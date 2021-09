Flávio Ricco: Rede TV! precisa voltar urgentemente ao que sempre foi

As providências que estão sendo tomadas na Rede TV!, têm levado muitos a acreditar que o negócio televisão não aparece mais entre as prioridades da sua direção. Ou, porque os interesses agora são outros, não recebe mais a mesma atenção que no passado nunca faltou.

A sua sede em Osasco/SP sempre foi um exemplo de modernidade. Em instalações e equipamentos. E até hoje é assim.

No entanto, o esforço em querer fazer e acontecer, uma característica que até bem pouco tempo era digna de atenção, parece que agora foi desviado para outras direções.

Pelo menos para quem está do lado de fora, não está sendo mais possível observar qualquer investimento na sua produção ou programação. E uma falta de entusiasmo que, aos poucos, também vai corroendo seus interiores, a ponto de alguns já trabalharem com a certeza que parte das instalações e estúdios, em breve, será locada para produtoras de conteúdo.

Que essa “rádio corredor”, algo até inimaginável, não se confirme agora e nem em tempo nenhum. O que se deseja é ter de volta uma Rede TV! com o mesmo entusiasmo do passado em fazer televisão. E voltar a sonhar um pouquinho mais alto, por que não?

TV Tudo

Louca pra voltar

A licença-maternidade da jornalista Larissa Erthal está chegando ao fim e ela já conversa com a Band para definir seus próximos passos nessa retomada.

Larissa está curtindo muito a filhota, Malu, mas também não esconde que não vê a hora de voltar ao vídeo.

Gretchen

Gretchen estará no “MasterChef”, da Band, na próxima terça-feira, convidada para cozinhar com um participante.

A quatro mãos, os participantes terão que preparar uma feijoada completa.



Duração menor

Em relação ao remake de “Dona Beija” que será produzido pela Floresta e negociado com o streaming, é possível adiantar que não terá a mesma quantidade de episódios (89) da produção original exibida pela TV Manchete. Será bem menor.

E não se deve descartar uma participação de Maitê Proença, livre no mercado.

Tabelinha

A WarnerMedia, neste início de jornada, continua desenvolvendo ações conjuntas de seus canais pagos para promover a plataforma HBO Max.

No próximo dia 26, por exemplo, será a vez do Cartoon destacar a programação do streaming, com o HBO Max Festival.

Retomada

Ticiana Villas Boas, em tempo de licença-maternidade, retoma em outubro as gravações do “Duelo de Mães”, exibido nas noites de sábado da Band.

A nova leva de episódios entrará no ar a partir do dia 20 de novembro.

Representante

Mauro Alencar passa a ser o representante das obras de Vicente Sesso para comercialização.

Sesso criou a comédia de costumes na TV brasileira e foi pioneiro na internacionalização de nossa Dramaturgia. “Sangue do Meu Sangue”, “Pigmalião 70”, “Minha Doce Namorada”, “Uma Rosa com Amor”, “Cara a Cara” e “A Pantera”, escrita especialmente para o mercado hispânico, são alguns dos seus trabalhos.

Nada certo

Cristiana Oliveira participou de uma ação interna de “Pantanal”, falou sobre a produção da extinta TV Manchete e sua Juma, mas não tem nada certo sobre participação no remake.

Existe a torcida para que ela também apareça em uma participação especial.

Clima

“Um Lugar ao Sol”, como se sabe, terá uma duração menor de capítulos em relação a outras novelas do horário das 21h.

A Globo não fala exatamente quantos serão, mas isso preocupa, até porque entrará no ar inteiramente gravada. O elenco também ficou incomodado com esse “encurtamento”.

Fim

Foram encerradas as gravações da nova temporada de “El Presidente”, da Amazon, no Uruguai.

A série trata do escândalo conhecido como “Fifa Gate”, que abalou o mundo do futebol.

Detalhe

Polliana Aleixo entrou para o elenco desta segunda temporada de “El Presidente”, no papel de Victoria Havelange, a filha única do ex-presidente da FIFA, João Havelange, vivido por Albano Jerónimo.

Polliana também esteve em “Gênesis”.

Global Citizen

A brasileira Liniker participa neste sábado do Global Citizen. Direto do Morro da Urca, ela se apresenta no evento internacional, no mesmo local que Criolo e Mart’nalia, enquanto Alok faz show direto da Amazônia. As performances poderão ser acompanhadas no Bis e Multishow. Os dois canais e o Rock in Rio assinam toda a produção e curadoria artística da parte brasileira do evento.

Bate – Rebate

· Além da Claro, Jovem Pan está fechando acordo com a Sky…

· … E prepara uma festa, online, para o lançamento do seu canal de notícias.

· Nany People vai receber, dia 28, às 18h30, a Medalha de Reconhecimento Chiquinha Gonzaga, na Câmara Municipal do Rio de Janeiro.

· “Roda Viva”, da Cultura, como parte das comemorações dos seus 35 anos, segunda-feira tem entrevista com o ex-presidente Michel Temer.

• GloboNews destacou Leila Sterenberg para cobrir as eleições na Alemanha neste domingo.

• Internamente, na Globo, o processo da troca de apresentadores em programas e jornais está andando…

• … E até bem que rapidamente.

• A Amazon já comunicou oficialmente os acordos de exclusividade com Lázaro Ramos e Ingrid Guimarães.

• Na Globo, neste domingo, tem a final do “The Voice Kids”.

• Muitos elogios para Adriane Galisteu. A maioria entende que ela está mandando bem na apresentação de “A Fazenda”.

C´est fini

O esporte da Globo decidiu redobrar cuidados, inclusive com pedidos de maior atenção, mas não há, pelo menos até agora, qualquer alteração sobre as transmissões dos jogos.

Até segunda ordem, continuam dos estúdios.

Ficamos assim. Mas amanhã tem mais. Tchau!

Colaboração: José Carlos Nery