Flávio Ricco – SBT sofre com a falta de investimentos na sua produção

Colaboração: José Carlos Nery

Acatando uma sugestão dos seus diretores, Silvio Santos decidiu acabar com o “Bom Dia & Cia”, após mais de 25 anos de exibição – considerando o período em que Eliana foi a sua apresentadora -, para deixar toda a faixa das manhãs com o “Primeiro Impacto”.

Difícil dizer o que foi pior: se acabar com um programa de tanto tempo, um dos raros que ainda existia na TV aberta, ou se espichar um jornal, que desde o seu lançamento nunca teve um tratamento dos mais adequados.

Aliás, a falta de investimentos na sua produção é um problema que o SBT, como um todo, vem sofrendo já há alguns anos e isso em seus mais diferentes setores.

O jornalismo, claro, não é exceção. A cada um é dado o direito de gostar ou não do “Primeiro Impacto”, na forma que é feito ou conduzido, porém há de se reconhecer o esforço de todos em colocar esse jornal de pé, todos os dias, com tão poucas condições. É uma pobreza que passa no ar. Não tem como não notar. Se tem que ser assim e esta a solução mais adequada, por que, então, não se investir no mínimo necessário para colocar no ar algo melhor? De maior qualidade?



TV Tudo

Data prevista

Durante reunião com a equipe do programa de humor que terá Moacyr Franco e Marcelo Médici como protagonistas, já se falou sobre lançamento.

A Band pretende estrear em junho.

Pausa

Imagem: Fausto Silva



“Faustão na Band” gravou na segunda e quarta, ao todo, quatro programas.

Hoje, feriado, folga da companhia. Na semana que vem, uma escala mais puxada.



Novo cara

O bom Marcelo Serrado, por causa de “Cara e Coragem”, e também porque estava precisando, perdeu quase oito quilos nos últimos tempos.

A receita? Fechou a boca e academia todos os dias.

Não mexe com isso

Já houve quem sugerisse ao Carlos Alberto de Nóbrega, buscar um novo horário ou até outro dia para exibição da “Praça”.

Realities como “A Fazenda” e “BBB” têm prejudicado bastante os seus resultados. Mas não. Ele acha que não deve mudar.

Uma diferença

Em se tratando de “Praça”, diferentemente do que sempre aconteceu, agora não tem mais ensaio e nem mesmo passagem de texto.

É tudo valendo, gravado na primeira.

Quem errou?

“Marimar”, com a Thalia, novela mexicana produzida nos anos 1990, foi reclassificada. Agora, no Globoplay, não é mais recomendada para menores de 14 anos. Antes era 10.

Resta saber se os analistas responsáveis, entre o antes e o depois, estão ou eram menos ou mais rigorosos.

Futuro



Letícia Salles / crédito Globo/João Cotta

Letícia Salles apareceu muito bem como Filó na primeira fase de “Pantanal”. Não sentiu a estreia na TV.

Natural os vários olhares sobre ela. Um novo trabalho, na própria Globo, já começa a ser cogitado.

Incertezas

Na Rede TV! algumas mudanças já aconteceram na grade e outras estão previstas para o próximo mês.

Mas nada com absoluta certeza. Ainda tem muita coisa a ser feita, entre providências e correções.

E aí?

As pessoas próximas a Luciana Gimenez até torcem pelo projeto do novo programa, “Operação Cupido”. Mas acham muito difícil sair.

Com a palavra, o Artístico da Rede TV!.

A propósito

Em recente entrevista ao “Programa de Todos os Programas” do R7, Willem Van Weerelt disse que havia sido consultado pela Rede TV! para a direção de um programa. Que seriam 8 episódios.

Não seria o “Cúpido”? A conversa, no entanto, não avançou.

Bate – Rebate

· Band já manteve contato com vários redatores para o seu programa de humor…

· … Considerando o elenco escolhido, o responsável por isso não terá muito trabalho. A maioria gosta de preparar o próprio texto.

· Neste domingo, com Flamengo e São Paulo, pelo segundo final de semana seguido, o jogo da Globo será transmitido para toda a rede…

· … E, uma vez mais, terá a narração de Luís Roberto.

· A segunda temporada de “Desalma”, no Globoplay, será disponibilizada a partir do dia 28…

· … E traz como algumas atrações, a atriz Maria Ribeiro de tantos e tão bons trabalhos.

· Sonia Abrão estará domingo no “Jogo dos Pontinhos” do “Programa Silvio Santos”.

· Globo continua reduzindo o seu elenco de atores fixos…

· … E roteiristas também continuam deixando o canal…

· …Felizmente, muitos desses profissionais já estão acertando com o streaming.



C´est fini

O Afroreggae deu início à preparação com elenco da série “O jogo que mudou a história”. A produção é destinada à Globoplay e reúne nomes como Otavio Muller e Bukassakagengele.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!