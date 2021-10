Flávio Ricco: Sandy vai cozinhar em programa de TV

Colaboração: José Carlos Nery

A HBO Max informa que o programa “Sandy + Chef”, baseado na versão original “Selena + Chef”, da estrela Selena Gomez, vai estrear em 11 de novembro com exclusividade na plataforma.

A cantora vai se aventurar na cozinha comandando essa atração ao lado de renomados chefs e convidados especiais, como Paola Carosella, Murakami, Lili Almeida, Thiago Castanho, Renata Vanzetto e João Diamante.

Record inicia produção da série Todas as Garotas em Mim

Rudi Lagemann/ Foto: Blad Meneghel/ Record TV

Paralelamente aos trabalhos de “Reis”, a sua nova novela bíblica, a Teledramaturgia da Record já tem definido que na próxima segunda-feira, 1º de novembro, começa a produção da série “Todas as Garotas em Mim”.

Serão inicialmente três temporadas, com um total de 38 episódios, ambientada em dois períodos, contemporâneo e bíblico.

A parte bíblica é contada a partir da imaginação da protagonista, uma influencer digital de 17 anos, que mora em Florianópolis.

O mesmo elenco será movimentado em suas diferentes fases, mas sempre a partir do ponto de vista da adolescente.

“Todas as Garotas em Mim” tem roteiro de Sthephanie Ribeiro e direção de Rudi Lagemann, o Foguinho.

A primeira temporada se passa em Florianópolis, a segunda, em Gramado e a terceira em um cruzeiro marítimo.

O início das gravações será em janeiro, com estreia prevista para março, na faixa nobre.



TV Tudo

Aos poucos

A árbitra Edina Alves será a entrevistada do “Grande Círculo”, programa mensal do SporTV, nas gravações desta terça-feira.

Novamente no estúdio, além da convidada, estarão o apresentador Milton Leite e dois entrevistadores. Outros dois entram dos telões.

Também foi

Thais Nunes, do jornalismo do SBT e uma das responsáveis pela série da Elize Matsunaga, também foi chamada pela Jovem Pan para apresentação dos seus telejornais.

Por enquanto, a conversa não avançou.

De qualquer forma

Já foi definido que Lívia Zanolini irá compor com Vitor Brown a dupla de apresentadores do “Jornal Jovem Pan”.

Exibição diária, 21h, a partir da inauguração do canal, nesta quarta-feira.

Escalado

Chegaram ao fim as filmagens do longa ficcional “O Martelo e A Coroa”, sobre um encontro entre o filósofo Nietzsche e o Imperador Dom Pedro II durante uma viagem de trem na Europa.

O elenco reúne Werner Schünemann e Igor Cotrim, mais a participação especial de Adriana Lessa. Cotrim também fará a novela “Reis” na Record.

Outros nomes

A Record também confirma as presenças de Fernando Pavão, Caetano Ohmaihlan e Rafael Gevú no elenco de “Reis”. O objetivo é iniciar as gravações ainda em novembro.

Processos de caracterização e preparação já foram iniciados.

Um negócio

Nada que supere a situação de um jogador de futebol, por exemplo, que tem sabe lá quantos empresários, mas acompanhando alguns programas de TV, fica complicado entender como uma só música pode ter tantos compositores.

Falta até espaço no GC. Evidente que tem arranjo no meio disso.

Aliás…

São várias as histórias por trás da autoria de certas músicas.

Até em trilha de novela, um grande sucesso só entrou depois de o compositor aceitar o filho do autor como parceiro.

Garantido

Atualmente na edição especial de “Império” vivendo o divertido jornalista Téo Pereira, Paulo Betti já se garantiu em uma nova novela da Globo.

Está confirmada a sua participação em “Além da ilusão”, próxima das seis, com estreia em 2022.

As Five

Na noite desta terça-feira, a Globo estreia a série “As Five”, exibida originalmente no Globoplay.

A história criada por Cao Hamburger traz o reencontro das protagonistas de “Malhação: Viva a Diferença”, Keyla (Gabriela Medvedovski), Ellen (Heslaine Vieira), Lica (Manoela Aliperti), Tina (Ana Hikari) e Benê (Daphne Bozaski), após seis anos sem se verem.



Natural

Patrícia Abravanel comandou todo o “Programa Silvio Santos” no fim de semana. E foi visível a sua insegurança em alguns momentos.

Algo perfeitamente natural. Ela não substituiu só o pai dela.

De volta

Crédito: Globo/ Fábio Rocha

Danton Mello está de volta às novelas, em “Um Lugar ao Sol”, próxima das nove, como Mateus, namorado de adolescência de Lara (Andréia Horta).

Eles vão se reencontrar e se envolver após a suposta morte de Christian (Cauã Reymond). Mateus é viúvo e pai da menina Marie (Maju Lima). A sua última participação na TV foi em “Órfãos da Terra”.



Bate – Rebate

· O menino Bernardo Cintra emenda “Nos Tempos do Imperador” em “Além da Ilusão”.

· O Discovery Home & Health estreia no sábado, às 22h30, a segunda temporada do programa “24 Horas para Redecorar”, comandado pelo arquiteto Renato Mendonça.

· O Star Plus, em Manchester United e Liverpool, domingo, tinha uma câmera o tempo inteiro em cima do Cristiano Ronaldo…

· … É, mas parece que não deu muita sorte…

· … O time dele perdeu de 5 a 0.

· “Gênesis”: os casais Otaviano Costa e Flávia Alessandra e Marcio Garcia e Andréa Santa Rosa escolheram o Egito para período de férias.

· Por causa do tombo que tomou, Ana Maria Braga deve voltar ao ar só depois do feriado.

· Até ordem em contrário, a Globo quer o “The Masked Singer Brasil” substituindo o futebol, que ela não terá, nos primeiros três meses do ano que vem…

· … Por aí se entenda das 16h às 18h, sem mexer com o restante da programação.

C´est fini

A mística São Thomé das Letras, no sul de Minas Gerais, recebe hoje uma equipe do programa “Vem Pra Cá”, do SBT, liderada pela repórter Marcela Munhoz.

Entre outros assuntos, uma gravação com o cantor Ventania.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!