Flávio Ricco: São sempre bem-vindos personagens antigos em novas novelas

Maior respeito às opiniões em contrário, porém considero perfeitamente válido o aproveitamento de personagens antigos em novos trabalhos.

Pode ser até um truque, no melhor dos sentidos, ou de querer se valer de um sucesso que já existiu, mas também é justo considerar a vida que muitos ainda têm para participar de novas histórias.

Qual, então, o impedimento de voltar com eles, passados alguns anos?

O que agora acontece em “Travessia”, da Glória Perez, apenas vem repetindo um recurso que já foi também utilizado inúmeras vezes por outros tantos autores.

No caso em questão, nem se trata de “ressuscitar” ninguém, porque Helô, Stênio e Creusa, da Giovanna Antonelli, Alexandre Nero e Luci Pereira terminaram “Salve Jorge”, nove anos atrás, bastante saudáveis, felizmente, e também voltaram muito bem, obrigado.

Além de um gancho que, certamente, conta pontos, não deixa de ser um apelo dos mais interessantes e só possível para aqueles que podem se utilizar dos seus bons currículos.

Fatiado

Está no mínimo esquisito esse negócio envolvendo a transmissão dos jogos da NBA. Tem pra todo mundo! Ganhou espaço no Amazon Prime Video, Band aberta, SporTV, Disney.

São várias frentes. Que consigam sempre organizar tudo isso.

Saída olímpica

A Globo perdeu o UFC pra Band, certo? Certo. Só que na segunda-feira foi anunciado o acordo com a ONE Championship para transmissão exclusiva dos seus eventos no canal Combate.

Esta é considerada a maior organização de artes marciais do mundo.

Ao vivo

Na segunda-feira, Galvão Bueno(foto) convidou Casagrande no ar e disse que telefonaria depois, para que ele também participasse do seu “Bem, Amigos!” de despedida.

O programa, dia 14 de novembro, será exibido, ao vivo, na Globo e SporTV, inclusive trocando São Paulo pelos estúdios do Rio de Janeiro.

Presta atenção

Sobre o assunto de direitos esportivos e a Série B em jogo, com transmissões ainda abertas para o ano que vem, tem uma aqui de bastidor.

A Globo/SporTV, diferentemente do que sempre aconteceu, não pretende comprar o campeonato inteiro. Deverá fatiar com outros canais. ESPN, por exemplo.

Dúvidas

Ainda não é possível saber como isso irá funcionar. As próximas reuniões é que irão decidir, mas tudo caminha para divisão de pacotes de jogos.

Isto, claro, independentemente do Premiere. Por aí já é uma negociação bem diferente. Deve continuar do jeito que está.

A propósito

Em um recente balanço no esporte da Globo, foi verificado que a sua equipe atual, em se tratando dos canais pagos, está longe de atender a quantidade de eventos. Teve momentos, que foi um deus nos acuda.

Crescem, portanto, as possibilidades de novas contratações para o ano que vem. E isso em se tratando de vídeo e outras áreas, como técnica, produção e edição.

Tem essa também

Nos corredores da Band, já circula a ordem: ninguém rigorosamente ninguém, deve falar nada da nacionalidade da novela “Valor da Vida”. Não pode dizer que é portuguesa.

Tem que fazer de conta que foi feita aqui. Que é brasileira.

Isso lembra…

Silvio Santos, no início dos anos 2.000, quando decidiu interromper programas inéditos do “SBT Repórter”, “porque davam audiência e audiência custa caro”, para colocar no lugar o “Twenty-Twenty”, dublado na Herbert Richers.

Mas não podia dizer que era americano e tinha que trocar nomes de cidades ou pessoas. John, por exemplo, tinha que ser chamado de João, Mary de Maria e assim por diante.

Parceria

Gabriel Moreira e Luiza Gattai, o Cascão e a Carminha Frufru de “Turma da Mônica – A série”, do Globoplay, fecharam também uma parceria musical.

Luiza gravou duas músicas com Gabriel para o EP do cantor, “Conexões”, que será lançado nesta sexta-feira. Uma delas é uma composição da dupla, que se conheceu durante as gravações do programa.

É um novo dia

A movimentação é grande na Globo para a gravação da tradicional mensagem de fim de ano, dias 3 e 4 de novembro nos seus estúdios do Rio de Janeiro.

Lá estarão nomes do jornalismo, entretenimento e dramaturgia. Lorena Comparato, Marcos Mion e Patrícia Poeta serão algumas dessas atrações.

Primeiro trabalho

A jovem atriz Isabela Arruda faz sua estreia na televisão interpretando Elza, uma das servas de Abigail (Maiara Walsh), na quinta temporada de “Reis”, na Record.

Nascida em Londrina, Paraná, Isabela já tem no currículo um curta sobre relatos de feminicídio, uma websérie e uma peça para fazer após o fim do trabalho na TV.

Bate – Rebate

· Autorizado pela Globo, Caco Barcellos será o convidado de Rafael Cortez no “Matéria Prima” do próximo sábado, a partir das 20h, na TV Cultura…

· … O comandante do “Profissão Repórter” vai falar sobre os 30 anos do livro Rota 66, que virou série da Globoplay. E curiosidades da carreira.

· Jaque Ciocci deixou o “Faustão na Band” para ser repórter do “The Chef”, na Band.

· “Eduardo e Mônica”, com Gabriel Leone e Alice Braga, e “A Viagem de Pedro”, protagonizado por Cauã Reymond, serão exibidos na 15ª edição do Los Angeles Brazilian Film Festival…

· … O evento acontece entre os dias 5 e 9 de novembro.

· “Ronald Rios Talk Show” é o novo programa do Comedy Central, com estreia marcada para o dia 3 de novembro, às 22h, com exibição quinta e sábado…

· … Rafinha Bastos será o entrevistado da estreia.

· Que Alanis Guillen, a Juma, seria bem acionada pela publicidade depois da novela, não havia dúvida….

· … Mesmo com a novela terminada, ela continua com campanhas de perfumes e grifes de roupas….

· … O detalhe é que, numa delas, até uma “sucuri” entrou como convidada especial.

Domingo, Erica Reis e Mauro Tagliaferri entrarão com o “Eleições 2022”, na Rede TV!, a partir das 17h na televisão e nas plataformas digitais. Antes, boletins informativos, ao vivo, na redação e diretamente das principais capitais do país.

