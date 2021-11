Flávio Ricco: SBT promove mudanças em suas novelas e na programação da tarde

Colaboração: José Carlos Nery

SBT voltou atrás e decidiu seguir com novelas nacionais de segunda a sexta.

A decisão foi tomada, baseada nos números recentes de “Usurpadora”. Um fenômeno de audiência no México, nos Estados Unidos e em vários outros países da América Latina, por aqui ainda não gerou números interessantes, mesmo quando confrontou com “Império” e “Gênesis” nas noites de quarta-feira.

Desta forma, “Se nos Deixam”, que estava sendo anunciada, será a substituta de “Te Dou a Vida”, faixa das 18h30, a partir de janeiro. Aliás, sobre as Novelas da Tarde, a partir de 13 de dezembro, haverá um terceiro horário com a volta de “Mar de Amor”.

O SBT, porém, já a partir da próxima segunda-feira, terá uma programação diferente na faixa da tarde:

14h15 – Casos de Família

15h15 – Roda a Roda

15h45 – Fofocalizando

17h00 – Novelas da Tarde

19h45 – SBT Brasil.



TV Tudo

Completando

“As Aventuras de Poliana”, em gravações, já tem definida a sua estreia para abril.

“Carinha de Anjo”, que está no ar, passará para o segundo horário.

Novos tempos

Ontem, dia da estreia, o diretor Allan Fiterman se despediu de “Quanto Mais Vida, Melhor!”, a nova novela das 19h da Globo, após dois anos de trabalho entre produção e gravações.

Está com os seus 161 capítulos gravados.

Pendurado

Quando a contratação do Caio Coppola foi anunciada, ele e a Jovem Pan, em comunicado, disseram que sua estreia seria logo após 15 de novembro.

Só que até agora não foi. Data hoje, a informação é que ainda estão vendo formato, pacote gráfico e questões técnicas.

Estreia

Juliana Boller como Eva em ‘Genesis’/ crédito Edu Moraes

Nessa terça-feira (23), na Record, 21h, substituindo a “Gênesis”, estreia “A Bíblia”.

Um compilado de episódios da própria “Gênesis”, “Os Dez Mandamentos” e “A Terra Prometida”, cronologicamente montados, para contar como tudo começou. E para chegar até “Reis”, a próxima atração.



A propósito

Roberto Birindelli, um dos protagonistas de “Nos Tempos do Imperador”, na Globo, como general Solano Lopez, fechou com a Record.

E já iniciou o trabalho de preparação para “Reis”.

Vale dizer

Ontem, foi falado de um episódio envolvendo o comentarista Edmundo na transmissão de Fortaleza e Palmeiras pela rádio Bandeirantes.

Jogo comendo solto e ele de olho no celular.

Agora vem cá

Qual atração a mais essas emissoras de rádio oferecem, quando colocam suas transmissões de futebol também em vídeo?

Rigorosamente, nada além do narrador e comentarista, sentadinhos, um do lado de outro, falando o tempo todo. Meio maluco, vamos combinar?

Forma diferente

Nas transmissões em vídeo, as rádios poderiam pensar num pouquinho de produção.

Como são impedidas de mostrar o jogo, porque não têm os direitos, poderiam inventar alguma coisa um pouco diferente, que pudesse se transformar em atração. Aquela imagem parada, definitivamente, não dá.

Streaming

Cris Vianna estará na segunda temporada da série “Arcanjo Renegado”, original Globoplay, protagonizada por Marcello Melo Júnior, interpretando Maíra, presidente da Assembleia Legislativa do Rio.

A atriz, vista recentemente na reprise de “Império”, também foi uma das atrações da primeira temporada do “The Masked Singer Brasil”.

Em obras

A entrada da Band, em São Paulo, foi transformada em um canteiro de obras. Sobrou até para a antiga lanchonete, que foi parar em outro lugar.

Uma entrada especial está sendo construída para receber os convidados do “Faustão na Band”.

A propósito…

Quem fim levou a mudança no BandSports para a rua Tabapuã? Será que subiu no telhado?

A informação é que está tudo pronto, só que ninguém fala mais nada. Ontem, inclusive, estrearam uma “nova programação”.

Não é por nada

Aí, em se tratando do geral e não apenas no BandSports, mas também SporTV, ESPN e Fox, “nova programação” devemos entender como forma de dizer.

Porque no fundo, nada vai além do mais do mesmo. É o festival do “blá-blá-blá” em tempo integral. Mudam até as figurinhas, mas os assuntos se repetem. Tem até uma expressão apropriada para isso, mas que a boa educação recomenda deixar pra lá.

Bate – Rebate

· A Fórmula 1 é um dos principais negócios da Band nos tempos atuais…

· … A equipe de transmissão, que é muito boa, está com prestígio na casa…

· … Domingo, o Grande Prêmio do Catar chegou a 5 pontos de média na Grande SP.

· Galvão Bueno, aos poucos, está se transformando num dos principais garotos propaganda da nossa TV…

· … Depois que a Globo liberou, ele tomou conta. Financeiros próximos à coluna dizem que só nas últimas campanhas ele já embolsou mais de R$ 14 milhões.

· Felipe Bronze, do “Top Chef” na Record, já está às voltas com as gravações do “Que Seja Doce”, uma produção da Moonshot Pictures para o GNT…

· … A nova temporada tem estreia prevista para março.

· Terceiro filme de Larissa Manoela para a Netflix, “Lulli” acaba de ganhar trailer e data de estreia na plataforma: 26 de dezembro.

· Longe da escrita de novelas desde “Babilônia”, João Ximenes Braga acaba de lançar “Necrochorume e outros contos”, que está em pré-venda…

· … Foram vários trabalhos junto com Gilberto Braga.

· Pra variar, Petrônio Gontijo fez mais um bonito trabalho na Record, como o Israel da novela “Gênesis”.

C´est fini

A informação na Globo é que a diretora Maria de Médicis também estaria de saída, como parte do processo de reestruturação da dramaturgia. Oficialmente, diz a emissora, o contrato dela ainda está ativo. Mas não se revela até quando.

