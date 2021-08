Flávio Ricco: Rede Globo ainda não terminou processo de mudanças

Desde o anúncio da saída de Fausto Silva, a Globo foi obrigada a mexer com várias peças no seu tabuleiro.

Primeiro, chamar Tiago Leifert pra quebrar o galho e levar a “Superdança dos Famosos” até o fim.

Depois convencer Luciano Huck a deixar de lado o seu projeto político e apresentar o novo “Domingão”, que a princípio seria a partir de janeiro do ano que vem, mas que, por motivos lógicos e naturais, ficou para setembro agora.

Ao mesmo tempo, houve também a decisão de encerrar o “Se Joga” e estrear um novo programa, ainda sem maiores detalhes e nem data de estreia, com a Fernanda Gentil nas tardes dos domingos.

Por último, na semana passada, tivemos o anúncio da contratação do Marcos Mion pra tocar o “Caldeirão” até o final do ano.

E aí o detalhe: se será só até o final do ano, devemos entender que todo esse processo de mudanças ainda não terminou.

Resta saber o que vem mais por aí.



TV Tudo

Exclusiva 1

Fausto Silva vai estrear na Band em janeiro. Tudo sendo preparado para isso. O principal estúdio do Morumbi, que vai passar por reformas, será colocado à disposição.

Só que já tem um lance armado, como aquecimento ou avant-première.

Exclusiva 2

Crédito Instagram

Para novembro ou dezembro, a Band já está preparando a estreia do “Achados no Perdidos”, um programa que vai reunir muito material do que foi apresentado no “Perdidos na Noite”, entre os anos de 1986 e 1988.

Leonor Corrêa está à frente deste trabalho, que terá apresentação de Jaque Ciocci, Carol Miarelli e Juliana Gama.



A propósito

Impossível falar na Leonor e não destacar o especial de Silvio Santos levado ao ar na noite do último domingo, roteirizado e dirigido por ela.

Registro histórico, produzido com muita classe e com a marcante presença de Marília Gabriela na sua apresentação. Merece reprise. SS deve se sentir duas vezes homenageado.

Túnel do tempo

Em um determinado momento deste documentário, Ivete Sangalo conta que Silvio Santos, um dia, numa conversa com ela, a incentivou a investir na televisão.

Ivete, aliás, estreia hoje o reality show “The Masked Singer”, na Globo

Os experientes

O musical “O Coro”, parceria Miguel Falabella e Formata, para o Disney +, terá vários lançamentos no elenco, mas sem abrir mão de nomes conhecidos do teatro musical, em diferentes segmentos.

Neste caso, os atores-cantores Guilherme Magon, Letícia Soares e Ester Elias, e de Bárbara Guerra, bailarina e coreógrafa.

Sem parar

A atriz Allana Lopes, intérprete de Bila em “Jacó”, atual fase de “Gênesis”, se nada mudar, fará “Poliana Moça” no SBT.

Os trabalhos da próxima novela foram retomados pela emissora de Silvio Santos, mas ainda não se fala em gravações.



Tem estrada

“Nos Tempos do Imperador“ estreou ontem na Globo, mas os seus trabalhos, que foram muito prejudicados pela pandemia, prosseguem nos Estúdios Globo.

E, segundo previsões da equipe, as gravações da novela só serão concluídas no fim de outubro. A ideia inicial de ir ao ar inteiramente pronta não prevaleceu.

Posição

Em relação ao novo projeto de humor, a Globo informa que “o programa foi adiado em função da situação da pandemia, que impactou nossos planejamentos de produção, e a grade de 2022 ainda está sendo fechada”.

Portanto, nada totalmente resolvido ainda.

Lançamento

Crédito Instagram

A atriz Regiane Alves lança na próxima sexta-feira, nas livrarias de todo o país, “Uma Ilha Fora do Mapa”.

Em sua estreia como escritora, Regiane transforma os dois filhos, João e Antonio, em protagonistas de uma história que faz um importante alerta sobre a poluição plástica dos oceanos.



Alerta

“Infelizmente, apesar de não estarem no mapa, as tenebrosas ilhas de material plástico são uma realidade em todos os continentes e nós precisamos reduzir o uso desse material com urgência”, conta Regiane Alves.

“Esse livro é um legado para os meus filhos João e Antonio. São eles que me inspiram a cuidar do nosso planeta”, conclui.

Celeiro

O jornalismo esportivo sempre revelou grandes valores. Tem mais um a caminho: Pedro Martelli, narrador muito jovem, 20 e poucos anos, criado pelo BandSports e considerado fenômeno.

Um começo tão bombado, que já foi contratado pela Band, para transmissões na TV e em uma das emissoras de rádio do grupo, Bandeirantes ou BandNews. A definir.

Bate-Rebate

· Filme sobre a história do Corinthians, paralisado por causa da pandemia, vai retomar o seu trabalho de pré-produção.

· Por outra, “Código do Armagedom”, do diretor Daniel Friesen, também para o cinema, terá Felipe Folgosi no elenco.

· Pluto TV estreia hoje o canal “MasterChef Brasil”, com antigas temporadas do programa.

· Núria Saldanha não é mais correspondente da CNN Brasil em Washington…

· … “Encerro meu contrato por questões pessoais e profissionais…”, disse a repórter numa rede social.

· Déa Lucia, mãe do saudoso Paulo Gustavo, estará nodo “Criança Esperança”, dia 23…

· … Em sua participação, ela irá prestar uma homenagem ao filho e a todas as vítimas da Covid-19…

· Glenda Kozlowski e Elia Junior, após um período no Japão por causa da Olimpíada, voltam a comandar o “Show do Esporte” (Band) no próximo domingo.

· Também no domingo, Paolla Oliveira, Tiago Abravanel e Sophia Abrahão fazem a “Superdança dos famosos”.

C´est fini

O Amazon Prime Video anunciou o início de produção de uma nova série de comédia, “Novela”, estrelada por Monica Iozzi, que contará a história de Isabel, uma promissora roteirista. Quando finalmente chega sua hora, ela é traída por seu mentor, Lauro. Isabel decide enfrentá-lo e acaba entrando magicamente em sua novela como protagonista. Produção do Porta dos Fundos, terá João Falcão como showrunner e diretor.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

Colaboração: José Carlos Nery(Abertura)