Flávio Ricco: Roger Flores é escolhido para substituir Galvão Bueno

O “Boleiragem”, do Roger Flores, no SporTV, já há algum tempo apresentado no final dos domingos, é o programa escolhido para substituir o “Bem, Amigos!”, do Galvão Bueno, a partir do ano que vem. Talvez sozinho ou na companhia de um outro. Isso está em discussão.

No encerramento da sua última edição, com Ricardinho e Caio como convidados, Roger se despediu anunciando a novidade.

Disse que ainda não sabe exatamente como será. Que há o desejo de inserir algumas novidades ao que até agora existiu, mas confirmou a sua exibição para as noites de segunda-feira.

O formato será exatamente o mesmo, o de uma grande resenha, recebendo sempre jornalistas e ex-jogadores, em um vestiário de futebol, para contar passagens marcantes das suas carreiras.

Nos bastidores, a informação é que agora, com Copa do Mundo em curso, o assunto vai ficar um pouco de lado, mas será mais discutido e totalmente definido nos primeiros dias de 2023.

(Roger Flores no cenário do “Boleiragem”/Divulgação)

E por favor

As transmissões e programas da Globo e SporTV estão demonstrando que nem todos os ex-jogadores podem ser comentaristas.

Por exemplo, Hernanes e Zé Roberto. Dois ex-grandes craques, mas não nasceram para fazer televisão.

Sinal dos tempos

Antes, quando alguém queria aparecer de qualquer jeito, a sugestão era pendurar uma melancia no pescoço.

Hoje, uma das muitas, é aparecer com a calcinha à mostra em programas de televisão. Tudo bem, também.

Profeta Paulo

Paulo Saad, diretor dos canais pagos da Band, no início de 2020, vendo aquela folia, disse à coluna que a conta da CNN Brasil nunca ia fechar. Que nada justificava os tantos investimentos. Questão de tempo para aparecer os problemas.

Na prática, pelo menos até aqui, está acertando tudo.

Centro das atenções

“A Fazenda” em jogo tem mostrado Deolane Bezerra como uma das suas protagonistas.

No “Fazenda News”, da Fabiana Oliveira, segunda-feira, ao lado do Vini Buttel, discutimos a participação dela, tentando entender qual é a real…

(crédito Antonio Chahestian)

Complicado analisar

Só alguns poucos sabem como é a Deolane Bezerra no particular. Se ela é assim também, em tempo integral, na vida particular ou se essa pilha toda faz parte do seu esquema de jogo.

O fato é que, daqui alguns anos, quando alguém pensar ou falar da “Fazenda 14”, ela sendo ou não a campeã, vai lembrar da Deolane.

Carnaval

Porque a Globo fechou a transmissão do desfile das escolas de samba de São Paulo, para toda a rede, a partir do ano que vem, o plano de levar a Série Ouro, a do acesso no Rio, apenas para o Globoplay e Multishow, não agradou aos sambistas.

A alternativa buscada atende pelo nome de Band.

Vai daí que…

Em uma costura que envolveu também a prefeitura carioca, a Band acertou para transmitir a Série Ouro, que envolve 15 escolas na noite de sexta-feira, dias 17 e 18 de fevereiro.

Entre elas, algumas tradicionais como União da Ilha, São Clemente e Estácio. A princípio, só para o Rio de Janeiro, mas a possibilidade de mostrar algo em rede ainda será avaliada.

Regressiva

A diretora artística Natalia Grimberg marcou para a semana de 12 de dezembro o encerramento das gravações de “Cara e Coragem”, novela das sete da Globo.

“Vai na Fé”, a partir do dia 16 de janeiro, será a sua substituta.

Cinema

César Mello, como o copiloto Evangelista, vai aparecer em um dos principais papéis de “O Sequestro do Voo 375”, filme baseado em uma história real, com direção de Marcus Baldini.

O ator possui vários trabalhos na Globo, teatro, cinema e streaming. Também integra o elenco da peça “Mary Stuart” no Sesi-SP e da série “Bom Dia, Verônica”.

(Divulgação)

Anote

Antes de trocar o calendário deste ano pelo próximo, novas mudanças devem acontecer na direção da Band.

Tudo caminha para isso. Primeiro que algumas das medidas tomadas não funcionaram na altura que se desejava. E outras porque todos sabiam que não ia dar boa coisa.

Os dois pés

Agora é definitivo: Luiz Ernesto Lacombe está fora da Rede TV!. Ainda se trabalhava com alguma possibilidade, mas agora mais nada.

Nesta quinta, inclusive, o seu programa já não irá definitivamente ao ar. No lugar, a reprise do “Manhã do Ronnie”. Manhã, à noite, mas tudo bem. É só acertar o fuso.

Bate – Rebate

· O primeiro mês de exibição da nova temporada da série “Young Sheldon” na Warner Channel fez crescer em 88% a audiência na faixa das 22h30 entre o público jovem de 18 a 34 anos…

· … A série é exibida todas as segundas e foi renovada para a sétima temporada, que deve estrear em 2023.

· Isabela Arruda, Elza na quinta temporada de “Reis”, concluiu sua participação nas filmagens do curta-metragem “Flores ao Vento”.

· Por causa da Covid, uma vez mais, a parceria Record-Casablanca reforça seus cuidados nos estúdios do Rio de Janeiro, onde acontecem as gravações de “Reis”, por exemplo…

· … As orientações também podem ser conferidas na porta dos camarins, com direito a “fale conosco”.

· Primeiro longa de ficção dirigido por Lázaro Ramos, “Medida Provisória” será exibido pela Globo em “Tela Quente” na próxima segunda-feira.

· A série “Tô de Graça”, com Rodrigo Sant’Anna no Multishow, terá uma versão nos cinemas em 2023…

· …Também no elenco, Isabelle Marques, Andy Gercker, Roberta Rodrigues, Evelyn Castro, Estevam Nabote, Gracyanne Barbosa, Eliezer Motta e Dhu Moraes…

· … Produção da Conspiração Filmes e direção de César Rodrigues.

· Rafael Cortez deu um giro pelas dependências da Band. Informa-se que ele não foi só visitar os amigos da antiga emissora.

· Celso Zucatelli, a convite do Grupo RIC, parceiro da Record, acompanha nesta quarta-feira a inauguração da nova sede da emissora em Maringá, no Paraná.

Depois do figurino de Deborah Secco no SporTV despertar elogios e muitas críticas, foi a vez de Renata Vasconcellos chamar atenção do público. E tudo porque a âncora do “JN” apareceu no ar. De tênis.

Ficamos assim. Mas amanhã tem mais. Tchau!