Flávio Ricco: Rede TV chama concorrência para briga

Colaboração: José Carlos Nery

Nova grade da Rede TV! é para brigar com Band e Cultura

Alinne Prado, ex-“Vídeo Show”, agora no “TV Fama”/ Divulgação

Vendo a Band, principal concorrente, tendo agora a Fórmula 1 e Stock Car para movimentar sua grade nos finais de semana e promessas de outras mudanças para muito em breve, a Rede TV! também se viu na obrigação de dar uma resposta ao mercado.

Na noite da última terça-feira foram anunciados alguns movimentos ou novidades para sua grade de 2021, com os pés no chão e pretensões bem estabelecidas.

A grande expectativa, na verdade, além da troca de apresentadores do “TV Fama”, fica para o “Operação Cupido”, que terá apresentação de Luciana Gimenez. Falta só, como detalhe, renovar o contrato dela. Isso, além do “Foi Mau”, com Maurício Meirelles, “Me Poupe! Show”, da Nathalia Arcuri – iniciativas do comercial, e a volta do MMA.

Valendo-se desses produtos, mais as dificuldades de sempre e outras causadas pela pandemia, a briga da Rede TV! deve se resumir a Band e TV Cultura.

Não dá para sonhar mais alto que isso.

TV Tudo

Treino na próxima

Reginaldo Leme, comentarista da F1 na Band/Divulgação

Diante dos bons resultados alcançados no GP do Bahrein, a direção da Band discute transmitir os treinos oficiais da Fórmula 1 no sábado.

Isso já a partir de Ímola, no dia 18.

Situação de momento

Hoje a Disney, entre ESPN e Fox, está com seis canais esportivos no Brasil. E a ideia, segundo informações que a coluna apurou, é ficar com todos.

Mas são questões que serão pensadas quando acabar esse tempo de controle do CADE, assim como se a rentabilidade vai valer a pena e se, lá na frente, o nome Fox Sports será mantido ou não.

Combinado assim

A Globo está anunciando para agosto a estreia do “Novo Normal”, com supervisão de Antonio Prata.

Irá ao ar nas noites de sábado, depois da novela das 21h, com as prováveis participações de Paulo Vieira, Luana Martau e Débora Lamm, entre outros.

Tá quieto

Há uma certa incerteza no SBT, o que leva alguns até a apostar por quanto vai durar o silêncio de Silvio Santos em relação ao “Vem Prá Cá”.

Mesmo com resultados que ainda deixam a desejar, desde a estreia só o horário mudou um pouquinho.

Tem sentido

Sobre o SBT, um dos seus principais diretores, consultado se estava tudo bem, foi franco na resposta:

“Está tudo bem, felizmente. E aqui, ‘tudo bem’ já significa muita coisa”.

Final da superliga

Luiz Carlos Jr., Nalbert e Carlão foram escalados para fazer, nesta quinta-feira, às 21h pelo SporTV2, o primeiro jogo da final da Superliga de vôlei feminino. Em quadra, Minas e Praia Clube.

O segundo jogo será no próximo sábado (3), às 21h. Em caso de empate, o terceiro e decisivo acontecerá no dia 5 de abril, às 21h.

Jeito simples

Dia 5 estreia o “Sem Mais”, podcast do Reinaldo Gottino, com a proposta de falar de política de um jeito bem simples. A ideia, inclusive, é atingir diferentes pessoas, até mesmo as que nunca entenderam ou se interessaram pelo assunto.

Será disponibilizado no portal R7.com, na plataforma de streaming PlayPlus, no YouTube e nas plataformas digitais de áudio (Spotify, Deezer e Spreaker).

Cala-te boca!

Está no forno ainda, por isso não dá para falar quase nada, mas em matéria de podcast vem por aí uma outra novidade no R7.

Tam, tam, tam, tam! Em breve.

Valendo

Depois da fase de testes, entre pilotos e pré-lights, Sérgio Marone e a equipe do “Mestres da Sabotagem” gravam valendo a partir desta quinta-feira no SBT.

É um novo reality de culinária para a faixa dos sábados.

Contragolpe

Nanda Costa está em ‘Amor de Mãe’/ crédito João Cotta

A Globo, com “Fina Estampa” e “A Força do Querer”, colocou reprises bem temperadas para este tempo de pandemia. Nervos à flor da pele.

Só que “Amor de Mãe” voltou pesando a mão. Uma desgraça atrás da outra. Teste de pressão.

Bate – Rebate

· O filme “Chorão – Marginal Alado” tem seu lançamento confirmado para o dia 8, simultaneamente nos cinemas de todo o país…

· … E nas plataformas NOW, Google Play, Apple TV, Vivo Play, Looke e YouTube.

· Os participantes do “No Limite”, já definidos pela Globo, estão passando pela etapa de exames…

· … O programa, com ex-BBBs, terá uma pegada física das mais intensas.

· Nesta sexta, final de noite, a Band vai iniciar a exibição de “House”.

· A rádio Bandeirantes promove na próxima segunda-feira, das 9h às 11h, um fórum sobre saúde mental e telemedicina……

· … Apresentação de Pedro Campos e Sonia Blota, ouvindo diversos especialistas.

· A propósito da Band, Diego Guebel deve mexer em algumas coisas, especialmente na área artística…

· … Mas não vai dar pitaco no jornalismo, que tem à frente Fernando Mitre e Rodolfo Schneider.

C´est fini

Susana Vieira, Marisa Orth, Virna, Solange Couto, Sonia Abrão, Adriana Araújo, Faa Morena e Cláudia Tenório abraçaram a causa da campanha “Mulheres também Infartam”, lançada pela Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista.

Tem até música exclusiva feita pela médica e cantora Rosa Ávila.

Então é isso. Mas amanhã tem mais.