Valance” na plataforma online do Teatro Sérgio Cardoso, em SP.

A direção é de Mario Bortolotto.

Cinema

Danni Suzuki e Emiliano Ruschel são os protagonistas de “Secrets”, com filmagens no sul do País.

Dirigido por Ruschel, o thriller brasileiro traz ainda no seu elenco Carlos Takeshi, o inglês David Herman e os estreantes Sammy Lee e Pri Vaz.

Expectativa

No penúltimo episódio do documentário “Rainha da Favela”, disponível no Globoplay, o público tem acesso aos ensaios de Ludmilla para viver a Sargento Diana na segunda temporada da série “Arcanjo Renegado”, ainda em gravação.

Segundo o showrunner José Júnior, os telespectadores vão ver “outra Ludmilla” em cena: sem canto, nem dança, apenas atuação.

Entregou

Na coletiva online do “Jornada Astral”, quinta-feira, Angélica antecipou que o público vai se surpreender com algumas entrevistas do programa, que estreia este mês no HBO Max.

“Teve coisas que a Eliana falou que são surpreendentes. Ela nunca falou daquele jeito. E a Xuxa falou coisas hilárias e fortes”, antecipou.

Tá dentro

Rafael Sardão também está confirmado no elenco de “Todas as Garotas em Mim”, série da Record, escrita por Stephanie Ribeiro.

Este será o seu décimo trabalho na emissora.

Bate – Rebate

· O esporte da Record começa a se reunir na próxima segunda-feira…

· … Será o primeiro encontro de todo o pessoal que vai trabalhar na transmissão do Campeonato Paulista…

· … Vale sempre destacar que serão sempre duas transmissões…

· … Uma sob o comando de Marco de Vargas na TV e a outra com Silvio Luiz no digital.

· A Globo é sempre muito questionada, principalmente nas redes sociais, por manter a “Sessão da Tarde” no ar…

· … Essas pessoas reclamam muito da qualidade dos filmes…

· … O problema é que, chiadeira à parte, os resultados de audiência são sempre bem interessantes.

· É hoje a gravação do “Família Record”, com a participação de boa parte do elenco da casa…

· … E em vez de um dia de exibição, como inicialmente se pensou, serão dois.

C´est fini

José Rubens Chachá e Andrea Avancini acabam de ser confirmados em “Reis”, a próxima novela bíblica da Record.

O elenco desta primeira fase já está praticamente fechado.

Ficamos assim. Mas amanhã tem mais. Tchau!