Flávio Ricco – Record planeja várias temporadas para séries e empolga equipes

Colaboração: José Carlos Nery

Como todo e qualquer profissional, tudo o que um ator, jovem ou experiente, busca na carreira é uma certa estabilidade no emprego, apesar de nos dias de hoje estar mais em prática o modelo de contrato por obra. De qualquer forma, a segurança é sempre muito bem-vinda. E as séries de longa duração proporcionam essa tranquilidade ao artista. Há tantos bons exemplos na nossa televisão, como são os casos de “A Grande Família”, “Tapas & Beijos”, “Sob Pressão”, entre outras. Além disso, existe até a possibilidade de o artista viver diferentes personagens numa mesma produção. Dito isto, foi muito bem recebida, e não apenas pelos atores, mas também por diretores, produtores e técnicos a proposta da Record em desenvolver várias temporadas para as séries “Reis” e “Todas as Garotas em Mim”, que muito em breve serão apresentadas em esquema de rodízio. Para um mercado que sofreu tanto com demissões durante a pandemia, não poderia haver notícia melhor. Evidente que muitos nomes ficarão no ar mais tempo, é verdade, mas também haverá uma renovação constante dos elencos – o que é um fator muito positivo para todo o meio.



TV Tudo

Pausa

Divulgação



Não haverá novas temporadas do programa “Sandy+Chef” no HBO Max. Por enquanto, é isso.

De qualquer forma, um outro projeto talvez possa ser discutido futuramente entre as partes.

(Divulgação)

Na área

Contrato de Elizabeth Savala na Globo terminou no dia 28 de fevereiro. Foram nada menos que 47 anos de casa, brilhando em vários papéis. A atriz, uma das atrações de “Quanto Mais Vida, Melhor!”, certamente voltará às produções da Globo, mas agora via contrato por obra.

Exemplo

Antonio Fagundes, apesar de todo o sucesso na TV e no cinema, nunca abriu mão da jornada no teatro. Ele faz questão de ter sempre esse contato mais próximo com o público. Um exemplo.

Não pode faltar

“Cara e Coragem”, substituta de “Quanto Mais Vida, Melhor!”, é uma novela de ação protagonizada por uma equipe de dublês – casos de Marcelo Serrado e Paolla Oliveira.

Só que a autora Cláudia Souto não pretende deixar de fora uma importante característica do horário das sete: o humor. Promete muitas situações.

Imitação

Divulgação Record



Rodrigo Faro comanda domingo mais uma edição do “Vai Dar Namoro/Dança Gatinho” na Record.

Desta vez, espaço para Bruno Mars no seu “Hora do Faro”.



Passado

A passagem do executivo argentino Diego Guebel como “todo poderoso” da Band foi marcada por grandes sucessos, alguns até inovadores, como “CQC” e “A Liga”. Evidente que nem tudo deu certo e, por aí, o programa “O Formigueiro”. Mas não há como negar que o Guebel foi decisivo em uma época e continua com as portas abertas.

Futuro

Agora, na linha de executivos com superpoderes, a Band tem o jornalista Rodolfo Schneider, à frente da Direção Nacional de Conteúdo. Ele responde por todas as áreas de jornalismo, esporte e entretenimento, produção e operações de Rádio e Televisão do Grupo. A torcida, interna, é que ele possa fazer um bom trabalho.

Preocupação

Nota-se uma certa preocupação no SBT, em especial na área de dramaturgia, com os números de “Poliana Moça” no Ibope. Calma aí… A novela está apenas no começo.

Esfriou?

Já tinha gente dando como certa a contratação de Jade Picon, ex-BBB, para o entretenimento da Globo. O reality entra nos momentos finais e, por enquanto, nada de anúncio oficial.

Escalado

O ator e modelo Cleriston Leite (Malhação/ Império/ Totalmente Demais/ Sob Pressão/Os Dez Mandamentos) assinou contrato com a Record na última segunda-feira e também vai integrar o elenco da série “Reis”.

Já fez prova de figurino e caracterização e agora se prepara para viver um soldado anonitas.

Não teve repita

Ontem, acho que pela primeira vez, o “Jornal da Manhã” da Jovem Pan teve um apresentador só. Thiago Uberreich segurou a onda sozinho, porque Adriana Reid, companheira de todos os dias, pegou Covid e a sua imediata substituta, Kallyno Sabino, está com suspeita.

Diante disso, não teve o “repita” na hora.

Vale esclarecer

Ontem, a nota com o subtítulo “Streaming” saiu um pouco confusa. O correto é: “A Samsung acaba de lançar no Samsung TV Plus, serviço gratuito para usuários das Smart TVs da sua marca, um novo conteúdo.

Trata-se de um canal inteiramente dedicado à Turma da Mônica, em parceria com a Sofa Digital, com histórias criadas por Maurício de Sousa”. É isso.

Bate – Rebate

· Chay Suede será o jurado convidado, domingo, na final da segunda temporada do “The Masked Singer Brasil”.

· Eri Johnson vai se dividir, agora, entre o trabalho nas manhãs da Rede TV! e o espetáculo “Eri pinta – Johnson borda”.

· Carolina Aguaidas, ex-SBT, rompeu a marca de 100 edições do “RDC News” na RDC TV, no Rio Grande do Sul.

· A atriz Kizi Vaz, Gamesha em “Gênesis”, começou a gravar a série “O jogo que mudou a história”, produção da Globoplay.

· A fila das 19h da Globo, por enquanto, está parada em “Cara e Coragem”, que é a substituta de “Quanto Mais Vida, Melhor!”…

· …Oficialmente, a Globo ainda não fala sobre “Tente Outra Vez”, projeto de Rosane Svartman para a mesma faixa…

· …Trata-se de uma novela musical, em especial, funk…

· … A protagonista vende quentinhas e, para atrair a clientela, improvisa no funk que curtia na juventude.

· HBO Max tem entre suas prioridades para este ano a série de suspense “Da Ponte Para Lá”…

· … A série fala sobre uma jovem de periferia de São Paulo, que se infiltra em uma escola de alta sociedade em busca de uma reposta: quem matou seu melhor amigo?

C´est fini

A repórter Mariana Becker estará no Grande Prêmio da Emilia-Romagna de F1 neste final de semana fazendo reportagens ao lado de Felipe Kieling. A corrida marca a volta de Mariana ao trabalho após a cirurgia no tornozelo. Os dois farão reportagens tanto no sábado, na corrida sprint, quanto no domingo, no GP.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!